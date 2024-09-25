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  4. Кубок 2024-2025
Динамо-Владивосток
0:0
Второй тайм
Шинник

Ход матча

42'
Дорохов Егор
 
56'
Каяшов Матвей
Шестаков Игорь
 
56'
Мингазов Артём
Леонов Олег
 
62'
Андямов Валентин
 
69'
Дёмин Вячеслав
Пипо Алексей
 
74'
 
Зинков Вячеслав
Синицын Егор
80'
 
Прогнозы 114
Динамо-Владивосток 38.6% (44)
X 21.9% (25)
Шинник 39.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо-Владивосток
Ничья
Шинник
6.90
3.50
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5.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо-Владивосток
Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ращупкин Дмитрий 2 (1) 0.5
Шестаков Игорь 1 0.25
Сергеев Александр Сергеевич 1 0.25
Дорохов Егор 1 0.25
Леонов Олег 1 0.25
Кузин Никита 1 0.25
Колотыгин Артём 1 0.25
Зырянов Никита 0 0
Андямов Валентин 0 0
Гайнуллин Ренат 0 0
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо-Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андямов Валентин 2 0
Дорохов Егор 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо-Владивосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шинник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо-Владивосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шинник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Динамо-Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шинник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Владивосток
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Арсенал-2 Тула - Динамо-Владивосток 0:2 Динамо-Владивосток - Зенит Пенза 0:1 Спартак Тамбов - Динамо-Владивосток 0:1 Динамо-Владивосток - Сибирь 2:0
Динамо-Владивосток - Композит 2:3 Химки-2 - Динамо-Владивосток 0:2 Динамо-Владивосток - ФК Иркутск 1:0 Строгино - Динамо-Владивосток 0:1 Квант - Динамо-Владивосток 0:1 Анри Владивосток - Динамо-Владивосток 1:5 Динамо-Владивосток - СКА-2 Хабаровск 5:0 Салют - Динамо-Владивосток 4:1 Динамо-Владивосток - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Динамо-Владивосток 0:1 Динамо-Владивосток - Коломна 3:0 Сахалин - Динамо-Владивосток 0:1 Динамо-Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо-Владивосток 0:3 Динамо-Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо-Владивосток 1:2
Шинник
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0
Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0

Результаты матчей

Динамо-Владивосток
Шинник

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо-Владивосток
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    82'
    Павлу Шакуро нужна помощь. Получил он повреждение в результате стыка с соперником. С огромным трудом и при помощи медиков он встает с газона. 
  • 81'
    Последняя 10-минутка в матче пошла у нас. "Динамо-Владивосток" отошло назад, а вот игроки "Шинника" пытаются выиграть матч в основное время. 
  • Замена
    79'
    Якушевич уступил место Загре. Уходит белорусский защитник, прихрамывая. Явно нарушение правил имело место быть в этой ситуации.
  • Желтая карточка
    78'
    Мингазов за свой фол в центре поля получает сейчас карточку желтого цвета. Снова остановка в нашем матче. Игрок "Шинника" оказывается на газоне. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Сухомлинов получает удар по ногам от своего соперника. Рефери дает свисток и фиксирует фол. Но не было показано карточки игроку соперника. 
  • 75'
    Зинков после прострела с левого края нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу своему же игроку, после чего улетел за пределы поля. 
  • 74'
    Успокоилась у нас игра окончательно. Ждем, что кто-то из соперников сможет забить гол, чтобы раскачать игру в концовке встречи. 
  • Замена
    73'
    Зинков на поле вместо Синицына на поле появился. Очередная ротация в матче, отметим ее в нашем протоколе. 
  • 71'
    Якушевич получил мяч на правом фланге, прострелил в центр, на линию вратарской. Из ворот выдвинулся голкипер, который в прыжке накрыл сферу тяжестью своего тела. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Фолят хозяева поля сейчас в атаке. Андямов сбил оппонента на газон. Судья был рядом и все видел. Очередная остановка в нашем противостоянии. 
  • Замена
    69'
    Замены в составе хозяева. Дёмин, Сальников и Коротыгин на поле вышли. Калугин, Дорохов и Пипо в составе хозяев отправились отдыхать за пределы поля. 
  • 67'
    Ну точно игра ничейная у нас. Как-то и опасных моментов сейчас в игре не возникают. Такое ощущение, что сами коллективы не верят в себя в атаке. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Снова свисток от судьи. Жамалетдинова снес с ног Дудкин. Желтой карточки на сей раз от рефери мы с вами не увидели.  Продолжаем игру. 
  • 65'
    Вышедший на поле Мингазов у "Динамо" простреливал мяч с правого края, но защита "Шинника" к этому навесу была готова. Игроки выбивают сферу за пределы поля. 
  • 64'
    И снова через Андямова играли хозяева в центре. Тот выполнял подачу на партнера, но Дорохова опередил на выходе голкипер.
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    • Желтая карточка
      62'
      Фол на карточку от игрока "Динамо". Андямов был наказан судейской бригадой карточкой желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе. 
    • 61'
      Если в основное время матча соперники не смогут определить сильнейшего, нас ждет послематчевая серия 11-метровых ударов, где шансы команды будут уравнены максимально. 
    • 60'
      Активизировались у нас вновь фанаты на трибунах, которые гонят вперед свой коллектив. Но тот пока не может открыть счет в матче. 
    • 58'
      Корнер накоротке разыграли футболисты "Динамо". Последовал заброс в центр штрафной, и на выходе спокойно мяч в перчатки забрал голкипер. 
    • Угловой
      57'
      Якушевич успевает в своей штрафной опередить Дорохова. Выбивает он в итоге сферу за пределы поля. "Динамо" готовится подать угловой. 
    • 56'
      Такое ощущение, что взяли в игре паузу сейчас оппоненты. Действуют они как-то нерешительно в эти минуты. Как будто излишне осторожничают. 
    • Замена
      55'
      Каяшов и Мингазов на поле появляются в составе "Динамо-Владивосток". Отправляются отдыхать Шестаков и Леонов. Два игрока из середины поля были заменены. 
    • 53'
      Малахов подавал мяч в штрафную соперника с левой бровки, но явно переоценил свои возможности. Сфера в перчатки голкиперу прилетела. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Малахов с левого фланга сместился в центр, после чего получил удар по ногам от противника. Рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил. 
    • 51'
      Жамалетдинов хорошо убрал соперника на замахе, после чего нанес плотный удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели!
    • 50'
      Не спешит "Шинник" вступать в отбор на чужой половине поля. Дает команда возможность своему сопернику повладеть сферой и почувствовать игру. 
    • 48'
      Дорохов пошел на ворота соперника в одиночку. Убрал он двух оппонентов на замахе, но усадить на газон третьего не удалось. Вынос в центр поля следует.
    • Угловой
      47'
      Подали угловой сейчас игроки "Шинника". Навес с левого края в центр штрафной ни к чему опасному не привел, но на подступах к штрафной поймал сферу на подъем Сухомлинов, который направил сферу выше цели!
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Судя по всему, без замен в перерыве. Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Минуту добавил судья, и она быстро истекла. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет у нас не открыт. Пока нули горят на табло. 
    • Фол, нарушение
      44'
      И тут фол в центре поля. Леонов оказался на газоне. Быстро разыграли стандарт хозяева, но передача в сторону убежавшего вперед Зырянова оставила желать лучшего. Потеря. 
    • 43'
      Неудачно подали штрафной игроки "Шинник". Заброс с левого фланга пришел прямо в руки голкиперу, который уверенно забрал сферу в свои перчатки. 
    • Желтая карточка
      42'
      Егор Дорохов получает у "Динамо-Владивосток" карточку желтого цвета. На левом фланге он нарушил правила против оппонента, за что и был наказан. 
    • 41'
      Стала раскрываться игра у нас ближе к концу первого тайма. Несколько весьма неплохих атак провели игроки обеих команд, но счет на табло открыть не смогли. 
    • Опасный момент
      40'
      НЕТ ГОЛА! Вот так ответ! Отличная контратака дальневосточников по правому краю. Передача в центр на Терентьева, который в касание с пяти метров посылает мяч над перекладиной!
    • Опасный момент
      38'
      ОПАСНО! Скворцов! Классная атака гостей. Передача с правого края от Малахова, и ближнюю штангу замыкает Скворцов, который выстреливает рядом с правой стойкой! 
    • 37'
      Ращупкин сейчас подавал с левого края в штрафную соперника, но какой-то навес из регби выполнил игрок. Мяч полетел далеко на пределы поля оппонента. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Султонов сейчас заехал по ноге Шестакову. Не прав игрок "Шинника" в этой игровой ситуации, но перед соперником он уже извинился. 
    • 35'
      По сути, суперголевых моментов у оппонентов в матче не было, но были весьма неплохие эпизоды, которые с небольшой натяжечкой можно приравнять к опасным. 
    • Угловой
      34'
      Угловой удар на левом фланге "Шинник" зарабатывает. Пошел подавать Малахов в штрафную оппонента. Навес в центр последовал, где до мяча первым добрался защитник. 
    • 32'
      Дорохов слева получил мяч, но выполнил слишком предсказуемый навес. Мяч по средней траектории прикатился прямо в руки Митрову, который уверенно поймал мяч в перчатки. 
    • 31'
      Предостаточно моментов со стороны динамовцев у ворот соперника. Не хватает только взятия ворот хозяевам. Они играют в разы лучше сегодня.
    • Угловой
      30'
      Снова слева Дудкин отправлял мяч в чужую штрафную. Мяч попал в ногу защитнику и улетел на угловой. Есть стандарт для дальневосточников. 
    • 29'
      В прессинг пытается выйти "Динамо". Давят хозяева на ворота соперника, но пока это не приносит своих плодов. Гости почти не ошибаются. 
    • 27'
      Фофана на ровном месте потерял сейчас мяч. Пытался он найти своей передачей Куля в чужой штрафной, но забросил сферу уже за лицевую линию. 
    • 26'
      Малахов редкую атаку "Шинника" проводил по центру, но сразу двое защитников ему в ноги бросились. В итоге мяч был выбит за боковую линию. 
    • 25'
      Подача от того же Дудкина с левого края снова идет, но на сей раз голкипер "Шинника" действует на выходе, фиксируя мяч в своих перчатках. 
    • 24'
      Дудкин с левого края выполнял передача в центр, и совсем немного до этого навеса не добрался Андямов. Спокойно могли хозяева выходить вперед в матче. 
    • 23'
      "Динамо, Динамо", - кричат фанаты владивостокской команды. Она пока очень активна. А вот соперник как-то больше в оборону ушел.
    • 21'
      Толчок в спину получил Дорохов, но судья на левом фланге не стал фиксировать нарушение правил, что сильно удивило тренерский штаб дальневосточников. 
    • 20'
      Середина первого тайма у нас идет, а счет на табло все также не открыт. Хотя периодические опасные моменты соперники у ворот создают. 
    • 19'
      Андямов попытался нанести удар по воротам соперника, но нанес он выстрел прямо в защитника соперника. Далее выбивают мяч ярославцы из своей штрафной. 
    • 17'
      Угловой удар подали хозяева у ворот соперника. Последовал навес с правого края в центр штрафной, в гущу игроков, но уверенно с этой подачей справляются игроки "Шинника". 
    • Угловой
      16'
      Показалось, что Шакуро в своей штрафной подыграл себе рукой, но рефери так не показалось. Только угловой он назначает для "Динамо" из Владивостока. 
    • 15'
      Вполне равная игра на старте матча у нас. Никто не имеет игрового преимущества. Не спешат форсировать события на футбольном поле оппоненты. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Куль получил сейчас удар по ногам от своего соперника. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз. Судья отдает мяч пострадавшей стороне. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Фофана в центре поля получил удар по ногам. Но поднимается с газона футболист, встречу ему продолжить удастся, судя по всему.
    • 11'
      Дальний удар по воротам соперника Скворцов сейчас нанес. Мяч полетел значительно выше цели. Не смог отметить игрок "Шинника" точным выстрелом. 
    • 10'
      10 минут отыграли команды на поле. Терентьев отметился у хозяев дальним ударом по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Получилось неточно. 
    • 8'
      Во Владивостоке сейчас уже 19:08. Довольно комфортные условия для игры в футбол. Ясная погода, +18. Можно сказать, что бабье лето. 
    • 7'
      Начинаем мы уже слышать владивостокскую публику. Включились фанаты "Динамо" в процесс боления. Гонят они вперед дальневосточников, которые спокойно владеют мячом в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Терентьев сфолил против соперника. Рефери что-то в устном порядке игроку "Динамо" сейчас объясняет. Так агрессивно действовать против соперника нельзя. 
    • 5'
      Дмитрий Черышев сейчас у кромки поля пытался что-то донести своим подопечным. Очень неспокойным выглядит главный тренер "Шинника". Непросто для его коллектива складывается старт сезона. 
    • 4'
      Дважды в штрафную соперника врывались игроки ярославского коллектива, но дальневосточники смогли отбиться от наступлений оппонентов. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" предстали сегодня гна поле в голубых цветах, а игроки "Шинника" вышли на футбольный газон в бело-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию судейскую бригаду:

      Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Лысенко (Благовещенск, Россия);
      Ассистент: Константин Наприенко (Новосибирск, Россия);
      Резервный: Макар Янчук (Владивосток, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче четвертого раунда Кубка России в Пути регионов сойдутся лицом к лицу «Динамо-Владивосток» и «Шинник».  Встреча состоится во Владивостоке, на стадионе «Динамо».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 22.8% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Динамо-Владивосток 38.6% (44)
    X 21.9% (25)
    Шинник 39.5% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Владивосток
    Ничья
    Шинник
    6.90
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо-Владивосток 0:0 Шинник

    Исход игры
    Динамо-Владивосток
    38.6% (44)
    Ничья
    21.9% (25)
    Шинник
    39.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо-Владивосток
    22.8% (26)
    1:2 Шинник
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    18.4% (21)
    0:1 Шинник
    12.3% (14)
    2:1 Динамо-Владивосток
    10.5% (12)
    0:2 Шинник
    3.5% (4)
    2:0 Динамо-Владивосток
    2.6% (3)
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