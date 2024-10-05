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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Арока
1:1
Конец матча
АВС
0'
7' Желтая карточка
Родригеш Иву
1:0
30' Гол
Джейсон
45' Желтая карточка
Сильва Луис
59' Желтая карточка
Симау Давид
76' Желтая карточка
Фонтан Хосе
1:1
77' Пенальти
Ассунсао Густаво
87' Желтая карточка
Фонсека Фернанду
90'+6
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
2
Силла
Морлей
7
Родригеш
Иву
19
Трецца
Альфонсо
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
5
Тейшейра
Жорже
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
15
Грау
Хауме
12
Ассунсао
Густаво
9
Камате
Иссиака
7
Сильва
Луис
17
Меркадо
Джон
20
Рибейру
Родригу
Арока
4-2-3-1
АВС
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
АВС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
0:3
ПВЛ
3:0
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трецца Альфонсо 1 0.13
Симау Давид 1 0.13
Джейсон 1 0.13
Араухо Перейра 1 0.13
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.25
Нейва Кристиан 1 0.13
Меркадо Джон 1 0.13
Грау Хауме 1 0.13
Vasco Lopes 1 0.13
Ассунсао Густаво 1 (1) 0.13
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Фонтан Хосе 2 0
Симау Давид 2 0
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Лум Мамаду 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 3 0
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Грау Хауме 2 0
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Vasco Lopes 2 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Фонсека Фернанду 1 0
Сильва Луис 1 0
Ру Баптист 1 0
Leo Alaba 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АВС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
3
Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АВС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Порту - Арока 4:0 Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1
АВС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АВС - Фаренсе 0:0 Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2

Результаты матчей

Арока
АВС

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арока
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 8 8 0 0 26 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
12.
Каса Пия
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Каса Пия
 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Эшторил Алвару Педру 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сильва Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Трецца Альфонсо сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Джейсон забивает с правой ноги!
    • 7'
      Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 103
    Арока 80.6% (83)
    X 13.6% (14)
    АВС 5.8% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 1:1 АВС онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 1:1 АВС

    Исход игры
    Арока
    80.6% (83)
    Ничья
    13.6% (14)
    АВС
    5.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.74% (26)
    Меньше
    74.26% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    38.61% (39)
    Нет
    61.39% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    50.5% (52)
    2:1 Арока
    22.3% (23)
    1:1 Ничья
    12.6% (13)
    2:0 Арока
    4.9% (5)
    0:1 АВС
    3.9% (4)
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