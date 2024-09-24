Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Грузнов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Петухов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Мокаев ИсламПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меньщиков Игорь
История личных встреч
Челябинск
Тюмень
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.42
0.7
Среднее время на гол
216
128
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
2.1
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
86
Бомбардиры внутри турнира
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голдобин Никита
|1
|0.5
|Горбачик Валерий
|1
|0.5
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Челябинск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Челябинск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Челябинск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тюмень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челябинск
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челябинск - Калуга 3:0 Велес Москва - Челябинск 1:3 Новосибирск - Челябинск 2:2 Челябинск - Чертаново 1:0
Челябинск - Авангард Курск 1:0 Ленинградец - Челябинск 0:0 Иртыш Омск - Челябинск 1:1 Челябинск - Спартак Кострома 3:1 Волгарь - Челябинск 1:2 Челябинск - Кубань 2:1 Калуга - Челябинск 1:2 Челябинск - Текстильщик 3:3 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Ахмат - Челябинск 1:1 Челябинск - Алания 0:0 Родина-2 Москва - Челябинск 1:3 Челябинск - Муром 1:1 Челябинск - Краснодар-2 1:2 Велес Москва - Челябинск 0:1 Челябинск - Ротор 2:1
Тюмень
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0
Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3
Результаты матчей
Челябинск
Тюмень
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Челябинск
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|Малолетов Андрей
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челябинск 0:0 Тюмень
Исход игры
Челябинск
52.5% (63)
Ничья
23.3% (28)
Тюмень
24.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
1:0 Челябинск
26.7% (32)
1:1 Ничья
19.2% (23)
2:1 Челябинск
16.7% (20)
1:2 Тюмень
12.5% (15)
0:1 Тюмень
7.5% (9)
2:0 Челябинск
4.2% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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