ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! ЧУПИН!!! Чупин пробил в левый угол. Аверкиев в прыжке задел мяч, но отбить его не смог.

Удар Максименкова в правый верхний угол Аверкиев в прыжке парировал.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:4!!! КУХАРЧУК!!! Кухарчук уверенно пробил в правый угол на средней высоте.

Солодаренко слева прошёл между соперниками ис двадцати метров пробил в сторону противоположного углового флага.

Мурза от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Поляха, который сразу сделал пас налево на Мурзу. Прострел Артура к воротам не прошёл.

Касимов отправил мяч в сетку, но сделал это из очевидного офсайда.

Минаев из офсайда с семи метров не переиграл Аверкиева.

Каменщиков у центрального круга опасно сыграл против Швецова.

Полях справа получил пас от Мурзы, прошёл вперёд и с восемнадцати метров пробил левее ворот.

Таликин справа со штрафного навесил на Шумских, который головой пробил выше ворот.

Замена в составе "Волги": вместо Дмитрия Каменщикова на поле вышел Дэвид Кокоев.

Полях от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Данила справа к воротам заблокировал Тюрин.

От углового флага мяч дошёл до Шумских, но очередной удар капитана "Ротора" со стандарта получился неточным.

Второй тайм в Ульяновске!

В перерыве в составе "Волги" произошла замена: вместо Евгения Воронина на поле вышел Роман Минаев.

В составе "Ротора" в перерыве произошла серия замен: вместо Даниила Камлашева, Ивана Пяткина и Игоря Соколова на поле вышли Владислав Тюрин, Тимур Касимов и Владислав Морозов.

Завезён у чужой штрафной площади сверху налетел на Каменщикова.

Минаев с пятнадцати метров с разворота с рикошетом низом пробил немного левее ворот. Аверкиев в прыжке забрал мяч в руки.

"Ротор" второй тайм начал с активного розыгрыша мяча на левом фланге. Ударов по воротам хозяев при этом нет.

Болотов в центре поля неудачно столкнулся с Дудкиным. Требуется выход медиков на поле.

Болотов в центре поля налетел на Каменщикова.

Морозов на чужой половине поля ударил по ноге Дмитрия Рахманова.

Тюрин слева навесил на Агеева, который ногой направил мяч точно в Еремеева с двенадцати метров.

Денис Рахманов справа прострелил к дальней штанге, где Каменщиков считанных= сантиметров не дотянулся до мяча ногой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! АГЕЕВ!!! Агеев справа получил пас на ход от Морозова, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку.

Жиронкин от углового флага навесил к дальней штанге, где Минаев не попал ногой по мячу.

Завезён слева отправил вперёд Семёнова, чей прострел к воротам получился пасом в руки Еремееву.

Морозов по центру попытался вывести к воротам Агеева, но передачу Владислава низом перехватил Максименков.

Замена в составе "Волги": вместо Виталия Жиронкина на поле вышел Данил Полях.

Замена в составе "Волги": вместо Захара Кравцова на поле вышел Максим Новиков.

Замена в составе "Ротора": вместо Юрия Завезёна на поле вышел Дамир Таликин.

Морозов у чужой штрафной площади ударил по ногам Новикова.

Дудкин на фланге ударил по ногам Уридию.

Полях слева со штрафного навесил к дальней штанге и заработал угловой удар.

От углового флага Полях покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи справа навесил к ближней штанге. Защитники "Ротора" сыграли на перехвате.

Полях на чужой половине поля заблокировал проход Семёнова вперёд по флангу.

Максименкову на фланге мяч попал в руку.

Таликин справа навесил на Шумских, который головой пробил немного правее ворот.

Чупин с тридцати двух метров пробил по центру ворот. Аверкиев мяч поймал.

Уридия на фланге в подкате сбил Дудкина.

Замена в составе "Ротора": вместо Михаила Агеева на поле вышел Илья Кухарчук.

Замена в составе "Волги": в место Дмитрия Рахманова на поле вышел Артур Мурза.

Первый тайм

— Перерыв! "Волга" (Ульяновск) - "Ротор" - 1:0.

45' Справа прошла передача к ближней штанге на Агеева, чей удар заблокировал Чупин, а отскок мяча застал Болотова в офсайде.

45' 1 минуту добавил Хромей в первом тайме.

45' Удар Камлашева слева с пятнадцати метров Еремеев отразил. После серии рикошетов мяч отскочил к Болотову, который не сумел нанести удар. А Еремеев вовремя выскочил вперёд и сыграл руками.

44' Пяткин по левому флангу сделал заброс на Семёнова, подача которого к дальней штанге партнёров не нашла. Еремеев после скидки партнёра забрал мяч в руки.

43' Соколов исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен на Камлашева, который пробил выше ворот.

42' Пяткину потребовалась помощь медиков после стыка с Максименковым. Небольшая пауза в матче.

41' Удар Агеева с пятнадцати метров заблокировал Чупин.

40' Соколов на фланге решил сыграть пяткой, отдавая пас на Камлашева, но Денис Рахманов "прочитал" ситуацию и сыграл на перехвате.

39' Завезён слева оказался в офсайде.

38' После забитого мяча "Волга" заиграла увереннее. Хозяева стали больше контролировать мяч и чаще подбираться к чужой штрафной площади.

36' Семёнов в центре поля ударил сзади по ноге Кравцова.

35' Жиронкин справа прорвался к воротам и с острого угла нанёс удар. Аверкиев отбил мяч в центр штрафной площади, где и на этот раз никому сыграть на добивании не удалось.

34' Уридия слева прошёл вперёд и заброс на Воронина получился за спину партнёру. Евгений пяткой переправил мяч в центр штрафной площади, куда выдвинулся Аверкиев и сыграл руками.

33' Дудкин на правом фланге решил обыграться с Соколовым, но ответную передачу перехватил Солодаренко.

32' Хозяева подержали мяч в центре поля.

30' Прострел Солодаренко слева к воротам прервал Швецов.

29' Дмитрий Рахманов слева с двадцати метров пробил выше ворот.

28' Аверкиев выскочил к углу штрафной площади и сыграл на опережение. Соперники сигнализируют, что голкипер сыграл руками за пределами штрафной площади, но арбитры с этим не согласны.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАМЕНЩИКОВ!!! Уридия слева сделал пас в штрафную площадь на Солодаренко, чей прострел в центр ударом в касание замкнул Каменщиков.

26' Денис Рахманов в центре поля ударил сзади по нгогам Камлашева.

25' Агеев из офсайда пробил выше перекладины.

24' Дмитрий Рахманов слева с подбора с восемнадцати метров пробил выше ворот.

23' Соколов неудачно разыграл угловой удар с партнёром, оказавшись в офсайде после ответной передачи.

22' Соколов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбит на Дудкина. Дальний удар Кирилла соперниками заблокирован.

21' Уридия слева прокинул мяч себе на ход и с двенадцати метров низом пробил в дальний угол. Аверкиев растянулся на газоне и отбил мяч в центр штрафной площади, где на добивании никого не оказалось.

20' Камлашев слева сделал пас на Болотова, у которого пас в касание в центр не прошёл.

19' Воронин в штрафной площади сместился влево и очень высоко исполнил подачу к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.

18' Денис Рахманов по правому флангу прошёл вперёд, где у него мяч выбил Семёнов.

17' Болотов по правому флангу сделал заброс вперёд на Соколова, которому сыграть на обострение не позволил Чупин.

16' Дмитрий Рахманов с двадцати семи метров пробил выше ворот.

15' Завезён слева забрался в офсайд.

14' Передачу Дмитрия Рахманова у центрального круга перехватил Агеев, но рывка на скорости вперёд Михиалу не удалось сделать.

12' Воронин неудачно исполнил подачу справа со штрафного. Мяч игроками "Ротора" выбит на чужую половину поля.

11' Соколов подачу от углового флага исполнил слабо и низко. Хозяевам вынести мяч далеко не удалось. После навеса с фланга руками на выходе сыграл Еремеев.

10' Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. "Ротор" более настойчивым выглядит впереди, но это не приводит к созданию опасных моментов у ворот.

9' Шумских оказался в офсайде справа в штрафной площади.

8' Дмитрий Рахманов на фланге ударил по ногам Шумских.

7' Денис Рахманов справа сыграл на подборе, но с двадцати метров с лёта по воротам пробил неточно.

6' Соколов от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили, но собственной контратаки развить не смогли.

5' Прострел Болотова слева в центр штрафной площади прервал Дмитрий Рахманов.

4' "Ротор" активно попрессинговал соперников на чужой половине поля. Получилось у гостей несколько отборов, но развития собственной атаки не последовало.

3' Жиронкин справа сместился в центр и сделал пас налево на Дениса Рахманова, который с двадцати семи метров пробил в ближний угол. Аверкиев сместился к штанге и мяч поймал.

2' "Вогла" играет в полосатых жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Ротор" - в голубых футболках и тёмно--синих трусах.