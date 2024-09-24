Стадион: Труд (Ульяновск).
1:1
Пенальти
0
0
Ход матча
26'
55'
1:1
1'
1'
2'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Мурза АртурНападающий
- Полузащитник
-
99 Полях ДанилНападающий
-
14 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Белов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лутцев АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
История личных встреч
Волга Ульяновск
Ротор
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солодаренко Валентин
|3
|1
|Каменщиков Дмитрий
|2
|0.67
|Мурза Артур
|2
|0.67
|Билалов Билал
|2
|0.67
|Кравцов Захар
|1
|0.33
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агеев Михаил
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Родина-2 Москва - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Динамо Киров 7:0
Машук-КМВ - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Краснодар-2 2:0 Лада-Тольятти - Волга Ульяновск 0:2 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Муром 1:2 Металлург Липецк - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:1 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Волга Ульяновск - Машук-КМВ 1:0 Текстильщик - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Авангард Курск 3:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 4:0 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Калуга 1:2 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:1 Авангард Курск - Волга Ульяновск 1:0
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2
Результаты матчей
Волга Ульяновск
Ротор
Точный счет
7:0
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Волга Ульяновск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|Малолетов Андрей
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Волга Ульяновск 1:1 Ротор
Исход игры
Волга Ульяновск
18.9% (24)
Ничья
28.3% (36)
Ротор
52.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
1:2 Ротор
26% (33)
1:1 Ничья
24.4% (31)
0:1 Ротор
17.3% (22)
1:0 Волга Ульяновск
5.5% (7)
2:1 Волга Ульяновск
5.5% (7)
0:2 Ротор
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:3 Ротор
1.6% (2)
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