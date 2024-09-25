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  4. Кубок 2024-2025
Композит
0:0
Второй тайм
Нефтехимик
Прогнозы 113
Композит 9.7% (11)
X 7.1% (8)
Нефтехимик 83.2% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Композит
Ничья
Нефтехимик
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Композит
Нефтехимик

Бомбардиры внутри турнира

Композит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубышкин Илья 1 0.33
Морев Евгений 1 0.33
Агалаков Владислав 1 0.33
Кукушкин Александр 1 0.33
Тюменцев Даниил 1 (1) 0.33
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Композит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Композит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Композит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Композит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Композит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Тамбов - Композит 1:1 Композит - Химки-2 2:0 Композит - Зенит Пенза 3:0 Динамо-Владивосток - Композит 2:3
Композит - Строгино 2:0 Динамо СПб - Композит 1:2 Квант - Композит 1:1 Композит - СКА-2 Хабаровск 5:2 Орёл - Композит 2:2 Композит - Салют 2:4 Космос Долгопрудный - Композит 0:1 Композит - Коломна 1:0 Сахалин - Композит 3:0 Композит - Арсенал-2 Тула 0:1 Зенит Пенза - Композит 0:3 Композит - Спартак Тамбов 1:1 Химки-2 - Композит 1:2 Композит - Динамо-Владивосток 1:2 Строгино - Композит 1:2 Композит - Квант 3:2
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0
Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1

Результаты матчей

Композит
Нефтехимик

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Композит
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Пещеров получает карточку желтого цвета. Откровенно он Першина за футболку попридержал. Дмитрий получил для своей команды второй "горчичник". 
  • Угловой
    52'
    Снова угловой подали гости у ворот соперника, но стандартное положение ни к чему интересному не приводит. Отбивается "Композит". 
  • Угловой
    50'
    Угловой у ворот соперника разыграл "Нефтехимик", но подача с правого края оставляла желать лучшего. Отбивается коллектив гостей. 
  • 49'
    Перекатывают мяч в центре поля хозяева. Пока никуда не торопится "Композит", который снова очень активно начинает впереди. 
  • Замена
    47'
    Судя по всему, были сделаны замены в перерыве у нас. Сейчас будем разбираться, кто же на поле успел появиться. У "Композита" никто не был заменен, а вот у "Нефтехимика" точно была ротация. Как минимум, одна. Ага, Ситдиков вместо Кахидзе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей в нашем противостоянии!
  • Фол, нарушение
    44'
    Чернобай в центре поля получил удар по ноге. Много пауз в матче. Дробят они, конечно, игру на мелкие отрезки, из-за чего страдает игра коллективов в атаке. 
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Чернобай! Теперь у него с правого края в ближний угол, но мяч проходит рядом с правой стойкой. Чудом он не забивает!
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТ! Грязнов отдал передачу на Босенкова, который расстреливал ворота соперника, но в левый угол мяч направить не сумел!
  • Офсайд
    40'
    Присяжненко! Спасает он свою команду после того, как Кукушкин наносил удар по рамке соперника. Но там в офсайде оказывается игрок "Композита". 
  • 39'
    Ближе к голу в первом тайм все-таки "Нефтехимик". Чаще он с мячом оказывается у ворот соперника. Оборона "Композита" трещит по швам, но пока не рвется. 
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Алиев прошел справа к воротам соперника, обыграл двух защитников, после чего пробил в ближний угол, но направил мяч рядом со стойкой!
  • 36'
    Последняя 10-минутка в первом тайме пошла. Агалаков  получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но не в этот раз. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Босенков сейчас нарушает правила в атаке. Судейская бригада матч останавливает. Готовятся ввести мяч в игру футболисты "Нефтехимика". 
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    • Офсайд
      33'
      Магомедов получает мяч на правом краю, после чего рефери поднимает флажок. Было положение "вне игры" в этой ситуации. Его судьи определяют. 
    • 32'
      Без ударов в створ мы с вами остаемся пока. Максимально открытая, академичная и аккуратная игра. Типичный матч Кубка России по футболу. 
    • Травма, повреждение
      31'
      Кубышкин с Джамиловым столкнулись в центре поля. Даже выход медиков в итоге футболистам потребовался, но уже к игре соперники вернулись.
    • 30'
      Полчаса в матче отыграли уже соперники. Ждем, когда первый гол в нашем поединке будет забит. Пока же вдалеке от ворот мячом владеют гости. 
    • 29'
      Кубышкин подавал с левого края в центр штрафной. Грязнов добрался до мяча, но головой направил его значительно выше мишени!
    • Фол, нарушение
      27'
      Пещеров подключился по левому флангу к атаке. От него Джамилов рукой буквально отмахнулся. В итоге штрафной удар заработали игроки "Композита". 
    • 26'
      Мешалкин контролировал створ ворот, ну, а Алиев неплохо с правого края направлял мяч в дальний угол. Правда, отличиться не смогли игроки гостей!
    • 25'
      Передача от Агалакова пошла из центра на правый край штрафной, но в той зоне никого из партнеров не оказывается. Мяч просто улетает за пределы поля. 
    • 24'
      "Композит" попытался убежать в контратаку. Передача Кубышкина на Агалакова была слишком сильной. Теряет сферу "Композит" по итогу игровой ситуации.
    • 23'
      Но скучновато пока перекатывают мяч в центре поля соперники. Также играли сегодня "Динамо-Владивосток" и "Шинник", где дело до серии 11-метровых ударов дошла. 
    • 21'
      Кукушкин с левого края выполнял подачу в штрафную соперника - мяч прямо в руки голкиперу прилетел. Пока ни разу по-серьезному не вступали в игру вратари. 
    • 20'
      Медики появились на поле и оказали футболисты надлежащую помощь. Все с ним в порядке. Игроку замена не потребуется. Но пока его команда в меньшинстве. 
    • Травма, повреждение
      19'
      В центре поля игрок "Композита" получил удар по ногам. Чернобаю будет оказана медицинская помощь. Будем надеяться, что сможет он игру продолжить. 
    • 17'
      Алиев справа у лицевой линии получил мяч, в подкате прострелил сферу в центр, но не попал в ногу защитнику. Мяч ушел за пределы поля тут. 
    • 16'
      Агалакову дали сместиться из глубины в центр, после чего игрок отдал передачу на Лебедева, который с дальней дистанции нанес выстрел выше цели. 
    • 15'
      Пономарёву удалось пробить по воротам соперника после смещения с левого края в центр, но сфера уходит куда-то в сторону трибун здесь. 
    • 13'
      Маловато болельщиков сегодня на трибунах, честно говоря. Хотя и "Нефтехимик" приехал в гости - весьма известная в России команда. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Как хозяева не забивают? С правого края у "Композита" прошла передача. Через рикошет сфера пришла к Грязнову, который направил мяч рядом со стойкой!
    • Судья
      11'
      Попадает сейчас мяч в грудь защитнику "Композита". Показывали нижнекамцы, что там и рука имела место быть, но судья не поверил. 
    • Желтая карточка
      10'
      Никита Лебедев получил желтую карточку за накладку в центре поля. 
    • 9'
      На хороших скоростях "Композит" на старте встречи играет. Букмекеры не считают хозяев фаворитами встречи, но они начинают очень активно и агрессивно. 
    • 8'
      Кукушкин слева прошел к воротам соперника и выполнил пас на дальнюю штангу ворот соперника, где были только игроки команды гостей. 
    • 6'
      Пока ничего опасного на поле не происходит. Соперники просто присматриваются друг к другу, меняясь владением мячом. Опасных моментов в матче пока нет. 
    • 5'
      Магомедов пытался в чужой штрафной грамотно распорядиться мячом, но так и не нанес удар по воротам соперника. Ему тут явно помешали. 
    • 4'
      Грязнов на Агалакова отдавал передачу у "Композита", но передача была слишком сильной. Игрок хозяев до мяча добраться не успел. 
    • 2'
      Футболисты "Композита" сегодня вышли на поле в черно-синих цветах, а игроки "Нефтехимика" вышли на газон в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 1/32 финала Кубка России в Пути регионов сыграют между собой «Композит» и «Нефтехимик».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Нефтехимик.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.82. Новички получат приятный бонус!
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    Прогнозы 113
    Композит 9.7% (11)
    X 7.1% (8)
    Нефтехимик 83.2% (94)
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    Ничья
    Нефтехимик
    4.80
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    4.90
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    2.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Композит 0:0 Нефтехимик

    Исход игры
    Композит
    9.7% (11)
    Ничья
    7.1% (8)
    Нефтехимик
    83.2% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Нефтехимик
    31.9% (36)
    0:1 Нефтехимик
    23% (26)
    0:2 Нефтехимик
    18.6% (21)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    2:1 Композит
    3.5% (4)
    1:3 Нефтехимик
    2.7% (3)
    1:0 Композит
    2.7% (3)
    0:3 Нефтехимик
    2.7% (3)
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