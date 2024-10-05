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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Спортинг Л
2:0
Конец матча
Каса Пия
0'
36' Желтая карточка
Золотич Нермин
1:0
39' Гол
Браганса Даниэл
78' Желтая карточка
Клюйверт Рубен
2:0
80' Пенальти
Дьёкереш Виктор
82' Желтая карточка
Браганса Даниэл
90'+5

Ход матча

36'
 
Золотич Нермин
39'
Браганса Даниэл
(Тринкан Франсишку)
1:0
46'
Морита Хидемаса
Хардер Конрад
 
62'
 
Miguel Sousa
Бриту Рафаэл
62'
 
Кастро Пабло
Кассиано Диас
64'
Сантуш Нуну
Араухо Максимилиано
 
68'
Кенда Джованни
Катамо Джени
 
68'
Фреснеда Иван
Инасиу Гонсалу
 
72'
 
Морейра Нуну
Свенссон Макс
76'
Эсгаю Рикарду
Куарежма Эдуарду
 
78'
 
Клюйверт Рубен
80'
Дьёкереш Виктор
2:0
82'
Браганса Даниэл
 
87'
 
Ливолан Жереми
Ларрасабаль Гаиска
87'
 
Бенаисса-Яхия Фаэм
Золотич Нермин
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 106
Спортинг Л 100% (106)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
23
Браганса
Даниэл
42
Юльманн
Мортен
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
19
Хардер
Конрад
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
3
Клюйверт
Рубен
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
72
Ларрасабаль
Гаиска
90
Кассиано
Диас
9
Свенссон
Макс
Спортинг Л
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Каса Пия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
8:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:4
ПЛ
3:1
К
1:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

5.5
2.67

Среднее время на гол

16
33

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

28
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 11 (5) 1.38
Педру Гонсалвеш 4 0.5
Тринкан Франсишку 3 0.38
Браганса Даниэл 3 0.38
Катамо Джени 2 0.25
Хардер Конрад 1 0.13
Эдвардс Маркус 1 0.13
Морита Хидемаса 1 0.13
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.25
Бланко Рауль 1 0.13
Тчамба Дуплекс 1 0.13
Перейра Энрике 1 0.13
Морейра Нуну 1 0.13
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браганса Даниэл 2 0
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Золотич Нермин 3 0
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

16
5
Спортинг Л
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

26
7
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
6
23%
2
29%
61-75
6
23%
2
29%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Каса Пия

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
2.5
Больше Меньше
1
7
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Эшторил Алвару Педру 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 106
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    X 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Каса Пия

    Исход игры
    Спортинг Л
    100% (106)
    Ничья
    0% (0)
    Каса Пия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (44)
    Меньше
    57.69% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    16.35% (17)
    Нет
    83.65% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    52.8% (56)
    3:0 Спортинг Л
    20.8% (22)
    3:1 Спортинг Л
    8.5% (9)
    2:1 Спортинг Л
    6.6% (7)
    1:0 Спортинг Л
    3.8% (4)
    4:0 Спортинг Л
    2.8% (3)
    5:0 Спортинг Л
    1.9% (2)
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