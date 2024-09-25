Двойная замена произошла в перерыве в составе "Машука-КМВ": Астемир Абазов появился в игре вместо Гамзата Хизриева, а Абдулпаша Джабраилов - вместо Ислама Пекова.

Атакует "Родина" правым краем, но дело в том, что рушатся усилия гостей в этой атаке из-за положения "вне игры".

Момент "Машука-КМВ"! Анзор Хутов отдавал справа передачу на Ризвана Ахмедханова, тот поборолся, мяч отскочил в обратную сторону, и пальнул Хутов мимо дальней девятки.

Руслан Суанов на левом полуфанга снабдил мячом Гамзата Хизриева, чей низовой удар с острого угла стал добычей Дэвида Сангаре.

"Родина" делом показывает, что она выше классом, но второй гол пока не забивает московская команда, хотя моменты для этого имеет.

"Машук-КМВ" только на контратаки рассчитывает, а единственный голевой момент имел ещё при счёте 0:0.

Астемир Гордюшенко на правом фланге взаимодействовал с партнёрами, но трудно было подать с большой гарантией, что мяч долетит до центра штрафной площади. Поэтому не случилось навеса.

Даниил Чернышёв нанёс дальний низовой удар по чужим воротам - левее створа прошёл мяч. Дмитрий Саганович видел, что будет мимо.

Ризван Ахмедханов сделал низовой пас вперёд по зоне левого инсайда на Анзора Хутова, которому не удалось заработать угловой в единоборстве с соперником.

Астемир Гордюшенко справа в атаке получил пас от Максима Данилина и с рикошетом с острого угла отправил мяч к ближней штанге в руки Дмитрия Сагановича.

Несколько активизировался "Машук-КМВ" в последние минуты, но не приносит это ощутимой пользы номинальным хозяевам поля.

Расстояние между Пятигорском и Ессентуками составляет 19 км, то есть недолго было добираться "Машуку-КМВ" до места проведения встречи.

33' Ещё шанс забить у "Родины"! Подача состоялась у гостей с правого флага с углового в район ближней штанги, откуда Хетаг Кочиев пробил головой и не попал в ворота.

31' Момент у "Родины"! Артём Сокол с правой стороны прострелил в центр, а Илья Антонов пробил низом в левый угол и попал в своего партнёра, от которого мяч отскочил за лицевую линию. Возможно, там офсайд был зафиксирован. В любом случае Дмитрий Саганович вводит мяч в игру из своей штрафной площади.

30' А вот тут посложнее задача у Дмитрия Сагановича - отражает вратарь "Машука-КМВ" в районе левой штанги удар с близкого расстояния.

28' Астемир Гордюшенко совершил удар по воротам со штрафного удара, но отнюдь не самый сильный. Мяч подскочил от газона перед Дмитрием Сагановичем, но тот нормально забрал его.

28' Очередной штрафной удар заработала "Родина" в нескольких метрах от чужой штрафной площадки.

26' Анзор Хутов в контратаке "Машука-КВМ" сделал передачу влево Руслану Суанову, у которого без фола отобрал мяч Артём Сокол.

25' "Машуку-КМВ" не удаётся перехватить инициативу. Сфолили хозяева в центральной трети поля. Нужно пятигорчанам сохранять внимательность на стандартах у своих ворот.

23' В нулевых годах был период, когда пятигорский "Машук-КМВ" выступал в Первой лиге. "Родина" в прошлом сезоне чуть не попала в переходные матчи за право принять участие в турнире РПЛ.

22' 26 процентов игрового времени владеет мячом "Машук-КМВ", 74 процента по этому показателю у "Родины".