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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Арока
1:1
Второй тайм: 90'
АВС
0'
7' Желтая карточка
Родригеш Иву
1:0
30' Гол
Джейсон
45' Желтая карточка
Сильва Луис
59' Желтая карточка
Симау Давид
76' Желтая карточка
Фонтан Хосе
1:1
77' Пенальти
Ассунсао Густаво
87' Желтая карточка
Фонсека Фернанду

Ход матча

7'
Родригеш Иву
 
30'
Джейсон
(Трецца Альфонсо)
1:0
45'
 
Сильва Луис
59'
Симау Давид
 
66'
 
Акинсола Бабатунде
Камате Иссиака
66'
 
Vasco Lopes
Меркадо Джон
66'
 
Зе Луиш Жозе
Сильва Луис
67'
Сантуш Педру
Силла Морлей
 
75'
Араухо Перейра
Симау Давид
 
75'
Лум Мамаду
Родригеш Иву
 
76'
Фонтан Хосе
 
77'
1:1
Ассунсао Густаво
78'
 
Абурджания Георгий
Грау Хауме
85'
 
Ignacio Rodriguez
Девениш Кристиан
87'
 
Фонсека Фернанду
87'
Пуче Мигель
Джейсон
 
87'
Веверсон
Трецца Альфонсо
 
Прогнозы 103
Арока 80.6% (83)
X 13.6% (14)
АВС 5.8% (6)
Все прогнозы
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Арока
Ничья
АВС
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Эшгаю
Тьягу
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Попович
Борис
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Фонтан
Хосе
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Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
7
Родригеш
Иву
19
Трецца
Альфонсо
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
5
Тейшейра
Жорже
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
15
Грау
Хауме
12
Ассунсао
Густаво
9
Камате
Иссиака
7
Сильва
Луис
17
Меркадо
Джон
20
Рибейру
Родригу
Арока
4-2-3-1
АВС
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
АВС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
0:3
ПВЛ
3:0
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трецца Альфонсо 1 0.13
Симау Давид 1 0.13
Джейсон 1 0.13
Араухо Перейра 1 0.13
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.25
Нейва Кристиан 1 0.13
Меркадо Джон 1 0.13
Грау Хауме 1 0.13
Vasco Lopes 1 0.13
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Симау Давид 2 0
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Лум Мамаду 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 3 0
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Грау Хауме 2 0
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Vasco Lopes 2 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Сильва Луис 1 0
Ру Баптист 1 0
Leo Alaba 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
3
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АВС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Порту - Арока 4:0 Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Фаренсе 0:0 Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2

Результаты матчей

Арока
АВС

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арока
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 1:1 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 1:1 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 1:1 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 1:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 1:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 1:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Эшторил Алвару Педру 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сильва Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Трецца Альфонсо сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Джейсон забивает с правой ноги!
    • 7'
      Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 103
    Арока 80.6% (83)
    X 13.6% (14)
    АВС 5.8% (6)
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    Лучшие коэффициенты
    Арока
    Ничья
    АВС
    3.80
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    3.35
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    3.85
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    Прогнозы на матч Арока 1:1 АВС

    Исход игры
    Арока
    80.6% (83)
    Ничья
    13.6% (14)
    АВС
    5.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.74% (26)
    Меньше
    74.26% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    38.61% (39)
    Нет
    61.39% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    50.5% (52)
    2:1 Арока
    22.3% (23)
    1:1 Ничья
    12.6% (13)
    2:0 Арока
    4.9% (5)
    0:1 АВС
    3.9% (4)
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