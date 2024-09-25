Судя по всему, были сделаны замены в перерыве у нас. Сейчас будем разбираться, кто же на поле успел появиться. У "Композита" никто не был заменен, а вот у "Нефтехимика" точно была ротация. Как минимум, одна. Ага, Ситдиков вместо Кахидзе.

Перекатывают мяч в центре поля хозяева. Пока никуда не торопится "Композит", который снова очень активно начинает впереди.

Угловой у ворот соперника разыграл "Нефтехимик", но подача с правого края оставляла желать лучшего. Отбивается коллектив гостей.

Снова угловой подали гости у ворот соперника, но стандартное положение ни к чему интересному не приводит. Отбивается "Композит".

Пещеров получает карточку желтого цвета. Откровенно он Першина за футболку попридержал. Дмитрий получил для своей команды второй "горчичник".

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей в нашем противостоянии!

Босенков сейчас нарушает правила в атаке. Судейская бригада матч останавливает. Готовятся ввести мяч в игру футболисты "Нефтехимика".

Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Агалаков получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз.

ОПАСНО! Алиев прошел справа к воротам соперника, обыграл двух защитников, после чего пробил в ближний угол, но направил мяч рядом со стойкой!

Ближе к голу в первом тайм все-таки "Нефтехимик". Чаще он с мячом оказывается у ворот соперника. Оборона "Композита" трещит по швам, но пока не рвется.

Присяжненко! Спасает он свою команду после того, как Кукушкин наносил удар по рамке соперника. Но там в офсайде оказывается игрок "Композита".

МОМЕНТ! Грязнов отдал передачу на Босенкова, который расстреливал ворота соперника, но в левый угол мяч направить не сумел!

МОМЕНТ! Чернобай! Теперь у него с правого края в ближний угол, но мяч проходит рядом с правой стойкой. Чудом он не забивает!

Чернобай в центре поля получил удар по ноге. Много пауз в матче. Дробят они, конечно, игру на мелкие отрезки, из-за чего страдает игра коллективов в атаке.

33' Магомедов получает мяч на правом краю, после чего рефери поднимает флажок. Было положение "вне игры" в этой ситуации. Его судьи определяют.

32' Без ударов в створ мы с вами остаемся пока. Максимально открытая, академичная и аккуратная игра. Типичный матч Кубка России по футболу.

31' Кубышкин с Джамиловым столкнулись в центре поля. Даже выход медиков в итоге футболистам потребовался, но уже к игре соперники вернулись.

30' Полчаса в матче отыграли уже соперники. Ждем, когда первый гол в нашем поединке будет забит. Пока же вдалеке от ворот мячом владеют гости.

29' Кубышкин подавал с левого края в центр штрафной. Грязнов добрался до мяча, но головой направил его значительно выше мишени!

27' Пещеров подключился по левому флангу к атаке. От него Джамилов рукой буквально отмахнулся. В итоге штрафной удар заработали игроки "Композита".

26' Мешалкин контролировал створ ворот, ну, а Алиев неплохо с правого края направлял мяч в дальний угол. Правда, отличиться не смогли игроки гостей!

25' Передача от Агалакова пошла из центра на правый край штрафной, но в той зоне никого из партнеров не оказывается. Мяч просто улетает за пределы поля.

24' "Композит" попытался убежать в контратаку. Передача Кубышкина на Агалакова была слишком сильной. Теряет сферу "Композит" по итогу игровой ситуации.