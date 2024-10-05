Тур: 7. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Леонард Томас
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
36
Сейду
Алиду
33
Хатебур
Ханс
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
16
Кён
Филипп
15
Камара
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
-
27 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монако
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
1.72
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
92
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.5
|Блас Людовик
|2
|0.33
|Гуйри Амин
|1
|0.17
|Грёнбек Альберт
|1
|0.17
|Буриго Бенжамен
|1
|0.17
|Эстигор Лео
|1
|0.17
|Мейстер Хенрик
|1
|0.17
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Закария Денис
|2
|0.33
|Камара Ламин
|2
|0.33
|Балогун Фоларин
|2
|0.33
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.33
|Минамино Такуми
|1
|0.17
|Вандерсон V
|1
|0.17
|Керер Тило
|1
|0.17
|Тезе Джордан
|1
|0.17
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|1
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Ренн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
2
17%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1
Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1
Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2
Результаты матчей
Ренн
Монако
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|2:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн - Монако
Исход игры
Ренн
8.4% (9)
Ничья
30.8% (33)
Монако
60.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
64.42% (67)
Меньше
35.58% (37)
Обе команды забьют
Да
87.5% (91)
Нет
12.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Монако
43% (46)
1:1 Ничья
22.4% (24)
2:2 Ничья
8.4% (9)
0:1 Монако
6.5% (7)
2:1 Ренн
4.7% (5)
2:3 Монако
3.7% (4)
0:2 Монако
3.7% (4)
1:3 Монако
2.8% (3)
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