Тур: 8. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Ногейра Мигель
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаЗолотич Нермин
1:0
39' ГолБраганса Даниэл
78' Желтая карточкаКлюйверт Рубен
2:0
80' ПенальтиДьёкереш Виктор
82' Желтая карточкаБраганса Даниэл
90'+5
Ход матча
36'
39'
78'
80'
2:0
82'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
17
Бриту
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Гомеш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Нел РафаэлНападающий
-
54 Bruno Ramos
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бланко РаульНападающий
- Нападающий
-
14 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Каса Пия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
5.5
2.67
Среднее время на гол
16
33
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
3.2
1.8
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
28
50
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|11 (5)
|1.38
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.5
|Тринкан Франсишку
|3
|0.38
|Браганса Даниэл
|3
|0.38
|Катамо Джени
|2
|0.25
|Хардер Конрад
|1
|0.13
|Эдвардс Маркус
|1
|0.13
|Морита Хидемаса
|1
|0.13
|Матеус Рейс
|0
|0
|Юльманн Мортен
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассиано Диас
|2 (2)
|0.25
|Бланко Рауль
|1
|0.13
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.13
|Перейра Энрике
|1
|0.13
|Морейра Нуну
|1
|0.13
|Лело Леонардо
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|1
|Золотич Нермин
|3
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Секейра Патрик
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Бланко Рауль
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Гуларт Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
16
5
Спортинг Л
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
26
7
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
6
23%
2
29%
61-75
6
23%
2
29%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Каса Пия
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Каса Пия
Исход игры
Спортинг Л
100% (106)
Ничья
0% (0)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
16.35% (17)
Нет
83.65% (87)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
52.8% (56)
3:0 Спортинг Л
20.8% (22)
3:1 Спортинг Л
8.5% (9)
2:1 Спортинг Л
6.6% (7)
1:0 Спортинг Л
3.8% (4)
4:0 Спортинг Л
2.8% (3)
5:0 Спортинг Л
1.9% (2)
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