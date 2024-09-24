Антон Антонов выполнил по дуге подачу штрафного удара с правой стороны, и благополучно отбились пермяки в данной ситуации.

Даниил Промошкин выступает как свой промоутер - хочет оформить дубль. Пробивает с дальней дистанции и немного не попадает в левый угол.

Кирилл Колесниченко ринулся в контратаку по левому полуфлангу, но оторваться от своего оппонента не сумел, поэтому до опасного момента не дошло дело.

В итоге Анатолий Бубнов нарушил правила в нападении "Амкара" на левом фланге против Антона Антонова.

Александр Степанов действовал в подкате на левом фланге обороны против Эрнандеса Тегеса и вынес мяч на угловой. Подали гости стандарт с правого края, и на выходе рукой смахнул мяч Хазбулат Хамхоев.

Вбросили аут "амкаровцы" в районе центральной трети поля на левом фланге, и Александр Безчаснюк уронил Джамала Дибиргаджиева - бывшего бомбардира "Черноморца", кстати.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ИЛЬЯ РОДИОНОВ! Отклеился от опекунов автор гола, сместившись чуть с правой стороны к центру, и с полукруга выполнил разящий удар в левый угол. Немного времени понадобилось новороссийской команде, чтобы сделать счёт равным.

10' А, отомстил Александр Степанов Эрнандесу Тегесу, сфолил против него. Штрафной удар в правой зоне атаки заработал "Черноморец".

9' Столкнулись в верховой борьбе номер 19 и номер 19. Александр Степанов получил повреждение в эпизоде с Эрнандесом Тегесом. Оказывается медицинская помощь игроку "Амкара".

7' Вячеслав Кротов пытался пробить почти с линии штрафной площадки, но попал но ноге Даниила Промошкина и сам завалился на газон.

6' "Амкар" в своё время провёл немало сезонов подряд в Премьер-лиге, но и "Черноморец" раньше захаживал в верхний дивизион российского футбола. Правда, потом новороссийская команда теряла профессиональный статус. Ну и "Амкар" терял его тоже.

5' Играют на искусственном газоне, что может вносить свои коррективы в действия "Черноморца".

4' Более классной командой объективно является "Черноморец" как выступающий в более статусной лиге.

3' Быстро "Амкар" открыл счёт, и теперь у него развилка, стремиться упрочить своё превосходство или же оборонять минимум.