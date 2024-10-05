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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ренн
 
Позже
Монако
Прогнозы 107
Ренн 8.4% (9)
X 30.8% (33)
Монако 60.7% (65)
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Ничья
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30
Манданда
Стив
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
36
Сейду
Алиду
33
Хатебур
Ханс
28
Камара
Глен
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Грёнбек
Альберт
16
Кён
Филипп
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
13
Мависса
Кристиан
2
Вандерсон
V
15
Камара
Ламин
6
Закария
Денис
20
Уаттара
Кассум
18
Минамино
Такуми
7
Бен-Сегир
Элисс
9
Балогун
Фоларин
Ренн
3-4-3
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Монако

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

55
31

Голов в среднем за матч

1.72
0.97

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
92

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 3 (2) 0.5
Блас Людовик 2 0.33
Гуйри Амин 1 0.17
Грёнбек Альберт 1 0.17
Буриго Бенжамен 1 0.17
Эстигор Лео 1 0.17
Мейстер Хенрик 1 0.17
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Закария Денис 2 0.33
Камара Ламин 2 0.33
Балогун Фоларин 2 0.33
Бен-Сегир Элисс 2 0.33
Минамино Такуми 1 0.17
Вандерсон V 1 0.17
Керер Тило 1 0.17
Тезе Джордан 1 0.17
Эмболо Брель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Сейду Алиду 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Блас Людовик 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 2 1
Салису Мохаммед 2 0
Вандерсон V 2 0
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Магасса Сунгуту 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Ренн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
2
17%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1
Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1
Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2

Результаты матчей

Ренн
Монако

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 2:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
16.
Тулуза
 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Лилль
 2:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
12.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Тулуза
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В завершении игрового дня чемпионата Франции нас ждет битва "Ренна" и "Монако". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Леонард Томас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 107
Ренн 8.4% (9)
X 30.8% (33)
Монако 60.7% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ренн - Монако

Исход игры
Ренн
8.4% (9)
Ничья
30.8% (33)
Монако
60.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
64.42% (67)
Меньше
35.58% (37)
Обе команды забьют
Да
87.5% (91)
Нет
12.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Монако
43% (46)
1:1 Ничья
22.4% (24)
2:2 Ничья
8.4% (9)
0:1 Монако
6.5% (7)
2:1 Ренн
4.7% (5)
2:3 Монако
3.7% (4)
0:2 Монако
3.7% (4)
1:3 Монако
2.8% (3)
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