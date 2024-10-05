Тур: 8. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Сильва Дэвид
0'
7' Желтая карточкаРодригеш Иву
1:0
30' ГолДжейсон
45' Желтая карточкаСильва Луис
59' Желтая карточкаСимау Давид
76' Желтая карточкаФонтан Хосе
1:1
77' ПенальтиАссунсао Густаво
87' Желтая карточкаФонсека Фернанду
90'+6
Ход матча
7'
30'
1:0
45'
59'
76'
77'
1:1
87'
87'
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
15
Грау
Хауме
17
Меркадо
Джон
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
-
31 Лум МамадуПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Меркадо ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
10 Vasco Lopes
-
22 Leo Alaba
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арока
АВС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трецца Альфонсо
|1
|0.13
|Симау Давид
|1
|0.13
|Джейсон
|1
|0.13
|Араухо Перейра
|1
|0.13
|Гонсалес Кристо
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.25
|Нейва Кристиан
|1
|0.13
|Меркадо Джон
|1
|0.13
|Грау Хауме
|1
|0.13
|Vasco Lopes
|1
|0.13
|Ассунсао Густаво
|1 (1)
|0.13
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|4
|0
|Ялчын Гювен
|1
|1
|Роша Матиас
|1
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Симау Давид
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Фукуи Тайчи
|1
|0
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|3
|0
|Samuel
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Грау Хауме
|2
|0
|Девениш Кристиан
|2
|0
|Yair Mena
|2
|0
|Vasco Lopes
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Пиазон Лукас
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Фонсека Фернанду
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Ру Баптист
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Результаты матчей
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
3
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АВС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Порту - Арока 4:0 Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Фаренсе 0:0 Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2
Результаты матчей
Арока
АВС
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Арока
АВС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 2
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
Прогнозы на матч Арока 1:1 АВС
Исход игры
Арока
80.6% (83)
Ничья
13.6% (14)
АВС
5.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (26)
Меньше
74.26% (75)
Обе команды забьют
Да
38.61% (39)
Нет
61.39% (62)
Популярный счёт
1:0 Арока
50.5% (52)
2:1 Арока
22.3% (23)
1:1 Ничья
12.6% (13)
2:0 Арока
4.9% (5)
0:1 АВС
3.9% (4)
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