Бомбардиры внутри турнира
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костюков Степан
|4
|1.33
|Пичугин Максим Олегович
|3 (2)
|1
|Маврин Василий
|2
|0.67
|_Agekyan D.
|2
|0.67
|Имаев Руслан
|1
|0.33
|Рябокобыленко Артур
|0
|0
|Катрич Анатолий
|0
|0
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябокобыленко Артур
|1
|0
|Шурыгин Илья
|1
|0
|Пичугин Максим Олегович
|1
|0
|Швагирев Максим
|1
|0
|Левшук Арсений
|1
|0
|Левшук Арсений II
|1
|0
|Маврин Василий
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Амкал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Амкал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Амкал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Амкал
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Lotus - Амкал 0:2 Амкал - Lotus 2:1 ФК Титан - Амкал 0:3 Космос Долгопрудный - Амкал 1:2
Амкал - 2DROTS 0:1 Велес Москва - Амкал 0:2 Амкал - Коломна 8:1 Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0 FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1
Алания
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1
Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Результаты матчей
Амкал
Алания
Точный счет
8:1
1 раз 100%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
8:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
8
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Амкал
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогнозы на матч Амкал - Алания
Исход игры
Амкал
30.8% (16)
Ничья
3.8% (2)
Алания
65.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
1:2 Алания
30.8% (16)
0:1 Алания
17.3% (9)
2:1 Амкал
11.5% (6)
0:2 Алания
9.6% (5)
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