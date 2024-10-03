Тур: 7. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Леонард Томас
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монако
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
0.83
Среднее время на гол
66
108
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
1.72
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
92
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.5
|Блас Людовик
|2
|0.33
|Гуйри Амин
|1
|0.17
|Грёнбек Альберт
|1
|0.17
|Буриго Бенжамен
|1
|0.17
|Эстигор Лео
|1
|0.17
|Мейстер Хенрик
|1
|0.17
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Закария Денис
|2
|0.33
|Камара Ламин
|2
|0.33
|Балогун Фоларин
|2
|0.33
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.33
|Минамино Такуми
|1
|0.17
|Вандерсон V
|1
|0.17
|Керер Тило
|1
|0.17
|Тезе Джордан
|1
|0.17
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|1
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Ренн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
2
17%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1
Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1
Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2
Результаты матчей
Ренн
Монако
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 17
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
Прогнозы на матч Ренн - Монако
Исход игры
Ренн
5.3% (2)
Ничья
31.6% (12)
Монако
63.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:2 Монако
42.1% (16)
1:1 Ничья
23.7% (9)
2:2 Ничья
7.9% (3)
2:3 Монако
7.9% (3)
2:1 Ренн
5.3% (2)
0:1 Монако
5.3% (2)
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