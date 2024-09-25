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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Машук-КМВ
0:1
Перерыв
Родина Москва

Ход матча

17'
0:1
Антонов Илья

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 115
Машук-КМВ 5.2% (6)
X 12.2% (14)
Родина Москва 82.6% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Машук-КМВ
Ничья
Родина Москва
6.45
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7.40
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1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Машук-КМВ
Родина Москва

Бомбардиры внутри турнира

Машук-КМВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суанов Руслан 1 0.33
Кусков Артур 1 0.33
_Tlekhugov M. 1 0.33
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Илья 1 1

Карточки

Результаты матчей

Машук-КМВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Машук-КМВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Машук-КМВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Машук-КМВ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Металлург Липецк - Машук-КМВ 0:1 Машук-КМВ - Химик Дзержинск 2:1 Торпедо Миасс - Машук-КМВ 1:0 Машук-КМВ - Динамо Ставрополь 1:0
Машук-КМВ - Волга Ульяновск 1:3 Родина-2 Москва - Машук-КМВ 1:1 Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ 0:2 Краснодар-2 - Машук-КМВ 2:2 Машук-КМВ - Иртыш Омск 3:0 Муром - Машук-КМВ 1:0 Машук-КМВ - Металлург Липецк 2:1 Динамо Брянск - Машук-КМВ 1:2 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Машук-КМВ 1:0 Машук-КМВ - Спартак Кострома 0:2 Текстильщик - Машук-КМВ 1:1 Авангард Курск - Машук-КМВ 2:0 Машук-КМВ - Иртыш Омск 0:1 Химик Дзержинск - Машук-КМВ 2:3 Калуга - Машук-КМВ 1:2
Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2
Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2

Результаты матчей

Машук-КМВ
Родина Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Машук-КМВ
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    46'
    Двойная замена произошла в перерыве в составе "Машука-КМВ": Астемир Абазов появился в игре вместо Гамзата Хизриева, а Абдулпаша Джабраилов - вместо Ислама Пекова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Машук-КМВ" - "Родина" - 0:1.
  • Опасный момент
    45'
    Руслан Суанов на левом полуфанга снабдил мячом Гамзата Хизриева, чей низовой удар с острого угла стал добычей Дэвида Сангаре.
  • Дополнительное время
    45'
    Пошло добавленное время.
  • Опасный момент
    45'
    Момент "Машука-КМВ"! Анзор Хутов отдавал справа передачу на Ризвана Ахмедханова, тот поборолся, мяч отскочил в обратную сторону, и пальнул Хутов мимо дальней девятки.
  • Офсайд
    43'
    Атакует "Родина" правым краем, но дело в том, что рушатся усилия гостей в этой атаке из-за положения "вне игры".
  • 42'
    Расстояние между Пятигорском и Ессентуками составляет 19 км, то есть недолго было добираться "Машуку-КМВ" до места проведения встречи.
  • 41'
    Несколько активизировался "Машук-КМВ" в последние минуты, но не приносит это ощутимой пользы номинальным хозяевам поля.
  • 39'
    Астемир Гордюшенко справа в атаке получил пас от Максима Данилина и с рикошетом с острого угла отправил мяч к ближней штанге в руки Дмитрия Сагановича.
  • 38'
    Ризван Ахмедханов сделал низовой пас вперёд по зоне левого инсайда на Анзора Хутова, которому не удалось заработать угловой в единоборстве с соперником.
  • 37'
    Даниил Чернышёв нанёс дальний низовой удар по чужим воротам - левее створа прошёл мяч. Дмитрий Саганович видел, что будет мимо.
  • 36'
    Астемир Гордюшенко на правом фланге взаимодействовал с партнёрами, но трудно было подать с большой гарантией, что мяч долетит до центра штрафной площади. Поэтому не случилось навеса.
  • 35'
    "Машук-КМВ" только на контратаки рассчитывает, а единственный голевой момент имел ещё при счёте 0:0.
  • 34'
    "Родина" делом показывает, что она выше классом, но второй гол пока не забивает московская команда, хотя моменты для этого имеет.
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    • Опасный момент
      33'
      Ещё шанс забить у "Родины"! Подача состоялась у гостей с правого флага с углового в район ближней штанги, откуда Хетаг Кочиев пробил головой и не попал в ворота.
    • Опасный момент
      31'
      Момент у "Родины"! Артём Сокол с правой стороны прострелил в центр, а Илья Антонов пробил низом в левый угол и попал в своего партнёра, от которого мяч отскочил за лицевую линию. Возможно, там офсайд был зафиксирован. В любом случае Дмитрий Саганович вводит мяч в игру из своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      30'
      А вот тут посложнее задача у Дмитрия Сагановича - отражает вратарь "Машука-КМВ" в районе левой штанги удар с близкого расстояния.
    • 28'
      Астемир Гордюшенко совершил удар по воротам со штрафного удара, но отнюдь не самый сильный. Мяч подскочил от газона перед Дмитрием Сагановичем, но тот нормально забрал его.
    • Фол, нарушение
      28'
      Очередной штрафной удар заработала "Родина" в нескольких метрах от чужой штрафной площадки. 
    • 26'
      Анзор Хутов в контратаке "Машука-КВМ" сделал передачу влево Руслану Суанову, у которого без фола отобрал мяч Артём Сокол.
    • Фол, нарушение
      25'
      "Машуку-КМВ" не удаётся перехватить инициативу. Сфолили хозяева в центральной трети поля. Нужно пятигорчанам сохранять внимательность на стандартах у своих ворот.
    • 23'
      В нулевых годах был период, когда пятигорский "Машук-КМВ" выступал в Первой лиге. "Родина" в прошлом сезоне чуть не попала в переходные матчи за право принять участие в турнире РПЛ.
    • 22'
      26 процентов игрового времени владеет мячом "Машук-КМВ", 74 процента по этому показателю у "Родины".
    • Опасный момент
      21'
      Астемир Гордюшенко на правом фланге отдал короткий пас Илье Антонову, который навесил на ближний край вратарской, откуда последовал удар по воротам, и справился с ним Дмитрий Саганович.
    • Угловой
      20'
      Угловой заработали на правом фланге игроки столичного клуба. Продолжает "Родина" действовать с игровым преимуществом.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ещё идёт вперёд "Родина", хочет новый гол забить, но фиксируется фол в атаке в районе левого угла вратарской.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ИЛЬЯ АНТОНОВ!
      Открывает счёт московский клуб. Подача последовала у "Родины" из глубины со штрафного, потом была скидка, заблокированный удар, а Илья Антонов, подобравший мяч, с левого полуфланга слабым, но точным ударом вкатил его в правыф угол.
    • Опасный момент
      15'
      И вот момент у "Машука-КМВ"! Ризван Ахмедханов вырывался один на один и пробил по воротам "Родины", однако Дэвид Сангаре отвёл угрозу.
    • 14'
      Низкий темп в матче. Команды не балуют зрителей яркой игрой, острыми моментами и так далее.
    • 13'
      Анзор Хутов на правом фланге атаки поделился мячом с партнёром, после чего фланговая доставка пятигорчан была прервана обороной москвичей.
    • 12'
      Руслан Суанов делал сброс на левый фланг Анзору Хутову, которому не удалось сохранить мяч в пределах поля. Аут в пользу "Родины".
    • 11'
      "Родина" чуть проявила инициативу на последних минутах. Постаралась показать, что она всё же выше классом. Но счёт нулевой пока с обеих сторон.
    • 10'
      Астемир Гордюшенко набросил с правого полуфланга к дальней штанге, где игрок гостей плохо обработал мяч и упустил его за лицевую линию, а то мог бы произойти весьма опасный удар.
    • 9'
      Максим Данилин принимал действенное участие в атаке "Родины" по левой стороне, но потерял мяч в окружении оппонентов.
    • 8'
      Пока не показывают команды ничего интересного. Футбол наблюдается уровня Второй лиги.
    • 7'
      Дальний удар с левого полуфланга у москвичей, мяч после рикошета подскакивает, но спокойно справляется Дмитрий Саганович.
    • 6'
      Ислам Пеков отметился неудачным действием с правого полуфланга, высокой подачей отправив мяч за лицевую.
    • 5'
      И.о. главного тренера "Родины" Филипп Соколинский не пожаловал на этот выезд. Зато приехал в Ессентуки Александр Димидко.
    • 4'
      Провели гости атаку по центру, была сделана безадресная проникающая передача вперёд низом, и мяч забрал Дмитрий Саганович.
    • 3'
      Стадион "Центральный" в Пятигорске оказался не готов к проведению данного матча, поэтому играют команды на "Ессентуки Арене".
    • 2'
      Уже успел вратарь хозяев Дмитрий Саганович выбежать из своей штрафной площади и сыграть на перехвате головой.
    • 1'
      "Машук-КМВ" играет в чёрной форме, а у "Родины" белая экипировка. Контрастно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья:       Евгений Галимов (Екатеринбург).
      Ассистент судьи: Михаил Шпильфогель (Ленинградская область).
      Ассистент судьи: Александр Захаров (Санкт-Петербург).
      Резервный судья: Олег Гусаков (Кисловодск).
      Инспектор: Евгений Волнин (Сочи).
      Комиссар: Евгений Летин (Московская область).
    • Приветствуем всех любителей футбола! Пятигорский "Машук-КМВ" и московская "Родина" сойдутся между собой в Ессентуках в четвёртом раунде (1/32 финала) Пути регионов Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Машук-КМВ 5.2% (6)
    X 12.2% (14)
    Родина Москва 82.6% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Машук-КМВ
    Ничья
    Родина Москва
    6.45
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    7.40
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    1.79
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Машук-КМВ 0:1 Родина Москва

    Исход игры
    Машук-КМВ
    5.2% (6)
    Ничья
    12.2% (14)
    Родина Москва
    82.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Родина Москва
    44.3% (51)
    0:1 Родина Москва
    20.9% (24)
    0:2 Родина Москва
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    10.4% (12)
    1:3 Родина Москва
    2.6% (3)
    1:0 Машук-КМВ
    1.7% (2)
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