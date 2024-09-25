Успокоилась у нас игра окончательно. Ждем, что кто-то из соперников сможет забить гол, чтобы раскачать игру в концовке встречи.

Зинков после прострела с левого края нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу своему же игроку, после чего улетел за пределы поля.

Сухомлинов получает удар по ногам от своего соперника. Рефери дает свисток и фиксирует фол. Но не было показано карточки игроку соперника.

Мингазов за свой фол в центре поля получает сейчас карточку желтого цвета. Снова остановка в нашем матче. Игрок "Шинника" оказывается на газоне.

Якушевич уступил место Загре. Уходит белорусский защитник, прихрамывая. Явно нарушение правил имело место быть в этой ситуации.

Последняя 10-минутка в матче пошла у нас. "Динамо-Владивосток" отошло назад, а вот игроки "Шинника" пытаются выиграть матч в основное время.

Павлу Шакуро нужна помощь. Получил он повреждение в результате стыка с соперником. С огромным трудом и при помощи медиков он встает с газона.

И снова через Андямова играли хозяева в центре. Тот выполнял подачу на партнера, но Дорохова опередил на выходе голкипер.

Вышедший на поле Мингазов у "Динамо" простреливал мяч с правого края, но защита "Шинника" к этому навесу была готова. Игроки выбивают сферу за пределы поля.

Снова свисток от судьи. Жамалетдинова снес с ног Дудкин. Желтой карточки на сей раз от рефери мы с вами не увидели. Продолжаем игру.

Ну точно игра ничейная у нас. Как-то и опасных моментов сейчас в игре не возникают. Такое ощущение, что сами коллективы не верят в себя в атаке.

Замены в составе хозяева. Дёмин, Сальников и Коротыгин на поле вышли. Калугин, Дорохов и Пипо в составе хозяев отправились отдыхать за пределы поля.

Фолят хозяева поля сейчас в атаке. Андямов сбил оппонента на газон. Судья был рядом и все видел. Очередная остановка в нашем противостоянии.

Якушевич получил мяч на правом фланге, прострелил в центр, на линию вратарской. Из ворот выдвинулся голкипер, который в прыжке накрыл сферу тяжестью своего тела.

Зинков на поле вместо Синицына на поле появился. Очередная ротация в матче, отметим ее в нашем протоколе.

Жамалетдинов хорошо убрал соперника на замахе, после чего нанес плотный удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели!

Малахов с левого фланга сместился в центр, после чего получил удар по ногам от противника. Рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил.

Малахов подавал мяч в штрафную соперника с левой бровки, но явно переоценил свои возможности. Сфера в перчатки голкиперу прилетела.

Каяшов и Мингазов на поле появляются в составе "Динамо-Владивосток". Отправляются отдыхать Шестаков и Леонов. Два игрока из середины поля были заменены.

Такое ощущение, что взяли в игре паузу сейчас оппоненты. Действуют они как-то нерешительно в эти минуты. Как будто излишне осторожничают.

Якушевич успевает в своей штрафной опередить Дорохова. Выбивает он в итоге сферу за пределы поля. "Динамо" готовится подать угловой.

Корнер накоротке разыграли футболисты "Динамо". Последовал заброс в центр штрафной, и на выходе спокойно мяч в перчатки забрал голкипер.

Активизировались у нас вновь фанаты на трибунах, которые гонят вперед свой коллектив. Но тот пока не может открыть счет в матче.

Если в основное время матча соперники не смогут определить сильнейшего, нас ждет послематчевая серия 11-метровых ударов, где шансы команды будут уравнены максимально.

Фол на карточку от игрока "Динамо". Андямов был наказан судейской бригадой карточкой желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе.

Стартовал второй тайм в нашем матче! Судя по всему, без замен в перерыве. Удачи соперникам, поехали!

Подали угловой сейчас игроки "Шинника". Навес с левого края в центр штрафной ни к чему опасному не привел, но на подступах к штрафной поймал сферу на подъем Сухомлинов, который направил сферу выше цели!

Дорохов пошел на ворота соперника в одиночку. Убрал он двух оппонентов на замахе, но усадить на газон третьего не удалось. Вынос в центр поля следует.

Не спешит "Шинник" вступать в отбор на чужой половине поля. Дает команда возможность своему сопернику повладеть сферой и почувствовать игру.

Первый тайм

— Минуту добавил судья, и она быстро истекла. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет у нас не открыт. Пока нули горят на табло.

44' И тут фол в центре поля. Леонов оказался на газоне. Быстро разыграли стандарт хозяева, но передача в сторону убежавшего вперед Зырянова оставила желать лучшего. Потеря.

43' Неудачно подали штрафной игроки "Шинник". Заброс с левого фланга пришел прямо в руки голкиперу, который уверенно забрал сферу в свои перчатки.

42' Егор Дорохов получает у "Динамо-Владивосток" карточку желтого цвета. На левом фланге он нарушил правила против оппонента, за что и был наказан.

41' Стала раскрываться игра у нас ближе к концу первого тайма. Несколько весьма неплохих атак провели игроки обеих команд, но счет на табло открыть не смогли.

40' НЕТ ГОЛА! Вот так ответ! Отличная контратака дальневосточников по правому краю. Передача в центр на Терентьева, который в касание с пяти метров посылает мяч над перекладиной!

38' ОПАСНО! Скворцов! Классная атака гостей. Передача с правого края от Малахова, и ближнюю штангу замыкает Скворцов, который выстреливает рядом с правой стойкой!

37' Ращупкин сейчас подавал с левого края в штрафную соперника, но какой-то навес из регби выполнил игрок. Мяч полетел далеко на пределы поля оппонента.

36' Султонов сейчас заехал по ноге Шестакову. Не прав игрок "Шинника" в этой игровой ситуации, но перед соперником он уже извинился.

35' По сути, суперголевых моментов у оппонентов в матче не было, но были весьма неплохие эпизоды, которые с небольшой натяжечкой можно приравнять к опасным.

34' Угловой удар на левом фланге "Шинник" зарабатывает. Пошел подавать Малахов в штрафную оппонента. Навес в центр последовал, где до мяча первым добрался защитник.

32' Дорохов слева получил мяч, но выполнил слишком предсказуемый навес. Мяч по средней траектории прикатился прямо в руки Митрову, который уверенно поймал мяч в перчатки.

31' Предостаточно моментов со стороны динамовцев у ворот соперника. Не хватает только взятия ворот хозяевам. Они играют в разы лучше сегодня.

30' Снова слева Дудкин отправлял мяч в чужую штрафную. Мяч попал в ногу защитнику и улетел на угловой. Есть стандарт для дальневосточников.

29' В прессинг пытается выйти "Динамо". Давят хозяева на ворота соперника, но пока это не приносит своих плодов. Гости почти не ошибаются.

27' Фофана на ровном месте потерял сейчас мяч. Пытался он найти своей передачей Куля в чужой штрафной, но забросил сферу уже за лицевую линию.

26' Малахов редкую атаку "Шинника" проводил по центру, но сразу двое защитников ему в ноги бросились. В итоге мяч был выбит за боковую линию.

25' Подача от того же Дудкина с левого края снова идет, но на сей раз голкипер "Шинника" действует на выходе, фиксируя мяч в своих перчатках.

24' Дудкин с левого края выполнял передача в центр, и совсем немного до этого навеса не добрался Андямов. Спокойно могли хозяева выходить вперед в матче.

23' "Динамо, Динамо", - кричат фанаты владивостокской команды. Она пока очень активна. А вот соперник как-то больше в оборону ушел.

21' Толчок в спину получил Дорохов, но судья на левом фланге не стал фиксировать нарушение правил, что сильно удивило тренерский штаб дальневосточников.

20' Середина первого тайма у нас идет, а счет на табло все также не открыт. Хотя периодические опасные моменты соперники у ворот создают.

19' Андямов попытался нанести удар по воротам соперника, но нанес он выстрел прямо в защитника соперника. Далее выбивают мяч ярославцы из своей штрафной.

17' Угловой удар подали хозяева у ворот соперника. Последовал навес с правого края в центр штрафной, в гущу игроков, но уверенно с этой подачей справляются игроки "Шинника".

16' Показалось, что Шакуро в своей штрафной подыграл себе рукой, но рефери так не показалось. Только угловой он назначает для "Динамо" из Владивостока.

15' Вполне равная игра на старте матча у нас. Никто не имеет игрового преимущества. Не спешат форсировать события на футбольном поле оппоненты.

14' Куль получил сейчас удар по ногам от своего соперника. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз. Судья отдает мяч пострадавшей стороне.

12' Фофана в центре поля получил удар по ногам. Но поднимается с газона футболист, встречу ему продолжить удастся, судя по всему.

11' Дальний удар по воротам соперника Скворцов сейчас нанес. Мяч полетел значительно выше цели. Не смог отметить игрок "Шинника" точным выстрелом.

10' 10 минут отыграли команды на поле. Терентьев отметился у хозяев дальним ударом по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Получилось неточно.

8' Во Владивостоке сейчас уже 19:08. Довольно комфортные условия для игры в футбол. Ясная погода, +18. Можно сказать, что бабье лето.

7' Начинаем мы уже слышать владивостокскую публику. Включились фанаты "Динамо" в процесс боления. Гонят они вперед дальневосточников, которые спокойно владеют мячом в центре поля.

6' Терентьев сфолил против соперника. Рефери что-то в устном порядке игроку "Динамо" сейчас объясняет. Так агрессивно действовать против соперника нельзя.

5' Дмитрий Черышев сейчас у кромки поля пытался что-то донести своим подопечным. Очень неспокойным выглядит главный тренер "Шинника". Непросто для его коллектива складывается старт сезона.

4' Дважды в штрафную соперника врывались игроки ярославского коллектива, но дальневосточники смогли отбиться от наступлений оппонентов.

2' Футболисты "Динамо" предстали сегодня гна поле в голубых цветах, а игроки "Шинника" вышли на футбольный газон в бело-черном обмундировании.