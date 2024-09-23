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Химик Дзержинск
 
Позже
Чайка
Прогнозы 38
Химик Дзержинск 13.2% (5)
X 23.7% (9)
Чайка 63.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химик Дзержинск
Ничья
Чайка
3.25
3.35
Реклама, ligastavok.ru
2.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Химик Дзержинск
Чайка

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Химик Дзержинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меренчуков Дмитрий 1 0.5
_Sergienko A. 1 0.5
Абрамушкин Никита 1 (1) 0.5
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Химик Дзержинск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Химик Дзержинск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Химик Дзержинск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химик Дзержинск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 2:1 Химик Дзержинск - Краснодар-2 2:1 Машук-КМВ - Химик Дзержинск 2:1 Муром - Химик Дзержинск 2:2
Иртыш Омск - Химик Дзержинск 2:1 Химик Дзержинск - Муром 2:2 Химик Дзержинск - Broke Boys 1:0 Металлург Липецк - Химик Дзержинск 1:1 Химик Дзержинск - Динамо Брянск 0:0 Химик Дзержинск - Родина-2 Москва 0:2 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 1:4 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Химик Дзержинск - Авангард Курск 1:3 Торпедо Миасс - Химик Дзержинск 2:0 Иртыш Омск - Химик Дзержинск 1:1 Калуга - Химик Дзержинск 3:0 Химик Дзержинск - Машук-КМВ 2:3 Текстильщик - Химик Дзержинск 1:0 Химик Дзержинск - Торпедо Миасс 1:0
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0
Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1

Результаты матчей

Химик Дзержинск
Чайка

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Химик Дзержинск
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химик Дзержинск - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 38
    Химик Дзержинск 13.2% (5)
    X 23.7% (9)
    Чайка 63.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химик Дзержинск
    Ничья
    Чайка
    3.25
    3.35
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    2.40
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    Прогнозы на матч Химик Дзержинск - Чайка

    Исход игры
    Химик Дзержинск
    13.2% (5)
    Ничья
    23.7% (9)
    Чайка
    63.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (23)
    Нет
    34.29% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Чайка
    36.8% (14)
    1:1 Ничья
    21.1% (8)
    0:1 Чайка
    18.4% (7)
    0:2 Чайка
    7.9% (3)
    2:0 Химик Дзержинск
    5.3% (2)
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    Химик Дзержинск
    Чайка
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