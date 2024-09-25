Всё-таки "Орел" раньше времени сдаваться не собирается, снова мини-праздник на трибунах.

Меркулов после навеса с правого фланга пробивает головой выше ворот, немного не повезло Дмитрию.

После навеса с углового от Тарасова последовала скидка во вратарскую, на штанге защитник "Сокола" преградил мячу путь в ворота. После повторного углового случился неточный удар головой.

Неплохая осада владений соперника получается у хозяев, если "Орёл" отыграется, это не будет удивительным.

Передача с левого фланга в чужую штрафную от хозяев получается не очень удачной, мяч пришел в руки Крайкову.

Штрафной с правого фланга исполнил Щербаков, направив мяч на дальнюю штангу, а Крайков спокойно его поймал.

Еще около получаса предстоит провести на поле командам, в случае ничейного исхода будет серия пенальти.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ! Чуриков пяткой отдал в штрафную на Бабаева, удар Владлена низом ногой отбил Земсков, а на добивании первым был Шпитальный!

Неплохая подача с левого фланга удается Хмелевскому, однако Дмитриеву на дальней штанге не удалось добраться до мяча.

Чуриков смещается по линии штрафной с левого фланга и наносит удар в дальний угол, однако мяч летит над "девяткой".

Дмитрий Мироненко выходит на поле вместо Дмитрия Копылова, а Дмитрий Меркулов меняет Данила Кузьмина.

Меркулов неплохо на дриблинге добрался до гостевой штрафной, однако удар свежего игрока "Орла" был заблокирован.

Лушка врывается в штрафную гостей по центру, однако далеко отпускает от себя мяч, позволяя сыграть на выходе Крайкову.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3! МАКСИМ ДМИТРИЕВ! Лукша ворвался в штрафную гостей с правого края и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Дмитриев головой отправил мяч в дальний угол!

Тарасов попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч прошел над перекладиной.

Могли саратовцы довести счёт до крупного, однако Самко из центра штрафной направил мяч выше створа.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! СЕРГЕЙ ХМЕЛЕВСКОЙ! Довели хозяева мяч до левого края штрафной, откуда Хмелевской пробил точно в дальний нижний угол!

С другим настроением сейчас должна пойти игра, получилось у "Орла" найти пути к воротам Крайкова, почему бы это не сделать еще раз?

Заброс на правый фланг атаки от саратовцев читает Земсков, выходит голкипер хозяев за пределы штрафной и выбивает мяч.

Щербаков попытался пробить с левой с радиуса штрафной, однако мяч угодил в защитника.

Еще одна атака хозяев завершается ударом из пределов штрафной - мяч попадает в Гуза и проходит выше перекладины.

С углового следует подача во вратарскую, где один из игроков "Орла" нарушил правила в борьбе с голкипером Крайковым.

Мало что получается у "Сокола" впереди, игра немного ушла из-под контроля представителя Первой лиги.

Черепанов блокирует попытку дальнего удара пахом, далеко не сразу защитник "Орла" поднимается на ноги.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Угловой в концовке тайма заработал "Сокол", однако разыграли его гости беззубо, отыграв мяч в центр поля.

45' Кузьмин сорвал быстрый выход "Сокола", однако карточки рефери не достает.

45' Ермолин неплохо приложился с дальней дистанции, однако в створ не попал. 2 минуты добавил Даниил Каширин.

44' Напомним, что вчера из Кубка вылетели "Черноморец" и "Ротор", проигравшие свои матчи по пенальти. Сегодня Первая лига недосчиталась "СКА-Хабаровску", который уступил "Уралу".

43' Бабаев от лицевой линии исполнил острый прострел во вратарскую, однако мяч достался Земскову.

42' Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако после скидки головой мяч пришел точно в руки Крайкову.

39' Очень спокойно действует "Сокол" в концовке первого тайма, явно малой кровью намерены выиграть саратовцы.

37' Неплохую подачу с правого фланга исполнил Тарасов, Хмелевской неплохо выскакивал на верховой мяч, но акцентированно пробить не сумел.

34' Снова "Орел" пытается что-то придумать на чужой половине поля, однако класса хозяевам явно не хватает.

32' Теперь угловой с левого фланга исполнили саратовцы, но и этот "стандарт" не принес никакой остроты.

31' Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, однако с подачей Тарасова оборона "Сокола" справилась.

30' Полчаса отыграли команды в этой встрече, пока никакой глобальных проблем у "Сокола" в этой встрече нет.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ!

Бабаев вошел в штрафную с правого края и исполнил подачу в голову Шпитальному, который расстрелял цель с линии вратарской!

27' Саратовцы выбрались в атаку по левому флангу и направили мяч в штрафную - снаряд достался Земскову.

26' С замотанной головой играет сейчас защитник "Сокола" Мокшин, только-только вышедший на поле.

24' Есть у хозяев территориальное преимущество в середине первого тайма, "Сокол" привычно играет по счёту.

22' Врачи обеих команд появляются на поле - Дмитриев и один из саратовцев столкнулись головами.

21' Ответная атака "Сокола" завершается дальней попыткой одного из саратовцев - мяч проходит мимо створа.

20' Борисов прорвался к штрафной соперника по центру, однако Крайков на выходе сумел выбить мяч в сторону.

19' Не смог продолжить встречу Никита Капленко, в игру вступает Иван Мокшин. Учитывая, что заявка у гостей сегодня неполная, этот момент может вызывать тревогу.

17' Медбригада "Сокола" появляется на поле, помощь врачей требуется Капленко.

16' Попытались хозяева прорваться по центру к штрафной "Сокола", однако Чобанов чисто отбирает мяч.

15' Телевизионная бригада в Орле работает просто замечательно - ни одного повтора забитого мяча мы так и не увидели.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЛАДИСЛАВ ШПИТАЛЬНЫЙ!

Шпитальный получил мяч в штрафной после прострела с левого фланга и с разворота аккуратно покатил снаряд в ближний угол!

13' Отметим, что команды встречались последний раз 10 лет назад, в четырех матчах у "Сокола" 3 победы и ничья.

12' Неплохую атаку разогнал по правому флангу Тарасов, заставив публику включиться, но до завершающего удара дело не дошло.

11' "Сокол" в Первой лиге идет на девятой строчке, команда Алексея Баги 6 их 11 матчей свела вничью, в том числе и с "Сочи" в минувшие выходные.

10' Отметим, что "Орёл" в текущем розыгрыше Кубка России прошел двух соперников - сначала была выездная победа над "Авангардом" (2:0), а затем домашняя над "Салютом" (4:2).

8' Штрафной с правого фланга атаки исполнили хозяева поля, однако верховая борьба осталась за игроками "Сокола".

7' Угловой на левом фланге саратовцы разыграли, дальше полезли гости в дриблинг в штрафной соперника, но оборона "Орла" снова справляется.

6' Два угловых кряду с правого фланга исполнил Саадуев, однако оборона "Орла" справляется с угрозой.

5' Начало матча проходит с территориальным преимуществом представителя Первой лиги, пробует "Сокол" не откладывать дело в долгий ящик.

3' Напомним, что ФК "Орёл" спустя 8 лет вернулся на уровень Второй лиги, в группе 3 команда Евгения Полякова идет на 11-м месте.

2' Дмитриев протащил мяч по левому флангу атаки, однако передача в центр от игрока "Орла" не прошла.