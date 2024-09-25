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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Волгарь
1:2
Пенальти
0
0
Уфа

Ход матча

31'
 
Анисимов Анатолий
34'
Щербаков Александр
 
44'
Тагиев Алы
Зуйков Сергей
 
87'
Миронов Денис
1:0
90'
1:1
Гуренко Артём
1'
Лесников Дмитрий
 
1'
 
Мацхарашвили Никита
2'
Павлишин Алексей
 
2'
 
Теняев Александр
3'
Дружинин Игорь
 
3'
 
Пасевич Роман
4'
Аносов Данил
 
4'
 
Корнюшин Даниил
5'
Волков Виталий
 
5'
 
Перченок Александр

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 115
Волгарь 40% (46)
X 33.9% (39)
Уфа 26.1% (30)
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Волгарь
Ничья
Уфа
6.26
3.50
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Волгарь
Уфа

История личных встреч

Волгарь
Уфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 1 0.33
Татаринов Евгений 1 0.33
Миронов Денис 1 0.33
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.33
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 1 1

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щербаков Александр 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анисимов Анатолий 1 0

Результаты матчей

Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Авангард Курск - Волгарь 2:2 Волгарь - Спартак Кострома 0:0 Велес Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Астрахань 2:1
Кубань - Волгарь 0:3 Волгарь - Калуга 2:0 Волгарь - Победа Хасавюрт 3:1 Текстильщик - Волгарь 0:0 Волгарь - Челябинск 1:2 Новосибирск - Волгарь 0:1 Волгарь - Авангард Курск 1:1 Ленинградец - Волгарь 2:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Волгарь - Кубань 2:0 Сокол - Волгарь 1:0 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Енисей - Волгарь 1:1 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1
Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1

Результаты матчей

Волгарь
Уфа

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • После матча
  • "Уфа", пропустив в концовке, успела отыграться в добавленное время, а потом победила по пенальти. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:5 ПО ПЕНАЛЬТИ! КОНЕЦ СЕРИИ.
    Перчёнок забивает в правую часть створа, Ямпольский не угадывает. 
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:4 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Волков красиво поражает левую девятку, Баклов не достаёт.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:4 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Корнюшин бьёт в правую девятку - не добирается до мяча Ямпольский.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:3 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Аносов забивает в левую часть створа - Баклов падает в другую сторону.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    А вот Пасевич в левый угол забивает, хотя Ямпольский куда надо прыгает.
  • Не забитый пенальти
    НЕТ ГОЛА! 2:2 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    В левый угол бьёт Дружинин - и парирует мяч Баклов.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Теняев пробивает, Ямпольский дотягивается, но всё равно в правую девятку мяч заходит.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    А Павлишин, наоборот, в левый угол забивает. Вратарь и здесь не угадывает.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Мацхарашвили забил примерно так же.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0 ПО ПЕНАЛЬТИ! 
    Лесников забил в правую часть створа - не угадал Баклов.
  • Второй тайм
  • Серия пенальти
    Впереди серия пенальти.
  • Свисток
    Конец основного времени. "Волгарь" - "Уфа" - 1:1 (0:0).
  • Гол в свои ворота
    90'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДМИТРИЙ ЛЕСНИКОВ (В СВОИ ВОРОТА)
    "Уфа" сравнивает счёт! Дмитрий Стоцкий слева со штрафного удара забросил мяч в центр, пошли там рикошеты какие-то, а в итоге состоялся удар с подступов к штрафной площади, и новый рикошет (от Дмитрия Лесникова) дезориентировал Владислава Ямпольского, мимо которого мяч проскочил в сетку.
  • Фол, нарушение
    90'
    Александр Перченок заработал "Уфе" штрафной удар на левом фланге атаки - сфолил Данил Аносов.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      90'
      Артём Гуренко из состава "Уфы" забрался в положение "вне игры" на правом полуфланге.
    • Дополнительное время
      90'
      +4 минуты ко второму тайму.
    • 90'
      Артём Погосов скинул мяч партнёру, чей удар с линии штрафной площади в левый угол не стал нерешаемой проблемой для Олега Баклова.
    • 89'
      Совсем немного времени у "Уфы" есть, чтобы исправить ситуацию и перевести ситуацию в серию пенальти.
    • Замена
      88'
      Артём Гуренко появился на замену в составе "Уфы" вместо  Владислава Ложкина.
    • Описание гола
      87'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕНИС МИРОНОВ!
      Алы Тагиев отдал передачу партнёру по левому флангу, последовал прострельный пас, и Денис Миронов результативно сработал на ближней штанге, переправив мяч в чужие ворота.
    • 86'
      "Волгарь" тоже не прочь вырвать победу в основное время, но вязко строятся позиционные атаки у хозяев.
    • 85'
      Роман Пасевич поначалу разгонял атаку "Уфы" по правому флангу, но достаточно быстро она застопорилась.
    • Фол, нарушение
      84'
      Владислав Ложкин отметился небольшим нарушением правил на чужой половине поля в отношении Ильи Зуева.
    • Травма, повреждение
      83'
      Судорога у Николая Прудникова, потянули ему ногу, всё нормально вроде с игроком хозяев.
    • Судья
      82'
      Не рукой ли сыграл Владислав Ложкин в своей штрафной площадке, когда был прострел с левого фланга? Теперь с правого фланга производится гостями подача, которую забирает Владислав Ямпольский.
    • 81'
      Александр Теняев задвигал диагональный пас влево Дмитрию Стоцкому - получилось за боковую линию.
    • Угловой
      80'
      Николай Прудников выполнил подачу углового с правого фланга, потом пошли скидки-навесы, без момента у ворот "Уфы" в итоге.
    • 78'
      "Уфа" выступает в Первой лиге, поэтому считается сейчас более классной командой, чем "Волгарь".
    • 77'
      Приближается тем временем концовка основного времени, а там и серия пенальти наметится, если ничейный счёт останется.
    • Замена
      76'
      Производится замена в составе команды "Волгарь": Данил Аносов появляется на поле вместо Даниила Мельникова.
    • Замена
      75'
      Мигран Агеян вступает в игру в составе "Уфы" вместо Расула Гыстарова, а Никта Мацхарашвили выходит на поле вместо Шамиля Исаева.
    • Опасный момент
      73'
      Два момента у "Уфы" с интервалом в считанные секунды! Шамиль Исаев не пробил Владислава Ямпольского ударом с левого полуфланга в дальний угол, а добивал Андрей Анисимов, но не попал в левый угол с рикошетом. Угловой гостей не оказался опасным.
    • Фол, нарушение
      72'
      Расул Гыстаров нарушает правила на чужой половине поля. Неудачно действует "Уфа" в созидании.
    • 70'
      Атаковал "Волгарь" только что левым флангом, низовая передача осуществлялась оттуда, но Александр Теняев выбил мяч.
    • 69'
      Николай Прудников отдал передачу с правого фланга низом на ближний полуфланг Даниилу Мельникову, который исполнил нечто непонятное, отправив мяч высоко за чужие ворота.
    • 67'
      Выбрались в редкую атаку "волгари", Денис Миронов с приличной дистанции ударом по чужим воротам отметился, но поймал мяч Олег Баклов.
    • 66'
      При этом моментов у своих ворот астраханцам в основном удаётся избегать.
    • 65'
      "Уфа", такое ощущение, не хочет доводить дело до серии пенальти, поэтому плотно владеет инициативой команда Евгения Харлачёва.
    • Замена
      63'
      Двойная замена производится в составе "Волгаря": Алексей Павлишин появляется в игре вместо Щербакова, Денис Миронов выходит на поле вместо Евгения Татаринова.
    • 62'
      Расул Гыстаров крайне неудачно пробил примерно с правого угла чужой штрафной площадки. Мимо дальней девятки.
    • 61'
      Прострел с правого фланга осуществляет "Уфа", а Владиславу Ложкину не удаётся нанести удар по чужим воротам.
    • 59'
      Владислав Волков пострадал в результате контакта с оппонентом, но поднялся уже защитник "Волгаря".
    • Фол, нарушение
      58'
      Валерий Бочеров заработал для "Уфы" штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Против него сфолил Даниил Мельников.
    • 57'
      Дмитрий Стоцкий пытался нанести дальний удар, но заблокировал его в подкате Евгений Татаринов.
    • 56'
      Дмитрий Стоцкий подал угловой с левого фланга, и не лучшим образом Елисей Кривохижин вынес мяч - на новый угловой.
    • Угловой
      56'
      Владислав Ложкин делал доставку слева, состоялся удар по воротам, рикошеты. Мяч вернулся к Ложкину, в итоге угловой оказался заработан гостями.
    • 55'
      Владислав Ямпольский прервал прострел соперника с правого фланга, а на подхвате был Николай Прудников, поэтому нет удара по воротам хозяв.
    • 54'
      Защитник "Волгаря" Алы Тагиев с подбора по высочайшей дуге отправил мяч вперёд за лицевую линию.
    • 53'
      Евгений Татаринов слева отдал пас в сторону центра на Николая Прудникова, чей удар был накрыт.
    • 51'
      Расул Гыстаров принимал мяч слева в чужой штрафной площади, однако Илья Зуев подоспел в нужную зону и выбил мяч за боковую.
    • 50'
      Евгений Татаринов бьёт по чужим воротам - "Волгарь" активней на старте второго тайма. Блокирует этот удар Александр Теняев.
    • 49'
      Алы Тагиев приложился напрямую с назначенного штрафного удара и не попал в правый угол. на шесть метров промахнулся.
    • Фол, нарушение
      49'
      Валерий Бочеров сфолил против Николая Прудникова. Штрафной удар исполнит "Волгарь" с правого полуфланга.
    • 48'
      Олег Баклов, выбивая мяч из своей штрафной площади, сделал это неточно - в аут.
    • 47'
      Нет игрового взрыва на старте второго тайма, так же команды продолжают в низком или среднем темпе действовать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 0:0. С малым числом моментов прошла первая половина встречи. Основные события развернутся во втоом тайме либо уже в серии пенальти (ещё есть вариант, что и там, что и там).
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Замена
      45'
      Вынужденная замена у "Волгаря" Алы Тагиев вступил в игру вместо получившего повреждение Сергея Зуйкова.
    • Травма, повреждение
      43'
      Медицинская помощь понадобилась Сергею Зуйкову, которому попал по лицу Владислав Ложкин. И замена вроде потребуется.
    • 42'
      Владислав Волков вбросил аут с левого фланга в чужую штрафную площадь, там пошла скидка, и мяч забрал Олег Баклов.
    • Фол, нарушение
      41'
      Нарушение правил от "Уфы". Александр Щербаков заработал штрафной удар для "Волгаря" в центральной трети поля на левом фланге. Сфолил против него Роман Пасевич.
    • 40'
      От Шамиля Исаева мяч покинул пределы поля, ушёл за лицевую линию. Поэтому не будет у "Уфы" сейчас углового.
    • 38'
      Подали уфимцы штрафной с левого фланга на дальнюю штангу, ещё забросы были - всё это отбили астраханцы.
    • Фол, нарушение
      37'
      Расул Гыстаров заработал для "Уфы" штрафной удар на левом фланге атаки. Сфолил Николай Прудников.
    • Судья
      36'
      Дмитрий Лесников жёстко сыграл против Даниила Корнюшина в центре поля - арбитр не усмотрел там нарушения правил.
    • Офсайд
      35'
      Евгений Татаринов сыграл головой по мячу в центральной трети поля, находясь в положении "вне игры".
    • Желтая карточка
      34'
      Жёлтая карточка вновь возникает в руках арбитра. Показана она Александру Щербакову, уронившему оппонента в центральном круге.
    • 33'
      Расул Гыстаров стремился на рандеву с вратарём "Волгаря", однако Владислав Волков проследил, чтобы не произшло этого, и мяч оказался у Владислава Ямпольского.
    • Желтая карточка
      31'
      Потеряли мяч гости на своей половине поля, и сфолил Андрей Анисимов, толкнул локтем в спину Евгения Татаринова. Это жёлтая карточка.
    • 30'
      Подачу с левого фланга оформили гости к чужим воротам, однако Сергей Зуйков прервал эту передачу.
    • 29'
      Сейчас инициативой владеет уфимская команда, на данном отрезке астраханцы вынуждены разрушать и обороняться.
    • 28'
      Владислав Волков играет на отбой - выносит мяч со своей половины поля за боковую линию.
    • Опасный момент
      27'
      Момент у ворот "Волгаря" создаёт сам "Волгарь"! Даниил Мельников срезал мяч в свои ворота после прострела соперника с правого фланга, но Владислав Ямпольский не допустил автогола полевого партнёра.
    • Травма, повреждение
      26'
      Снова медицинская пауза - Владиславу Волкову из состава "Волгаря" врачебная помощь оказывается.
    • 24'
      Если по ощущениям, то больше атакует астраханский "Волгарь", но это незначительное преимущество.
    • 22'
      Роман Пасевич опасно играл против Елисея Кривохижина - зацепил того ногой по лицу.
    • Травма, повреждение
      22'
      Игра приостановлена в рамках медицинской паузы - соответствующая помощь оказывается Елисею Кривохижину из "Волгаря".
    • 20'
      Слишком высокая получилась у гостей подача углового с левого фланга, и Александр Теняев неопасно пробил головой правее створа.
    • Угловой
      20'
      "Уфа" заработала угловой на левом фланге. От Даниила Мельникова мяч покинул пределы поля за лицевую.
    • 18'
      "Волгарь" проводит позиционную атаку, вбросит аут с левого края. В основном игра так и проходит в тихом режиме.
    • 17'
      В случае ничьей в основное время будет назначена серия пенальти сразу, без дополнительного времени.
    • 17'
      Подача у гостей с левого фланга - Владислав Волков её отбивает. Потом доходит мяч до Владислава Ямпольского неопасно.
    • Угловой
      15'
      Снова Николай Прудников выполнил подачу углового с левого фланга, но на этот раз мяч ввернулся прямо в руки Олега Баклова.
    • Угловой
      15'
      Угловой удар заработали на левом фланге футболисты "Волгаря". Состоялась высокая подача, и не сразу, но получился удар ногой от Александра Щербакова. Рикошет отправил мяч на новый угловой.
    • 13'
      Дмитрий Лесников принял мяч на левом полуфланге и попробовал выполнить прострел, однако Вадим Карпов в подкате без фола помешал ему это сделать.
    • 12'
      Илья Зуев осуществил диагональную подачу со штрафного удара с левого фланга на правый. Оказалось безадресно, мяч покинул пределы поля.
    • 12'
      29 процентов игрового времени мяч контролирует "Волгарь". 71 процент - таков соответствующий показатель у "Уфы".
    • 10'
      Владислав Ложкин догнал мяч в правой зоне атаки "Уфы" и подал его на сетку ворот "Волгаря" сверху.
    • 10'
      Заброс в левую зону атаки состоялся у "Волгаря", однако не поспел на мяч Елисей Кривохижин.
    • 8'
      Из одного матча в каждой паре состоят матчи четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.
    • 7'
      Сергей Зуйков обозначился дальним ударом из центральной зоны со штрафного. Мимо створа, не попал в ворота.
    • Фол, нарушение
      5'
      Подали гости угловой с правого фланга, Владислав Ямпольский не поймал мяч, но нарушили правила уфимцы в атаке.
    • Угловой
      5'
      Роман Пасевич справа в атаке "Уфы" оторвался от Дмитрия Лесникова и навесил, а от Елисея Кривохижина мяч отскочил на угловой.
    • 3'
      Пока трудно "отдать" кому-то инициативу. Спокойно начался матч, характер игры ещё не устаканился.
    • 2'
      "Волгарь" играет в тёмно-синей форме, а у "Уфы" зелёная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:
      Судья: Максим Перезва (Раменское).
      Ассистент судьи: Альмир Хатмуллин (Химки).
      Ассистент судьи: Илья Довольнов (Тюмень).
      Резервный судья: Дмитрий Прокопов (Волгоград).
      Инспектор: Феликс Шикерханов (Дербент).
      Комиссар: Николай Ширяев (Москва).
       
    • Приветствуем всех любителей футбола! Астраханский "Волгарь" сыграет против "Уфы" в матче 4-го раунда (1/32 финала) Пути регионов Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Волгарь 40% (46)
    X 33.9% (39)
    Уфа 26.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Уфа
    6.26
    3.50
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волгарь 1:2 Уфа

    Исход игры
    Волгарь
    40% (46)
    Ничья
    33.9% (39)
    Уфа
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.1% (29)
    Меньше
    72.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (34)
    1:0 Волгарь
    18.3% (21)
    2:1 Волгарь
    12.2% (14)
    1:2 Уфа
    10.4% (12)
    0:1 Уфа
    9.6% (11)
    2:0 Волгарь
    6.1% (7)
    0:2 Уфа
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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