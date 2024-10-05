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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Спортинг Л
1:0
Перерыв
Каса Пия
0'
36' Желтая карточка
Золотич Нермин
1:0
39' Гол
Браганса Даниэл

Ход матча

36'
 
Золотич Нермин
39'
Браганса Даниэл
(Тринкан Франсишку)
1:0
Прогнозы 106
Спортинг Л 100% (106)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
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Спортинг Л
Ничья
Каса Пия
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1
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
23
Браганса
Даниэл
42
Юльманн
Мортен
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
19
Хардер
Конрад
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
72
Ларрасабаль
Гаиска
90
Кассиано
Диас
9
Свенссон
Макс
Спортинг Л
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Каса Пия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
8:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:4
ПЛ
3:1
К
1:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

5.5
2.67

Среднее время на гол

16
33

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

28
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 10 (4) 1.25
Педру Гонсалвеш 4 0.5
Тринкан Франсишку 3 0.38
Браганса Даниэл 3 0.38
Катамо Джени 2 0.25
Хардер Конрад 1 0.13
Эдвардс Маркус 1 0.13
Морита Хидемаса 1 0.13
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.25
Бланко Рауль 1 0.13
Тчамба Дуплекс 1 0.13
Перейра Энрике 1 0.13
Морейра Нуну 1 0.13
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Золотич Нермин 3 0
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

16
5
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Каса Пия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

24
7
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
6
25%
2
29%
61-75
5
21%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Каса Пия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 8 8 0 0 26 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
12.
Каса Пия
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Каса Пия
 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Эшторил Алвару Педру 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Браганса Даниэл забивает с левой ноги!
  • 36'
    Золотич Нермин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 106
Спортинг Л 100% (106)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Каса Пия

Исход игры
Спортинг Л
100% (106)
Ничья
0% (0)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
16.35% (17)
Нет
83.65% (87)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
52.8% (56)
3:0 Спортинг Л
20.8% (22)
3:1 Спортинг Л
8.5% (9)
2:1 Спортинг Л
6.6% (7)
1:0 Спортинг Л
3.8% (4)
4:0 Спортинг Л
2.8% (3)
5:0 Спортинг Л
1.9% (2)
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