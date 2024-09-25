Знаете, а хозяевам. может, и выгодно было бы просто продержаться до серии пенальти. Так им было бы проще намного, чем оголять тылы и ставить всё на карту.

"Балтика" продолжает атаковать, используя на этот раз фланги. Ударов по воротам пока нет.

Фернандес навесил с очередного стандарта, а точнее - пробил. Удар был очень слабый, но Рязанов погасил всё равно скорость мяча, а потом только забрал в руки.

Маляров не добрался до мяча на правом фланге, упустив его за боковую линию.

Только "Балтика" пока проводит время в атаке, получается у них плести кружева, но вот острота у чужих ворот пропала.

Никишин вышел на поле вместо Эльдарушева. Освежил атаку тренер "Балтики", посмотрим на эту попытку.

Майборода вышел на поле вместо Шабалина, который наелся сегодня по полной.

Осадчук не садится ни на секунду, весь в подсказе и думах. Понятно, что всё решить может один гол сейчас. Самый вероятный сценарий.

Маляров оказался на газоне - на нём были нарушены правила на половине поля хозяев.

Петровский вышел на поле вместо Титкова. Первая замена в нашем матче.

Фернандес навесил со стандарта в штрафную, его партнёр пробил головой с отскоком от газона, мяч покинул пределы поля.

Рязанов дал продышаться своим партнёрам, после чего ввёл мяч в игру. Новая атака "Балтики" - удар выше ворот.

Снова хозяева поля фолят на своей половине поля. Фернандес слева со стандарта навесил на дальний угол вратарской, но пробить там не дали.

Жемайтис вышел на поле вместо Лукина. Вот и первая замена в составе хозяев поля.

Рязанов выручил команду сейчас после удара из-за пределов штрафной, Маляров бил. После этого защитник не дал добить, слаженная работа у хозяев.

Замен в перерыве, как я понимаю, не было. Поэтому смотрим матч команд в тех же составах.

Шабалин был чуть ли не один перед чужой штрафной, но передача не была классной, поэтому его успели накрыть и не дать продвинуться к воротам.

Без ворот пока играют команды. Ждём, что кто-то активирует вторую скорость и покажет что-то интересное.

Рязанов выбил мяч подальше, не подпустив к нему соперника. После этого уже был зафиксирован арбтром офсайд.

Скоро будут уже замены, запасные команд активно разминаются в эти минуты.

Какой момент был у "Балтики" сейчас! Стефанович мог замкнуть попытку диагонального прострела в сторону угла вратарской, но не пошёл на мяч. Не поверил!

Любаков забрал мяч после безадресного навеса с дальней дистанции, никто из хозяев на этот мяч и не шёл.

Титков срезал соперника в центре поля, Багдашкин не смог сразу встать, но обошлось без медиков. И без жёлтой для провинившегося, что странно.

Игрок хозяев поля забрался в положение "вне игры". Удивительно, но никакой остроты уже нет. "Луки-Энергия" весьма инертны в эти минуты.

Первый тайм

— Свисток на перерыв!

45' Одна минута добавлена.

45' "Балтика" пошла в атаку, хозяева перехватили мяч, но дотащить до чужой штрафной его так и не смогли.

44' Теперь уже из вратарской игрок "Балтики" головой выбил мяч из владений Любакова.

43' Глушков пробил мимо ворот, Рязанов по традиции не торопится. Даёт защитникам перевести дух.

42' "Балтика" продолжает атаковать, пытаясь раскачать оборону оппонента. Получается пока не очень успешно, но видно преимущество гостей.

40' Шабалина снова нашли на правой бровке, но пас был в спину, поэтому быстрая атака захлебнулась.

39' Шабалин по правому флангу пошёл вперёд, сделал передачу на противоположный фланг, где его партнёр упустил мяч за бровку.

38' "Луки-Энергия" в атаке просто стараются держать мяч, но "Балтика" тут же включает прессинг и не позволяет сопернику "петлять".

36' Немного успокоились скорости у нас, футболисты больше катают мяч в центре поля. "Балтика" поинтереснее.

35' Перекладина спасает ворота Рязанова сейчас! Быстрая атака на ворота Данила, слева с угла вратарской головой бил снизу вверх Стефанович, но перекладина спасла хозяев!

34' Столкнулись головами футболисты в штрафной хозяев поля. Выбивать будет Рязанов.

33' Рязанов вытащил мяч из "девятки"! Да, он летел туда практически парашютиком, возможно, даже в крестовину, но кипер отработал эпизод без риска. Угловой.

32' Стефанович взял игру на себя, пошёл вперёд по правому флангу, но его не по правилам остановили. Штрафной.

31' Лукин сохранил мяч в игре, но владение при этом осталось за "Балтикой". Подача в штрафную, Рязанов был на месте.

30' Теперь уже игрок "Балтики" забрался в положение "вне игры". Рязанов не будет торопиться.

29' Освещение с трудом справляется со своими функциями, но играть это всё же не мешает. Просто смотрим футбол не совсем тот, к которому привыкли многие. Речь, конечно, не о местных болельщиках.

27' В прессинг пошли хозяева поля, довольно высоко в эти минуты они встречают оппонентов.

26' В центре поля сейчас находится мяч, обе команды хотят сделать острый укол, поэтому пытаются что-то нашифровать.

25' Агаронян пробил по воротам, мяч улетел в "молоко". Попытка была неплохой, только удар стоило подготовить.

24' Бегун долго искал адресата, вбросил слева мяч в поле, но его партнёра снова перехитрили. Ещё один аут, пришлось гостям в итоге отвести мяч до своего голкипера.

22' Багдашкин имел уже сам момент сейчас, но из убойной позиции с линии вратарской после навеса. Ренат отправил мяч над перекладиной.

21' Сподарец и Алекс Фернандес едва не зарубились на фланге, где не поделили что-то. Рефери остановил игру и провёл беседу с горячими головами.

20' Зазвонкин ворвался в штрафную, пробил в дальний от себя угол, но в цель мяч не влетел. Очень опасно было сейчас!

19' Вот так вот - две десятки подарили нам голы. Посмотри, что дальше будет.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ФЕРНАНДЕС!!! Алекс справа на фланге получил мяч от партнёра и издали пробил под перекладину! Очень красивый гол!

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! СПОДАРЕЦ!!! На уверенности пробил Сподарец в сетку, вратарь не имел шансов.

16' Пенальти в ворота "Балтики"!!! Коренблюм справа вбегал в штрафную справа, его накрыли сверху. Точка!

15' Агароняна завалили на правом фланге, будет штрафной. Недалеко от штрафной находится мяч.

14' В офсайд забрался игрок хозяев поля. "Луки-Энергия" пока тоже очень любит одну бровку - правую.

13' Рязанов, кстати, не торопится со вводом мяча в игру. Пока он не торопился - игроки решили попить воды, а позже стало понятно, что вообще спорный мяч у нас.

12' "Балтика" очень любит катать мяч на левом фланге, продвижений вперёд при этом особых нет. Даже навесов в штрафную пока не видим.

11' Коренблюм перехватил мяч в центре, после последовала потеря на ровном месте.

10' Лукин прорвался к штрафной, сделал передачу на Коренблюма, который бил по воротам, но после того, как переложил мяч, сделал это неуверенно и слабо. Любаков не испытал сложностей.

9' Провели атаку хозяева поля, получилось довольно быстро, но как-то без идеи, поэтому последовала потеря мяча.

8' Бегун закинул мяч по левой бровке, у лицевой никто из партнёров не сумел зацепиться. Ждём ответной атаки.

7' Очень далеко гости вбросили мяч из аута, в штрафной была верховая борьба, но хозяевам удалось отбиться.

6' Поддерживают трибуны местную команду. Очень им хочется, конечно, чтобы клуб прошёл как можно дальше в Кубке России.

5' Шабалин пробовал сейчас прорваться в контратаку по правому флангу, но не хватило ему физики, чтобы догнать мяч.

4' Глушков подал угловой, мяч был из штрафной выбит подальше.

3' Любаков ещё раз вступил в игру, но теперь просто сделал передачу на своего партнёра. У игрока "Балтики" впереди не получилось зацепиться.

2' Любаков спас сейчас свои ворота после того, как последовал удар под перекладину! Опасно было, но вратарь не дрогнул - забрал в руки.