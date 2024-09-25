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  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Орёл
2:3
Второй тайм
Сокол

Ход матча

14'
0:1
Шпитальный Владислав
19'
 
Мокшин Иван
Капленко Никита
28'
0:2
Самко Владислав
(Бабаев Владлен)
50'
Хмелевской Сергей
1:2
64'
1:3
Шпитальный Владислав
72'
Дмитриев Максим
2:3
Прогнозы 121
Орёл 12.4% (15)
X 20.7% (25)
Сокол 66.9% (81)
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Орёл
Сокол

История личных встреч

Орёл
Сокол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
2:2
ВДЗЦ
0:4
ВДЗЦ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Орёл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меркулов Дмитрий 2 0.67
Хмелевской Сергей 1 0.33
Дмитриев Максим II 1 0.33
Ставцев Иван 1 0.33
Борисов Георгий Владимирович 1 0.33
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпитальный Владислав 1 1
Самко Владислав 1 1
Бабаев Владлен 0 0

Карточки

Результаты матчей

Орёл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Орёл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Орёл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орёл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рязань - Орёл 3:0 Орёл - Космос Долгопрудный 0:1 Коломна - Орёл 0:4 Орёл - Салют 4:2
Орёл - Сахалин 0:0 Арсенал-2 Тула - Орёл 1:3 Авангард Курск - Орёл 0:2 Орёл - Зенит Пенза 1:0 Спартак Тамбов - Орёл 1:0 Орёл - Композит 2:2 Химки-2 - Орёл 1:0 Орёл - Строгино 2:0 Квант - Орёл 1:1 Орёл - СКА-2 Хабаровск 3:5 Салют - Орёл 2:1 Орёл - Рязань 0:0 Космос Долгопрудный - Орёл 2:1 Орёл - Коломна 1:1 Сахалин - Орёл 1:0 Орёл - Арсенал-2 Тула 2:1
Сокол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0
СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0

Результаты матчей

Орёл
Сокол

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Орёл
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Штрафной с правого фланга исполнил Щербаков, направив мяч на дальнюю штангу, а Крайков спокойно его поймал.
  • 81'
    Передача с левого фланга в чужую штрафную от хозяев получается не очень удачной, мяч пришел в руки Крайкову.
  • 80'
    Неплохая осада владений соперника получается у хозяев, если "Орёл" отыграется, это не будет удивительным.
  • Угловой
    79'
    После навеса с углового от Тарасова последовала скидка во вратарскую, на штанге защитник "Сокола" преградил мячу путь в ворота. После повторного углового случился неточный удар головой.
  • 77'
    Меркулов после навеса с правого фланга пробивает головой выше ворот, немного не повезло Дмитрию.
  • Замена
    76'
    Максим Ставцев выходит на поле вместо Георгия Борисова.
  • 74'
    Всё-таки "Орел" раньше времени сдаваться не собирается, снова мини-праздник на трибунах.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3! МАКСИМ ДМИТРИЕВ!
    Лукша ворвался в штрафную гостей с правого края и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Дмитриев головой отправил мяч в дальний угол!
  • 71'
    Лушка врывается в штрафную гостей по центру, однако далеко отпускает от себя мяч, позволяя сыграть на выходе Крайкову.
  • 70'
    Меркулов неплохо на дриблинге добрался до гостевой штрафной, однако удар свежего игрока "Орла" был заблокирован.
  • Замена
    69'
    Дмитрий Мироненко выходит на поле вместо Дмитрия Копылова, а Дмитрий Меркулов меняет Данила Кузьмина.
  • 67'
    Чуриков смещается по линии штрафной с левого фланга и наносит удар в дальний угол, однако мяч летит над "девяткой".
  • 65'
    Неплохая подача с левого фланга удается Хмелевскому, однако Дмитриеву на дальней штанге не удалось добраться до мяча.
  • 3 гола - хет-трик!
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ!
    Чуриков пяткой отдал в штрафную на Бабаева, удар Владлена низом ногой отбил Земсков, а на добивании первым был Шпитальный!
  • 62'
    Еще около получаса предстоит провести на поле командам, в случае ничейного исхода будет серия пенальти.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      60'
      Черепанов блокирует попытку дальнего удара пахом, далеко не сразу защитник "Орла" поднимается на ноги.
    • 58'
      Мало что получается у "Сокола" впереди, игра немного ушла из-под контроля представителя Первой лиги.
    • Угловой
      56'
      С углового следует подача во вратарскую, где один из игроков "Орла" нарушил правила в борьбе с голкипером Крайковым.
    • 55'
      Еще одна атака хозяев завершается ударом из пределов штрафной - мяч попадает в Гуза и проходит выше перекладины.
    • 54'
      Щербаков попытался пробить с левой с радиуса штрафной, однако мяч угодил в защитника.
    • 53'
      Заброс на правый фланг атаки от саратовцев читает Земсков, выходит голкипер хозяев за пределы штрафной и выбивает мяч.
    • 52'
      С другим настроением сейчас должна пойти игра, получилось у "Орла" найти пути к воротам Крайкова, почему бы это не сделать еще раз?
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! СЕРГЕЙ ХМЕЛЕВСКОЙ!
      Довели хозяева мяч до левого края штрафной, откуда Хмелевской пробил точно в дальний нижний угол!
    • 49'
      Могли саратовцы довести счёт до крупного, однако Самко из центра штрафной направил мяч выше створа.
    • 47'
      Тарасов попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч прошел над перекладиной.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Угловой в концовке тайма заработал "Сокол", однако разыграли его гости беззубо, отыграв мяч в центр поля.
    • Фол, нарушение
      45'
      Кузьмин сорвал быстрый выход "Сокола", однако карточки рефери не достает.
    • Дополнительное время
      45'
      Ермолин неплохо приложился с дальней дистанции, однако в створ не попал. 2 минуты добавил Даниил Каширин.
    • 44'
      Напомним, что вчера из Кубка вылетели "Черноморец" и "Ротор", проигравшие свои матчи по пенальти. Сегодня Первая лига недосчиталась "СКА-Хабаровску", который уступил "Уралу".
    • 43'
      Бабаев от лицевой линии исполнил острый прострел во вратарскую, однако мяч достался Земскову.
    • Угловой
      42'
      Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако после скидки головой мяч пришел точно в руки Крайкову.
    • 39'
      Очень спокойно действует "Сокол" в концовке первого тайма, явно малой кровью намерены выиграть саратовцы.
    • 37'
      Неплохую подачу с правого фланга исполнил Тарасов, Хмелевской неплохо выскакивал на верховой мяч, но акцентированно пробить не сумел.
    • 34'
      Снова "Орел" пытается что-то придумать на чужой половине поля, однако класса хозяевам явно не хватает.
    • Угловой
      32'
      Теперь угловой с левого фланга исполнили саратовцы, но и этот "стандарт" не принес никакой остроты.
    • Угловой
      31'
      Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, однако с подачей Тарасова оборона "Сокола" справилась.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока никакой глобальных проблем у "Сокола" в этой встрече нет.
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ!
      Бабаев вошел в штрафную с правого края и исполнил подачу в голову Шпитальному, который расстрелял цель с линии вратарской!
    • 27'
      Саратовцы выбрались в атаку по левому флангу и направили мяч в штрафную - снаряд достался Земскову.
    • 26'
      С замотанной головой играет сейчас защитник "Сокола" Мокшин, только-только вышедший на поле.
    • 24'
      Есть у хозяев территориальное преимущество в середине первого тайма, "Сокол" привычно играет по счёту.
    • Травма, повреждение
      22'
      Врачи обеих команд появляются на поле - Дмитриев и один из саратовцев столкнулись головами.
    • 21'
      Ответная атака "Сокола" завершается дальней попыткой одного из саратовцев - мяч проходит мимо створа.
    • 20'
      Борисов прорвался к штрафной соперника по центру, однако Крайков на выходе сумел выбить мяч в сторону.
    • Замена
      19'
      Не смог продолжить встречу Никита Капленко, в игру вступает Иван Мокшин. Учитывая, что заявка у гостей сегодня неполная, этот момент может вызывать тревогу.
    • Травма, повреждение
      17'
      Медбригада "Сокола" появляется на поле, помощь врачей требуется Капленко.
    • 16'
      Попытались хозяева прорваться по центру к штрафной "Сокола", однако Чобанов чисто отбирает мяч.
    • 15'
      Телевизионная бригада в Орле работает просто замечательно - ни одного повтора забитого мяча мы так и не увидели.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ!
      Шпитальный получил мяч в штрафной после прострела с левого фланга и с разворота аккуратно покатил снаряд в ближний угол!
    • 13'
      Отметим, что команды встречались последний раз 10 лет назад, в четырех матчах у "Сокола" 3 победы и ничья.
    • 12'
      Неплохую атаку разогнал по правому флангу Тарасов, заставив публику включиться, но до завершающего удара дело не дошло.
    • 11'
      "Сокол" в Первой лиге идет на девятой строчке, команда Алексея Баги 6 их 11 матчей свела вничью, в том числе и с "Сочи" в минувшие выходные.
    • 10'
      Отметим, что "Орёл" в текущем розыгрыше Кубка России прошел двух соперников - сначала была выездная победа над "Авангардом" (2:0), а затем домашняя над "Салютом" (4:2).
    • 8'
      Штрафной с правого фланга атаки исполнили хозяева поля, однако верховая борьба осталась за игроками "Сокола".
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге саратовцы разыграли, дальше полезли гости в дриблинг в штрафной соперника, но оборона "Орла" снова справляется.
    • Угловой
      6'
      Два угловых кряду с правого фланга исполнил Саадуев, однако оборона "Орла" справляется с угрозой.
    • 5'
      Начало матча проходит с территориальным преимуществом представителя Первой лиги, пробует "Сокол" не откладывать дело в долгий ящик.
    • 3'
      Напомним, что ФК "Орёл" спустя 8 лет вернулся на уровень Второй лиги, в группе 3 команда Евгения Полякова идет на 11-м месте.
    • 2'
      Дмитриев протащил мяч по левому флангу атаки, однако передача в центр от игрока "Орла" не прошла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России "Орёл" принимает "Сокол". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 32.2% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Орёл 12.4% (15)
    X 20.7% (25)
    Сокол 66.9% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Орёл
    Ничья
    Сокол
    68.00
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    7.30
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    2.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Орёл 2:3 Сокол

    Исход игры
    Орёл
    12.4% (15)
    Ничья
    20.7% (25)
    Сокол
    66.9% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    0:1 Сокол
    32.2% (39)
    1:2 Сокол
    18.2% (22)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    0:2 Сокол
    9.1% (11)
    1:0 Орёл
    4.1% (5)
    2:1 Орёл
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Сокол
    1.7% (2)
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