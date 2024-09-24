Первый тайм

17' Челябинский коллектив чуть активнее себя ведет в штрафной соперника. Больш атак команда проводит и чаще себя проявляет впереди.

15' Сам Ткачук в отборе действовал. Против двух оппонентов в отборе он играл, но одному из защитников нанес удар по ноге. Фол в атаке.

14' Ткачук падает в чужой штрафной, но рефери показывает, что против него было сыграно чисто. Подкат выполнил оппонент хороший и избежал нарушения.

12' Ткачук в ответной атаке на Купцова выдавал передачу с правого края - на выходе спокойно играет голкипер. Пока вратари действуют в рамках здорово.

11' Грузнов с левого края на носова выполнял навес, но подача была слишком сильной. Добраться до нее партнер не сумел, как ни старался.

10' 10 минут на поле провели соперники. Пока толком некого в матче выделить. Обе команды показывают равный футбол.