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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Амкар Пермь
1:0
Первый тайм
Черноморец Нв

Ход матча

2'
Промошкин Даниил
1:0
Прогнозы 115
Амкар Пермь 32.2% (37)
X 20% (23)
Черноморец Нв 47.8% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Амкар Пермь
Ничья
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Амкар Пермь
Черноморец Нв

История личных встреч

Амкар Пермь
Черноморец Нв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахатов Данил 1 0.33
Промошкин Даниил 1 0.33
Мальцев Лев 1 0.33
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Амкар Пермь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Амкар Пермь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Амкар Пермь
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Амкар Пермь - Урал-2 1:0 Динамо Киров - Амкар Пермь 1:1 Рубин-2 - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:0
Крылья-Советов-2 - Амкар Пермь 4:1 Амкар Пермь - Уралец Нижний Тагил 2:0 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1 Урал-2 - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0 Амкар Пермь - Рубин-2 2:0 Амкар Пермь - Крылья-Советов-2 1:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1 Нижний Новгород-2 - Амкар Пермь 0:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1

Результаты матчей

Амкар Пермь
Черноморец Нв

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Амкар Пермь
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ИЛЬЯ РОДИОНОВ!
    Отклеился от опекунов автор гола, сместившись чуть с правой стороны к центру, и с полукруга выполнил разящий удар в левый угол. Немного времени понадобилось новороссийской команде, чтобы сделать счёт равным.
  • Фол, нарушение
    15'
    Вбросили аут "амкаровцы" в районе центральной трети поля на левом фланге, и Александр Безчаснюк уронил Джамала Дибиргаджиева - бывшего бомбардира "Черноморца", кстати.
  • Угловой
    14'
    Александр Степанов действовал в подкате на левом фланге обороны против Эрнандеса Тегеса и вынес мяч на угловой. Подали гости стандарт с правого края, и на выходе рукой смахнул мяч Хазбулат Хамхоев.
  • Фол, нарушение
    13'
    В итоге Анатолий Бубнов нарушил правила в нападении "Амкара" на левом фланге против Антона Антонова.
  • 13'
    Кирилл Колесниченко ринулся в контратаку по левому полуфлангу, но оторваться от своего оппонента не сумел, поэтому до опасного момента не дошло дело.
  • Опасный момент
    11'
    Даниил Промошкин выступает как свой промоутер - хочет оформить дубль. Пробивает с дальней дистанции и немного не попадает в левый угол.
  • 11'
    Антон Антонов выполнил по дуге подачу штрафного удара с правой стороны, и благополучно отбились пермяки в данной ситуации.
  • Фол, нарушение
    10'
    А, отомстил Александр Степанов Эрнандесу Тегесу, сфолил против него. Штрафной удар в правой зоне атаки заработал "Черноморец".
  • Травма, повреждение
    9'
    Столкнулись в верховой борьбе номер 19 и номер 19. Александр Степанов получил повреждение в эпизоде с Эрнандесом Тегесом. Оказывается медицинская помощь игроку "Амкара".
  • 7'
    Вячеслав Кротов пытался пробить почти с линии штрафной площадки, но попал но ноге Даниила Промошкина и сам завалился на газон.
  • 6'
    "Амкар" в своё время провёл немало сезонов подряд в Премьер-лиге, но и "Черноморец" раньше захаживал в верхний дивизион российского футбола. Правда, потом новороссийская команда теряла профессиональный статус. Ну и "Амкар" терял его тоже.
  • 5'
    Играют на искусственном газоне, что может вносить свои коррективы в действия "Черноморца".
  • 4'
    Более классной командой объективно является "Черноморец" как выступающий в более статусной лиге.
  • 3'
    Быстро "Амкар" открыл счёт, и теперь у него развилка, стремиться упрочить своё превосходство или же оборонять минимум.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАНИИЛ ПРОМОШКИН!
    Угловой заработали пермяки на правом фланге и разыграли его, а в итоге гол забили. Удар последовал из-за пределов штрафной площади, были рикошеты, и Даниил Промошкин уже из пределов штрафной площади снова благодаря последовавшим после его удара отскоком поразил цель.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      "Амкар" играет в красно-чёрной форме, а у "Черноморца" бело-синяя экипировка. В этом плане без сюрпризов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья: Александр Маюн (Челябинск).
      Ассистент судьи: Евгений Синянский (Ярославль).
      Ассистент судьи: Евгений Булатов (Каменск-Уральский).
      Резервный судья: Владимир Сивков (Пермь).
      Инспектор: Николай Левников (Сочи).
      Комиссар: Игорь Крапивко (Московская область).

      Стадион: "Звезда" (Пермь). Вместимость: 17000.
    • Приветствуем всех любителей футбола! Пермский "Амкар" и новороссийский "Черноморец" сойдутся между собой в 4-м раунде (1/32 финала) Пути регионов Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.1% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Амкар Пермь 32.2% (37)
    X 20% (23)
    Черноморец Нв 47.8% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Амкар Пермь
    Ничья
    Черноморец Нв
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    Где смотреть матч Амкар Пермь 1:0 Черноморец Нв онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Амкар Пермь 1:0 Черноморец Нв

    Исход игры
    Амкар Пермь
    33.3% (39)
    Ничья
    19.7% (23)
    Черноморец Нв
    47% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Черноморец Нв
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    18.8% (22)
    2:1 Амкар Пермь
    16.2% (19)
    0:1 Черноморец Нв
    15.4% (18)
    1:0 Амкар Пермь
    10.3% (12)
    2:0 Амкар Пермь
    4.3% (5)
    0:2 Черноморец Нв
    3.4% (4)
    2:3 Черноморец Нв
    1.7% (2)
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    Амкар Пермь
    Черноморец Нв
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