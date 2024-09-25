С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Пелих. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Три минуты компенсировал к времени первого тайма арбитр.

Убежал в атаку по флангу Котельников, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

После поперечного паса от Янова пробил по воротам Маляров, но мяч в подкате заблокировал Доронин.

В центре поля Ермаков заехал в грубом подкате по ногам сопернику. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Михайленко. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Теперь уже присел на газон Ермаков, держась за колено. Возможно, потребуется ему замена.

Пробивал головой из пределов штрафной Сутугин после навеса с фланга от Маркова, но мяч полетел крайне неточно.

Продавил соперника по флангу Маляров и выдал пас в центр на ход Янову, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Александр Хохлачёв! Удвоили преимущество гости. Маляров отличным пасом запустил в штрафную соперника Хохлачёва, который выскочил один на один с голкипером и отправил сферу в сетку, эффектно перебросив Шулкина.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Котельников на ход Бугаенко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Евдокимов.

Мог пробивать по воротам теперь уже Сергиенко после паса от Ермакова, но нарушил он правила в борьбе против Кармаева.

Сместился с левого фланга в центр штрафной Бугаенко и пробил по воротам, но не попал в створ.

32' АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Михайленко! Удалось открыть счёт в матче игроки "Чайки". Маляров зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Хохлачёв, который пробил по воротам. После рикошета от ноги Михайленко, мяч изменил траекторию полета и влетел в сетку.

31' С углового теперь уже подавал Маляров на дальнюю штангу, где пытался пробить Ибрагимов, но проиграл он борьбу за мяч Доронину.

30' Снова пробивал по воротам Арбузов из пределов штрафной после паса от Ужгина, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

29' Прорывался теперь уже по флангу Янов и навесил в центр штрафной, где головой пробил Арбузов, но мяч застрял в гуще защитников.

28' Ушел от соперника по флангу Котельников и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе перехватил снаряд Ходанович.

27' С угла поля навесил Марков на дальнюю штангу, где пробивал по воротам Абрамушкин, но мяч полетел рядом со штангой.

26' Продавил соперника на скорости по флангу Ермаков и навесил на ближнюю штангу, но здесь Евдокимов вынес на угловой.

25' Мог убегать на ворота соперника Хохлачёв после паса от Малярова, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

24' В центре поля получил по ногам Янов в подкате от Михайленко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Чайки".