"Уфа", пропустив в концовке, успела отыграться в добавленное время, а потом победила по пенальти. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

НЕТ ГОЛА! 2:2 ПО ПЕНАЛЬТИ! В левый угол бьёт Дружинин - и парирует мяч Баклов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3 ПО ПЕНАЛЬТИ! А вот Пасевич в левый угол забивает, хотя Ямпольский куда надо прыгает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3 ПО ПЕНАЛЬТИ! Аносов забивает в левую часть створа - Баклов падает в другую сторону.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:4 ПО ПЕНАЛЬТИ! Корнюшин бьёт в правую девятку - не добирается до мяча Ямпольский.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:4 ПО ПЕНАЛЬТИ! Волков красиво поражает левую девятку, Баклов не достаёт.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:5 ПО ПЕНАЛЬТИ! КОНЕЦ СЕРИИ. Перчёнок забивает в правую часть створа, Ямпольский не угадывает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0 ПО ПЕНАЛЬТИ! Лесников забил в правую часть створа - не угадал Баклов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1 ПО ПЕНАЛЬТИ! Мацхарашвили забил примерно так же.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1 ПО ПЕНАЛЬТИ! А Павлишин, наоборот, в левый угол забивает. Вратарь и здесь не угадывает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2 ПО ПЕНАЛЬТИ! Теняев пробивает, Ямпольский дотягивается, но всё равно в правую девятку мяч заходит.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДМИТРИЙ ЛЕСНИКОВ (В СВОИ ВОРОТА) "Уфа" сравнивает счёт! Дмитрий Стоцкий слева со штрафного удара забросил мяч в центр, пошли там рикошеты какие-то, а в итоге состоялся удар с подступов к штрафной площади, и новый рикошет (от Дмитрия Лесникова) дезориентировал Владислава Ямпольского, мимо которого мяч проскочил в сетку.

Судорога у Николая Прудникова, потянули ему ногу, всё нормально вроде с игроком хозяев.

Владислав Ложкин отметился небольшим нарушением правил на чужой половине поля в отношении Ильи Зуева.

Роман Пасевич поначалу разгонял атаку "Уфы" по правому флангу, но достаточно быстро она застопорилась.

"Волгарь" тоже не прочь вырвать победу в основное время, но вязко строятся позиционные атаки у хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕНИС МИРОНОВ! Алы Тагиев отдал передачу партнёру по левому флангу, последовал прострельный пас, и Денис Миронов результативно сработал на ближней штанге, переправив мяч в чужие ворота.

Артём Гуренко появился на замену в составе "Уфы" вместо Владислава Ложкина.

Совсем немного времени у "Уфы" есть, чтобы исправить ситуацию и перевести ситуацию в серию пенальти.

Артём Погосов скинул мяч партнёру, чей удар с линии штрафной площади в левый угол не стал нерешаемой проблемой для Олега Баклова.

Артём Гуренко из состава "Уфы" забрался в положение "вне игры" на правом полуфланге.

Нет игрового взрыва на старте второго тайма, так же команды продолжают в низком или среднем темпе действовать.

Олег Баклов, выбивая мяч из своей штрафной площади, сделал это неточно - в аут.

Валерий Бочеров сфолил против Николая Прудникова. Штрафной удар исполнит "Волгарь" с правого полуфланга.

Алы Тагиев приложился напрямую с назначенного штрафного удара и не попал в правый угол. на шесть метров промахнулся.

Евгений Татаринов бьёт по чужим воротам - "Волгарь" активней на старте второго тайма. Блокирует этот удар Александр Теняев.

Расул Гыстаров принимал мяч слева в чужой штрафной площади, однако Илья Зуев подоспел в нужную зону и выбил мяч за боковую.

Евгений Татаринов слева отдал пас в сторону центра на Николая Прудникова, чей удар был накрыт.

Защитник "Волгаря" Алы Тагиев с подбора по высочайшей дуге отправил мяч вперёд за лицевую линию.

Владислав Ямпольский прервал прострел соперника с правого фланга, а на подхвате был Николай Прудников, поэтому нет удара по воротам хозяв.

Владислав Ложкин делал доставку слева, состоялся удар по воротам, рикошеты. Мяч вернулся к Ложкину, в итоге угловой оказался заработан гостями.

Дмитрий Стоцкий подал угловой с левого фланга, и не лучшим образом Елисей Кривохижин вынес мяч - на новый угловой.

Дмитрий Стоцкий пытался нанести дальний удар, но заблокировал его в подкате Евгений Татаринов.

Валерий Бочеров заработал для "Уфы" штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Против него сфолил Даниил Мельников.

Владислав Волков пострадал в результате контакта с оппонентом, но поднялся уже защитник "Волгаря".

Прострел с правого фланга осуществляет "Уфа", а Владиславу Ложкину не удаётся нанести удар по чужим воротам.

Расул Гыстаров крайне неудачно пробил примерно с правого угла чужой штрафной площадки. Мимо дальней девятки.

Двойная замена производится в составе "Волгаря": Алексей Павлишин появляется в игре вместо Щербакова, Денис Миронов выходит на поле вместо Евгения Татаринова.

"Уфа", такое ощущение, не хочет доводить дело до серии пенальти, поэтому плотно владеет инициативой команда Евгения Харлачёва.

При этом моментов у своих ворот астраханцам в основном удаётся избегать.

Выбрались в редкую атаку "волгари", Денис Миронов с приличной дистанции ударом по чужим воротам отметился, но поймал мяч Олег Баклов.

Николай Прудников отдал передачу с правого фланга низом на ближний полуфланг Даниилу Мельникову, который исполнил нечто непонятное, отправив мяч высоко за чужие ворота.

Атаковал "Волгарь" только что левым флангом, низовая передача осуществлялась оттуда, но Александр Теняев выбил мяч.

Расул Гыстаров нарушает правила на чужой половине поля. Неудачно действует "Уфа" в созидании.

Два момента у "Уфы" с интервалом в считанные секунды! Шамиль Исаев не пробил Владислава Ямпольского ударом с левого полуфланга в дальний угол, а добивал Андрей Анисимов, но не попал в левый угол с рикошетом. Угловой гостей не оказался опасным.

Мигран Агеян вступает в игру в составе "Уфы" вместо Расула Гыстарова, а Никта Мацхарашвили выходит на поле вместо Шамиля Исаева.

Производится замена в составе команды "Волгарь": Данил Аносов появляется на поле вместо Даниила Мельникова.

Приближается тем временем концовка основного времени, а там и серия пенальти наметится, если ничейный счёт останется.

"Уфа" выступает в Первой лиге, поэтому считается сейчас более классной командой, чем "Волгарь".

Николай Прудников выполнил подачу углового с правого фланга, потом пошли скидки-навесы, без момента у ворот "Уфы" в итоге.

Не рукой ли сыграл Владислав Ложкин в своей штрафной площадке, когда был прострел с левого фланга? Теперь с правого фланга производится гостями подача, которую забирает Владислав Ямпольский.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 0:0. С малым числом моментов прошла первая половина встречи. Основные события развернутся во втоом тайме либо уже в серии пенальти (ещё есть вариант, что и там, что и там).

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Вынужденная замена у "Волгаря" Алы Тагиев вступил в игру вместо получившего повреждение Сергея Зуйкова.

43' Медицинская помощь понадобилась Сергею Зуйкову, которому попал по лицу Владислав Ложкин. И замена вроде потребуется.

42' Владислав Волков вбросил аут с левого фланга в чужую штрафную площадь, там пошла скидка, и мяч забрал Олег Баклов.

41' Нарушение правил от "Уфы". Александр Щербаков заработал штрафной удар для "Волгаря" в центральной трети поля на левом фланге. Сфолил против него Роман Пасевич.

40' От Шамиля Исаева мяч покинул пределы поля, ушёл за лицевую линию. Поэтому не будет у "Уфы" сейчас углового.

38' Подали уфимцы штрафной с левого фланга на дальнюю штангу, ещё забросы были - всё это отбили астраханцы.

37' Расул Гыстаров заработал для "Уфы" штрафной удар на левом фланге атаки. Сфолил Николай Прудников.

36' Дмитрий Лесников жёстко сыграл против Даниила Корнюшина в центре поля - арбитр не усмотрел там нарушения правил.

35' Евгений Татаринов сыграл головой по мячу в центральной трети поля, находясь в положении "вне игры".

34' Жёлтая карточка вновь возникает в руках арбитра. Показана она Александру Щербакову, уронившему оппонента в центральном круге.

33' Расул Гыстаров стремился на рандеву с вратарём "Волгаря", однако Владислав Волков проследил, чтобы не произшло этого, и мяч оказался у Владислава Ямпольского.

31' Потеряли мяч гости на своей половине поля, и сфолил Андрей Анисимов, толкнул локтем в спину Евгения Татаринова. Это жёлтая карточка.

30' Подачу с левого фланга оформили гости к чужим воротам, однако Сергей Зуйков прервал эту передачу.

29' Сейчас инициативой владеет уфимская команда, на данном отрезке астраханцы вынуждены разрушать и обороняться.

28' Владислав Волков играет на отбой - выносит мяч со своей половины поля за боковую линию.

27' Момент у ворот "Волгаря" создаёт сам "Волгарь"! Даниил Мельников срезал мяч в свои ворота после прострела соперника с правого фланга, но Владислав Ямпольский не допустил автогола полевого партнёра.

26' Снова медицинская пауза - Владиславу Волкову из состава "Волгаря" врачебная помощь оказывается.

24' Если по ощущениям, то больше атакует астраханский "Волгарь", но это незначительное преимущество.

22' Роман Пасевич опасно играл против Елисея Кривохижина - зацепил того ногой по лицу.

22' Игра приостановлена в рамках медицинской паузы - соответствующая помощь оказывается Елисею Кривохижину из "Волгаря".

20' Слишком высокая получилась у гостей подача углового с левого фланга, и Александр Теняев неопасно пробил головой правее створа.

20' "Уфа" заработала угловой на левом фланге. От Даниила Мельникова мяч покинул пределы поля за лицевую.

18' "Волгарь" проводит позиционную атаку, вбросит аут с левого края. В основном игра так и проходит в тихом режиме.

17' В случае ничьей в основное время будет назначена серия пенальти сразу, без дополнительного времени.

17' Подача у гостей с левого фланга - Владислав Волков её отбивает. Потом доходит мяч до Владислава Ямпольского неопасно.

15' Снова Николай Прудников выполнил подачу углового с левого фланга, но на этот раз мяч ввернулся прямо в руки Олега Баклова.

15' Угловой удар заработали на левом фланге футболисты "Волгаря". Состоялась высокая подача, и не сразу, но получился удар ногой от Александра Щербакова. Рикошет отправил мяч на новый угловой.

13' Дмитрий Лесников принял мяч на левом полуфланге и попробовал выполнить прострел, однако Вадим Карпов в подкате без фола помешал ему это сделать.

12' Илья Зуев осуществил диагональную подачу со штрафного удара с левого фланга на правый. Оказалось безадресно, мяч покинул пределы поля.

12' 29 процентов игрового времени мяч контролирует "Волгарь". 71 процент - таков соответствующий показатель у "Уфы".

10' Владислав Ложкин догнал мяч в правой зоне атаки "Уфы" и подал его на сетку ворот "Волгаря" сверху.

10' Заброс в левую зону атаки состоялся у "Волгаря", однако не поспел на мяч Елисей Кривохижин.

8' Из одного матча в каждой паре состоят матчи четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

7' Сергей Зуйков обозначился дальним ударом из центральной зоны со штрафного. Мимо створа, не попал в ворота.

5' Подали гости угловой с правого фланга, Владислав Ямпольский не поймал мяч, но нарушили правила уфимцы в атаке.

5' Роман Пасевич справа в атаке "Уфы" оторвался от Дмитрия Лесникова и навесил, а от Елисея Кривохижина мяч отскочил на угловой.

3' Пока трудно "отдать" кому-то инициативу. Спокойно начался матч, характер игры ещё не устаканился.

2' "Волгарь" играет в тёмно-синей форме, а у "Уфы" зелёная экипировка.