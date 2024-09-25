Стадион: Центральный городской стадион.
Ход матча
87'
1:0
90'
1:1
4'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Зуев ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюев Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
История личных встреч
Волгарь
Уфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|1
|0.33
|Татаринов Евгений
|1
|0.33
|Миронов Денис
|1
|0.33
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.33
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуренко Артём
|1
|1
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щербаков Александр
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анисимов Анатолий
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Авангард Курск - Волгарь 2:2 Волгарь - Спартак Кострома 0:0 Велес Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Астрахань 2:1
Кубань - Волгарь 0:3 Волгарь - Калуга 2:0 Волгарь - Победа Хасавюрт 3:1 Текстильщик - Волгарь 0:0 Волгарь - Челябинск 1:2 Новосибирск - Волгарь 0:1 Волгарь - Авангард Курск 1:1 Ленинградец - Волгарь 2:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Волгарь - Кубань 2:0 Сокол - Волгарь 1:0 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1
Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1
Результаты матчей
Волгарь
Уфа
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|Малолетов Андрей
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Волгарь 1:2 Уфа
Исход игры
Волгарь
40% (46)
Ничья
33.9% (39)
Уфа
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Волгарь
18.3% (21)
2:1 Волгарь
12.2% (14)
1:2 Уфа
10.4% (12)
0:1 Уфа
9.6% (11)
2:0 Волгарь
6.1% (7)
0:2 Уфа
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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