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  4. Кубок 2024-2025
Химик Дзержинск
0:2
Второй тайм
Чайка

Ход матча

32'
0:1
Михайленко Дмитрий
38'
0:2
Хохлачёв Александр
Прогнозы 115
Химик Дзержинск 15.7% (18)
X 23.5% (27)
Чайка 60.9% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Все Коэффициенты
Химик Дзержинск
Чайка

История личных встреч

Химик Дзержинск
Чайка

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Химик Дзержинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меренчуков Дмитрий 1 0.33
Сергиенко Алексей 1 0.33
Абрамушкин Никита 1 (1) 0.33
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хохлачёв Александр 1 1

Карточки

Результаты матчей

Химик Дзержинск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Химик Дзержинск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Химик Дзержинск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химик Дзержинск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 2:1 Химик Дзержинск - Краснодар-2 2:1 Машук-КМВ - Химик Дзержинск 2:1 Муром - Химик Дзержинск 2:2
Иртыш Омск - Химик Дзержинск 2:1 Химик Дзержинск - Муром 2:2 Химик Дзержинск - Broke Boys 1:0 Металлург Липецк - Химик Дзержинск 1:1 Химик Дзержинск - Динамо Брянск 0:0 Химик Дзержинск - Родина-2 Москва 0:2 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 1:4 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Химик Дзержинск - Авангард Курск 1:3 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 2:0 Иртыш Омск - Химик Дзержинск 1:1 Калуга - Химик Дзержинск 3:0 Химик Дзержинск - Машук-КМВ 2:3 Текстильщик - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 1:0
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0
Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1

Результаты матчей

Химик Дзержинск
Чайка

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Химик Дзержинск
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Чайка"!
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля Ермаков заехал в грубом подкате по ногам сопернику. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 45'
    После поперечного паса от Янова пробил по воротам Маляров, но мяч в подкате заблокировал Доронин.
  • 45'
    Убежал в атаку по флангу Котельников, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал к времени первого тайма арбитр.
  • 44'
    С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Пелих. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Замена
    43'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Михайленко на поле появился Широков.
  • 42'
    Сместился с левого фланга в центр штрафной Бугаенко и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 41'
    Мог пробивать по воротам теперь уже Сергиенко после паса от Ермакова, но нарушил он правила в борьбе против Кармаева.
  • 40'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Котельников на ход Бугаенко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Евдокимов.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Александр Хохлачёв! Удвоили преимущество гости. Маляров отличным пасом запустил в штрафную соперника Хохлачёва, который выскочил один на один с голкипером и отправил сферу в сетку, эффектно перебросив Шулкина.
  • 37'
    Продавил соперника по флангу Маляров и выдал пас в центр на ход Янову, но тому пробить по воротам защитники не позволили. 
  • 36'
    Пробивал головой из пределов штрафной Сутугин после навеса с фланга от Маркова, но мяч полетел крайне неточно.
  • 35'
    Теперь уже присел на газон Ермаков, держась за колено. Возможно, потребуется ему замена.
  • 34'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Михайленко. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Гол в свои ворота
      32'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Михайленко! Удалось открыть счёт в матче игроки "Чайки". Маляров зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Хохлачёв, который пробил по воротам. После рикошета от ноги Михайленко, мяч изменил траекторию полета и влетел в сетку.
    • 31'
      С углового теперь уже подавал Маляров на дальнюю штангу, где пытался пробить Ибрагимов, но проиграл он борьбу за мяч Доронину.
    • 30'
      Снова пробивал по воротам Арбузов из пределов штрафной после паса от Ужгина, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
    • 29'
      Прорывался теперь уже по флангу Янов и навесил в центр штрафной, где головой пробил Арбузов, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 28'
      Ушел от соперника по флангу Котельников и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе перехватил снаряд Ходанович.
    • 27'
      С угла поля навесил Марков на дальнюю штангу, где пробивал по воротам Абрамушкин, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Угловой
      26'
      Продавил соперника на скорости по флангу Ермаков и навесил на ближнюю штангу, но здесь Евдокимов вынес на угловой.
    • Офсайд
      25'
      Мог убегать на ворота соперника Хохлачёв после паса от Малярова, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 24'
      В центре поля получил по ногам Янов в подкате от Михайленко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Чайки".
    • 23'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Арбузов после поперечного паса от Зарыпбекова, но мяч полетел выше перекладины.
    • 22'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Котельников и сбросил поперек на Бугаенко, но тому пробить не позволили защитники.
    • 21'
      Ворвался в штрафную соперника Маляров после заброса от Арбузова, но нарушил он правила в борьбе против Крашевского.
    • 20'
      С левого фланга Сутугин запускал пасом в штрафную соперника Сергиенко, но того от мяча оттеснил корпусом Евдокимов.
    • 19'
      Забросил со штрафного Сутугин на ход Бугаенко, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 18'
      Получил по ногам в центре поля Марков в борьбе против Хохлачёва. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 17'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Маляров и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему не хватило.
    • 16'
      Догнал мяч на фланге Арбузов и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 15'
      Навес исполнял Маляров со штрафного на ближнюю штангу, где пробил в борьбе с защитником Ибрагимов, но в створ ворот не попал.
    • 14'
      На фланге грамотно подставился Арбузов и вынудил нарушить правила защитника. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 13'
      С угла поля навесил Маляров в район вратарской площадки, но здесь головой вернул мяч на фланг Крашевский.
    • Угловой
      12'
      Мягко забросил Маляров в штрафную на ход Хохлачёву, но того опередил Абрамушкин и вынес мяч на угловой.
    • 10'
      Оторвался от опеки защитника на скорости Пелих и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не добрался до мяча.
    • 9'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Маляров на ход Хохлачёву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 8'
      Забросил Михайленко в штрафную на ход Бугаенко, но тому не хватило времени, чтобы добраться до мяча.
    • 7'
      Продавил соперника по флангу Крашевский и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      Накрутил соперника на фланге Арбузов и в центр штрафной подавал, но вышел из ворот Шулкин и перехватил этот пас.
    • 5'
      Отдавал пас в штрафную соперника теперь уже Ермаков, но здесь Бугаенко не смог добраться до мяча.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял Янов в штрафную на Зарыпбекова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 3'
      Убегал в контратаку на скорости сразу же Маляров и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Хохлачёв, но не попал в створ.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-черных цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В продолжении игрового дня Пути регионов Кубка России нас ждет противостояние "Химика" и "Чайки". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Чайка.
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      2.10 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Химик Дзержинск 15.7% (18)
    X 23.5% (27)
    Чайка 60.9% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химик Дзержинск
    Ничья
    Чайка
    49.00
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    3.70
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    2.12
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химик Дзержинск 0:2 Чайка

    Исход игры
    Химик Дзержинск
    15.7% (18)
    Ничья
    23.5% (27)
    Чайка
    60.9% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    69.72% (76)
    Нет
    30.28% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Чайка
    35.7% (41)
    1:1 Ничья
    20.9% (24)
    0:1 Чайка
    16.5% (19)
    2:1 Химик Дзержинск
    6.1% (7)
    0:2 Чайка
    5.2% (6)
    1:0 Химик Дзержинск
    5.2% (6)
    1:3 Чайка
    1.7% (2)
    2:0 Химик Дзержинск
    1.7% (2)
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