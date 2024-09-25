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  4. Кубок 2024-2025
Луки-Энергия
1:1
Второй тайм
Балтика

Ход матча

16'
Сподарец Данил
1:0
18'
1:1
Фернандес Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 113
Луки-Энергия 3.5% (4)
X 3.5% (4)
Балтика 92.9% (105)
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Луки-Энергия
Ничья
Балтика
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Луки-Энергия
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Луки-Энергия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сподарец Данил 3 (1) 0.75
Агаронян Манвел 1 0.25
Егоров Александр 1 0.25
Лукин Александр 1 0.25
Поляков Никита 1 (1) 0.25
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 1 1

Карточки

Результаты матчей

Луки-Энергия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Луки-Энергия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Луки-Энергия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Луки-Энергия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зенит-2 - Луки-Энергия 1:0 Луки-Энергия - Звезда Санкт-Петербург 3:1 Родина-М - Луки-Энергия 1:1 Луки-Энергия - Рязань 3:0
Тверь - Луки-Энергия 1:2 Луки-Энергия - Балтика-БФУ 0:0 Луки-Энергия - Калуга 2:1 Знамя Труда - Луки-Энергия 0:0 Луки-Энергия - Енисей-2 2:0 Торпедо Владимир - Луки-Энергия 1:0 Псков 747 - Луки-Энергия 1:1 Луки-Энергия - Динамо СПб 3:1 Динамо Вологда - Луки-Энергия 2:1 Луки-Энергия - Динамо-2 Москва 0:2 Леон Сатурн - Луки-Энергия 2:0 Луки-Энергия - ФК Иркутск 0:0 Спартак-2 - Луки-Энергия 1:0 Луки-Энергия - Зенит-2 0:0 Звезда Санкт-Петербург - Луки-Энергия 2:2 Луки-Энергия - Родина-М 2:1
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2
Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1

Результаты матчей

Луки-Энергия
Балтика

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Луки-Энергия
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    81'
    Майборода вышел на поле вместо Шабалина, который наелся сегодня по полной.
  • 79'
    Никишин вышел на поле вместо Эльдарушева. Освежил атаку тренер "Балтики", посмотрим на эту попытку.
  • 78'
    Только "Балтика" пока проводит время в атаке, получается у них плести кружева, но вот острота у чужих ворот пропала.
  • 75'
    Маляров не добрался до мяча на правом фланге, упустив его за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Фернандес навесил с очередного стандарта, а точнее - пробил. Удар был очень слабый, но Рязанов погасил всё равно скорость мяча, а потом только забрал в руки. 
  • 71'
    "Балтика" продолжает атаковать, используя на этот раз фланги. Ударов по воротам пока нет.
  • 70'
    Знаете, а хозяевам. может, и выгодно было бы просто продержаться до серии пенальти. Так им было бы проще намного, чем оголять тылы и ставить всё на карту.
  • Опасный момент
    68'
    Рязанов выручил команду сейчас после удара из-за пределов штрафной, Маляров бил. После этого защитник не дал добить, слаженная работа у хозяев.
  • Замена
    66'
    Жемайтис вышел на поле вместо Лукина. Вот и первая замена в составе хозяев поля. 
  • 64'
    Снова хозяева поля фолят на своей половине поля. Фернандес слева со стандарта навесил на дальний угол вратарской, но пробить там не дали.
  • 63'
    Рязанов дал продышаться своим партнёрам, после чего ввёл мяч в игру. Новая атака "Балтики" - удар выше ворот.
  • 62'
    Фернандес навесил со стандарта в штрафную, его партнёр пробил головой с отскоком от газона, мяч покинул пределы поля. 
  • Замена
    61'
    Петровский вышел на поле вместо Титкова. Первая замена в нашем матче. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Маляров оказался на газоне - на нём были нарушены правила на половине поля хозяев.
  • 59'
    Осадчук не садится ни на секунду, весь в подсказе и думах. Понятно, что всё решить может один гол сейчас. Самый вероятный сценарий. 
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    • Офсайд
      58'
      Игрок хозяев поля забрался в положение "вне игры". Удивительно, но никакой остроты уже нет. "Луки-Энергия" весьма инертны в эти минуты.
    • Фол, нарушение
      57'
      Титков срезал соперника в центре поля, Багдашкин не смог сразу встать, но обошлось без медиков. И без жёлтой для провинившегося, что странно. 
    • 54'
      Любаков забрал мяч после безадресного навеса с дальней дистанции, никто из хозяев на этот мяч и не шёл.
    • Опасный момент
      53'
      Какой момент был у "Балтики" сейчас! Стефанович мог замкнуть попытку диагонального прострела в сторону угла вратарской, но не пошёл на мяч. Не поверил!
    • 51'
      Скоро будут уже замены, запасные команд активно разминаются в эти минуты.
    • 50'
      Рязанов выбил мяч подальше, не подпустив к нему соперника. После этого уже был зафиксирован арбтром офсайд.
    • 49'
      Без ворот пока играют команды. Ждём, что кто-то активирует вторую скорость и покажет что-то интересное. 
    • 48'
      Шабалин был чуть ли не один перед чужой штрафной, но передача не была классной, поэтому его успели накрыть и не дать продвинуться к воротам. 
    • 47'
      Замен в перерыве, как я понимаю, не было. Поэтому смотрим матч команд в тех же составах.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена. 
    • 45'
      "Балтика" пошла в атаку, хозяева перехватили мяч, но дотащить до чужой штрафной его так и не смогли. 
    • 44'
      Теперь уже из вратарской игрок "Балтики" головой выбил мяч из владений Любакова. 
    • 43'
      Глушков пробил мимо ворот, Рязанов по традиции не торопится. Даёт защитникам перевести дух.
    • 42'
      "Балтика" продолжает атаковать, пытаясь раскачать оборону оппонента. Получается пока не очень успешно, но видно преимущество гостей.
    • 40'
      Шабалина снова нашли на правой бровке, но пас был в спину, поэтому быстрая атака захлебнулась. 
    • 39'
      Шабалин по правому флангу пошёл вперёд, сделал передачу на противоположный фланг, где его партнёр упустил мяч за бровку. 
    • 38'
      "Луки-Энергия" в атаке просто стараются держать мяч, но "Балтика" тут же включает прессинг и не позволяет сопернику "петлять".
    • 36'
      Немного успокоились скорости у нас, футболисты больше катают мяч в центре поля. "Балтика" поинтереснее.
    • Штанга
      35'
      Перекладина спасает ворота Рязанова сейчас! Быстрая атака на ворота Данила, слева с угла вратарской головой бил снизу вверх Стефанович, но перекладина спасла хозяев!
    • 34'
      Столкнулись головами футболисты в штрафной хозяев поля. Выбивать будет Рязанов.
    • Угловой
      33'
      Рязанов вытащил мяч из "девятки"! Да, он летел туда практически парашютиком, возможно, даже в крестовину, но кипер отработал эпизод без риска. Угловой.
    • Фол, нарушение
      32'
      Стефанович взял игру на себя, пошёл вперёд по правому флангу, но его не по правилам остановили. Штрафной.
    • 31'
      Лукин сохранил мяч в игре, но владение при этом осталось за "Балтикой". Подача в штрафную, Рязанов был на месте.
    • Офсайд
      30'
      Теперь уже игрок "Балтики" забрался в положение "вне игры". Рязанов не будет торопиться.
    • 29'
      Освещение с трудом справляется со своими функциями, но играть это всё же не мешает. Просто смотрим футбол не совсем тот, к которому привыкли многие. Речь, конечно, не о местных болельщиках.
    • 27'
      В прессинг пошли хозяева поля, довольно высоко в эти минуты они встречают оппонентов. 
    • 26'
      В центре поля сейчас находится мяч, обе команды хотят сделать острый укол, поэтому пытаются что-то нашифровать.
    • 25'
      Агаронян пробил по воротам, мяч улетел в "молоко". Попытка была неплохой, только удар стоило подготовить. 
    • 24'
      Бегун долго искал адресата, вбросил слева мяч в поле, но его партнёра снова перехитрили. Ещё один аут, пришлось гостям в итоге отвести мяч до своего голкипера. 
    • 22'
      Багдашкин имел уже сам момент сейчас, но из убойной позиции с линии вратарской после навеса. Ренат отправил мяч над перекладиной.
    • 21'
      Сподарец и Алекс Фернандес едва не зарубились на фланге, где не поделили что-то. Рефери остановил игру и провёл беседу с горячими головами. 
    • Опасный момент
      20'
      Зазвонкин ворвался в штрафную, пробил в дальний от себя угол, но в цель мяч не влетел. Очень опасно было сейчас!
    • 19'
      Вот так вот - две десятки подарили нам голы. Посмотри, что дальше будет. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ФЕРНАНДЕС!!! Алекс справа на фланге получил мяч от партнёра и издали пробил под перекладину! Очень красивый гол!
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! СПОДАРЕЦ!!! На уверенности пробил Сподарец в сетку, вратарь не имел шансов.
    • Пенальти!
      16'
      Пенальти в ворота "Балтики"!!! Коренблюм справа вбегал в штрафную справа, его накрыли сверху. Точка! 
    • Фол, нарушение
      15'
      Агароняна завалили на правом фланге, будет штрафной. Недалеко от штрафной находится мяч.
    • Офсайд
      14'
      В офсайд забрался игрок хозяев поля. "Луки-Энергия" пока тоже очень любит одну бровку - правую. 
    • 13'
      Рязанов, кстати, не торопится со вводом мяча в игру. Пока он не торопился - игроки решили попить воды, а позже стало понятно, что вообще спорный мяч у нас. 
    • 12'
      "Балтика" очень любит катать мяч на левом фланге, продвижений вперёд при этом особых нет. Даже навесов в штрафную пока не видим.
    • 11'
      Коренблюм перехватил мяч в центре, после последовала потеря на ровном месте.
    • 10'
      Лукин прорвался к штрафной, сделал передачу на Коренблюма, который бил по воротам, но после того, как переложил мяч, сделал это неуверенно и слабо. Любаков не испытал сложностей.
    • 9'
      Провели атаку хозяева поля, получилось довольно быстро, но как-то без идеи, поэтому последовала потеря мяча. 
    • 8'
      Бегун закинул мяч по левой бровке, у лицевой никто из партнёров не сумел зацепиться. Ждём ответной атаки.
    • 7'
      Очень далеко гости вбросили мяч из аута, в штрафной была верховая борьба, но хозяевам удалось отбиться.
    • 6'
      Поддерживают трибуны местную команду. Очень им хочется, конечно, чтобы клуб прошёл как можно дальше в Кубке России. 
    • 5'
      Шабалин пробовал сейчас прорваться в контратаку по правому флангу, но не хватило ему физики, чтобы догнать мяч. 
    • Угловой
      4'
      Глушков подал угловой, мяч был из штрафной выбит подальше.
    • 3'
      Любаков ещё раз вступил в игру, но теперь просто сделал передачу на своего партнёра. У игрока "Балтики" впереди не получилось зацепиться.
    • 2'
      Любаков спас сейчас свои ворота после того, как последовал удар под перекладину! Опасно было, но вратарь не дрогнул - забрал в руки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Пожелаем командам удачи!
    • До матча
    • Команды вышли на поле!
    • Добрый день, уважаемые поклонники кубковых баталий! Мы начинаем прямую трансляцию матча "Луки-Энергия" - "Балтика". Для вас с полей будет работать Анастасия Стульчикова. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.5% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Луки-Энергия 3.5% (4)
    X 3.5% (4)
    Балтика 92.9% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Луки-Энергия
    Ничья
    Балтика
    9.20
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    5.50
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    2.13
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Луки-Энергия 1:1 Балтика

    Исход игры
    Луки-Энергия
    3.5% (4)
    Ничья
    3.5% (4)
    Балтика
    92.9% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    47.71% (52)
    Нет
    52.29% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Балтика
    34.5% (39)
    0:2 Балтика
    33.6% (38)
    0:1 Балтика
    13.3% (15)
    1:3 Балтика
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    2:1 Луки-Энергия
    1.8% (2)
    0:3 Балтика
    1.8% (2)
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