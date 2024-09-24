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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Волга Ульяновск
1:1
Пенальти
0
0
Ротор

Ход матча

26'
Каменщиков Дмитрий
1:0
46'
Минаев Роман
Воронин Евгений
 
46'
 
Морозов Владислав
Пяткин Иван
46'
 
Тюрин Владислав
Камлашев Даниил
46'
 
Касимов Тимур
Соколов Игорь
55'
1:1
Агеев Михаил
61'
Полях Данил
Жиронкин Виталий
 
61'
Новиков Максим
Кравцов Захар
 
63'
 
Таликин Дамир
Завезён Юрий
71'
 
Кухарчук Илья
Агеев Михаил
71'
Мурза Артур
Рахманов Денис
 
78'
Кокоев Давид
Каменщиков Дмитрий
 
1'
 
1'
 
2'
 
Прогнозы 127
Волга Ульяновск 18.9% (24)
X 28.3% (36)
Ротор 52.8% (67)
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Волга Ульяновск
Ротор

История личных встреч

Волга Ульяновск
Ротор

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛА
1:1
ВЛА
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солодаренко Валентин 3 1
Каменщиков Дмитрий 2 0.67
Мурза Артур 2 0.67
Билалов Билал 2 0.67
Кравцов Захар 1 0.33
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеев Михаил 1 1

Карточки

Результаты матчей

Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Родина-2 Москва - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Динамо Киров 7:0
Машук-КМВ - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Краснодар-2 2:0 Лада-Тольятти - Волга Ульяновск 0:2 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Муром 1:2 Металлург Липецк - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:1 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Волга Ульяновск - Машук-КМВ 1:0 Текстильщик - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Авангард Курск 3:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 4:0 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Калуга 1:2 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:1 Авангард Курск - Волга Ульяновск 1:0
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Ротор

Точный счет

7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Пенальти
  • ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:4!!!
    КУХАРЧУК!!! Кухарчук уверенно пробил в правый угол на средней высоте.
  • Не забитый пенальти
    Удар Максименкова в правый верхний угол Аверкиев в прыжке парировал.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:3!!!
    КАСИМОВ!!! Касимов уверенно пробил влево.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ЧУПИН!!! Чупин пробил в левый угол. Аверкиев в прыжке задел мяч, но отбить его не смог.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    МОРОЗОВ!!! Морозов точно пробил в правый угол.
  • Серия пенальти
    Серию пенальти начнут гости!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Волга" (Ульяновск) - "Ротор" - 1:1.
  • Офсайд
    90'
    Минаев из офсайда с семи метров не переиграл Аверкиева.
  • Травма, повреждение
    90'
    У Болотова свело ногу. Партнёры быстро оказывают помощь Евгению.
  • 90'
    Удар Мурзы слева от угла штрафной площади заблокировал Дудкин.
  • Офсайд
    90'
    Касимов отправил мяч в сетку, но сделал это из очевидного офсайда.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Хромей во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Мурза от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Поляха, который сразу сделал пас налево на Мурзу. Прострел Артура к воротам не прошёл.
  • 88'
    Солодаренко слева прошёл между соперниками ис двадцати метров пробил в сторону противоположного углового флага.
  • Фол, нарушение
    87'
    Таликин на чужой половине поля сбил Уридию.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Удар Уридии слева от угла штрафной площади заблокировал Дудкин.
    • Угловой
      85'
      От углового флага мяч дошёл до Шумских, но очередной удар капитана "Ротора" со стандарта получился неточным.
    • Фол, нарушение
      84'
      Чупин в чужой штрафной площади сыграл рукой.
    • Угловой
      83'
      Полях от углового флага покатил мяч на партнёра. Подачу Данила справа к воротам заблокировал Тюрин.
    • Замена
      82'
      Замена в составе "Волги": вместо Дмитрия Каменщикова на поле вышел Дэвид Кокоев.
    • 81'
      Таликин справа со штрафного навесил на Шумских, который головой пробил выше ворот.
    • Травма, повреждение
      80'
      У Каменщикова свело ногу. Нападающему "Волги" требуется помощь медиков.
    • Фол, нарушение
      79'
      Солодаренко на фланге сбил Касимова.
    • 78'
      Полях справа получил пас от Мурзы, прошёл вперёд и с восемнадцати метров пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      77'
      Каменщиков у центрального круга опасно сыграл против Швецова.
    • Замена
      76'
      Замена в составе "Волги": в место Дмитрия Рахманова на поле вышел Артур Мурза.
    • Замена
      75'
      Замена в составе "Ротора": вместо Михаила Агеева на поле вышел Илья Кухарчук.
    • Фол, нарушение
      74'
      Уридия на фланге в подкате сбил Дудкина.
    • 73'
      Чупин с тридцати двух метров пробил по центру ворот. Аверкиев мяч поймал.
    • 72'
      Таликин справа навесил на Шумских, который головой пробил немного правее ворот.
    • Фол, нарушение
      71'
      Максименкову на фланге мяч попал в руку.
    • Фол, нарушение
      70'
      Полях на чужой половине поля заблокировал проход Семёнова вперёд по флангу.
    • Угловой
      69'
      От углового флага Полях покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи справа навесил к ближней штанге. Защитники "Ротора" сыграли на перехвате.
    • 68'
      Полях слева со штрафного навесил к дальней штанге и заработал угловой удар.
    • Фол, нарушение
      67'
      Дудкин на фланге ударил по ногам Уридию.
    • Фол, нарушение
      66'
      Морозов у чужой штрафной площади ударил по ногам Новикова.
    • Фол, нарушение
      65'
      Полях в центре поля придержал руками Семёнова.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Ротора": вместо Юрия Завезёна на поле вышел Дамир Таликин.
    • Замена
      63'
      Замена в составе "Волги": вместо Захара Кравцова на поле вышел Максим Новиков.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Волги": вместо Виталия Жиронкина на поле вышел Данил Полях.
    • 61'
      Морозов по центру попытался вывести к воротам Агеева, но передачу Владислава низом перехватил Максименков.
    • 60'
      Завезён слева отправил вперёд Семёнова, чей прострел к воротам получился пасом в руки Еремееву.
    • Угловой
      59'
      Жиронкин от углового флага навесил к дальней штанге, где Минаев не попал ногой по мячу.
    • 58'
      Прострел Уридии слева к воротам заблокировал Дудкин.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      АГЕЕВ!!! Агеев справа получил пас на ход от Морозова, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку.
    • Опасный момент
      55'
      Денис Рахманов справа прострелил к дальней штанге, где Каменщиков считанных= сантиметров не дотянулся до мяча ногой.
    • 54'
      Тюрин слева навесил на Агеева, который ногой направил мяч точно в Еремеева с двенадцати метров.
    • Фол, нарушение
      53'
      Морозов на чужой половине поля ударил по ноге Дмитрия Рахманова.
    • Фол, нарушение
      53'
      Болотов в центре поля налетел на Каменщикова.
    • Травма, повреждение
      52'
      Болотов в центре поля неудачно столкнулся с Дудкиным. Требуется выход медиков на поле.
    • 51'
      "Ротор" второй тайм начал с активного розыгрыша мяча на левом фланге. Ударов по воротам хозяев при этом нет.
    • 50'
      Минаев с пятнадцати метров с разворота с рикошетом низом пробил немного левее ворот. Аверкиев в прыжке забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      49'
      Завезён у чужой штрафной площади сверху налетел на Каменщикова.
    • Замена
      48'
      В составе "Ротора" в перерыве произошла серия замен: вместо Даниила Камлашева, Ивана Пяткина и Игоря Соколова на поле вышли Владислав Тюрин, Тимур Касимов и Владислав Морозов.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Волги" произошла замена: вместо Евгения Воронина на поле вышел Роман Минаев.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Ульяновске!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Волга" (Ульяновск) - "Ротор" - 1:0.
    • Офсайд
      45'
      Справа прошла передача к ближней штанге на Агеева, чей удар заблокировал Чупин, а отскок мяча застал Болотова в офсайде.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Хромей в первом тайме.
    • 45'
      Удар Камлашева слева с пятнадцати метров Еремеев отразил. После серии рикошетов мяч отскочил к Болотову, который не сумел нанести удар. А Еремеев вовремя выскочил вперёд и сыграл руками.
    • 44'
      Пяткин по левому флангу сделал заброс на Семёнова, подача которого к дальней штанге партнёров не нашла. Еремеев после скидки партнёра забрал мяч в руки.
    • Угловой
      43'
      Соколов исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен на Камлашева, который пробил выше ворот.
    • Травма, повреждение
      42'
      Пяткину потребовалась помощь медиков после стыка с Максименковым. Небольшая пауза в матче.
    • 41'
      Удар Агеева с пятнадцати метров заблокировал Чупин.
    • 40'
      Соколов на фланге решил сыграть пяткой, отдавая пас на Камлашева, но Денис Рахманов "прочитал" ситуацию и сыграл на перехвате.
    • Офсайд
      39'
      Завезён слева оказался в офсайде.
    • 38'
      После забитого мяча "Волга" заиграла увереннее. Хозяева стали больше контролировать мяч и чаще подбираться к чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      36'
      Семёнов в центре поля ударил сзади по ноге Кравцова.
    • 35'
      Жиронкин справа прорвался к воротам и с острого угла нанёс удар. Аверкиев отбил мяч в центр штрафной площади, где и на этот раз никому сыграть на добивании не удалось.
    • 34'
      Уридия слева прошёл вперёд и заброс на Воронина получился за спину партнёру. Евгений пяткой переправил мяч в центр штрафной площади, куда выдвинулся Аверкиев и сыграл руками.
    • 33'
      Дудкин на правом фланге решил обыграться с Соколовым, но ответную передачу перехватил Солодаренко.
    • 32'
      Хозяева подержали мяч в центре поля.
    • 30'
      Прострел Солодаренко слева к воротам прервал Швецов.
    • 29'
      Дмитрий Рахманов слева с двадцати метров пробил выше ворот.
    • 28'
      Аверкиев выскочил к углу штрафной площади и сыграл на опережение. Соперники сигнализируют, что голкипер сыграл руками за пределами штрафной площади, но арбитры с этим не согласны.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАМЕНЩИКОВ!!! Уридия слева сделал пас в штрафную площадь на Солодаренко, чей прострел в центр ударом в касание замкнул Каменщиков.
    • Фол, нарушение
      26'
      Денис Рахманов в центре поля ударил сзади по нгогам Камлашева.
    • Офсайд
      25'
      Агеев из офсайда пробил выше перекладины.
    • 24'
      Дмитрий Рахманов слева с подбора с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      23'
      Соколов неудачно разыграл угловой удар с партнёром, оказавшись в офсайде после ответной передачи.
    • Угловой
      22'
      Соколов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбит на Дудкина. Дальний удар Кирилла соперниками заблокирован.
    • 21'
      Уридия слева прокинул мяч себе на ход и с двенадцати метров низом пробил в дальний угол. Аверкиев растянулся на газоне и отбил мяч в центр штрафной площади, где на добивании никого не оказалось.
    • 20'
      Камлашев слева сделал пас на Болотова, у которого пас в касание в центр не прошёл.
    • 19'
      Воронин в штрафной площади сместился влево и очень высоко исполнил подачу к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
    • 18'
      Денис Рахманов по правому флангу прошёл вперёд, где у него мяч выбил Семёнов.
    • 17'
      Болотов по правому флангу сделал заброс вперёд на Соколова, которому сыграть на обострение не позволил Чупин.
    • 16'
      Дмитрий Рахманов с двадцати семи метров пробил выше ворот.
    • Офсайд
      15'
      Завезён слева забрался в офсайд.
    • 14'
      Передачу Дмитрия Рахманова у центрального круга перехватил Агеев, но рывка на скорости вперёд Михиалу не удалось сделать.
    • 12'
      Воронин неудачно исполнил подачу справа со штрафного. Мяч игроками "Ротора" выбит на чужую половину поля.
    • Угловой
      11'
      Соколов подачу от углового флага исполнил слабо и низко. Хозяевам вынести мяч далеко не удалось. После навеса с фланга руками на выходе сыграл Еремеев.
    • 10'
      Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. "Ротор" более настойчивым выглядит впереди, но это не приводит к созданию опасных моментов у ворот.
    • Офсайд
      9'
      Шумских оказался в офсайде справа в штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      8'
      Дмитрий Рахманов на фланге ударил по ногам Шумских.
    • 7'
      Денис Рахманов справа сыграл на подборе, но с двадцати метров с лёта по воротам пробил неточно.
    • Угловой
      6'
      Соколов от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили, но собственной контратаки развить не смогли.
    • 5'
      Прострел Болотова слева в центр штрафной площади прервал Дмитрий Рахманов.
    • 4'
      "Ротор" активно попрессинговал соперников на чужой половине поля. Получилось у гостей несколько отборов, но развития собственной атаки не последовало.
    • 3'
      Жиронкин справа сместился в центр и сделал пас налево на Дениса Рахманова, который с двадцати семи метров пробил в ближний угол. Аверкиев сместился к штанге и мяч поймал.
    • 2'
      "Вогла" играет в полосатых жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Ротор" - в голубых футболках и тёмно--синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Труде" имени Льва Ивановича Яшина!
    • До матча
    • Судья: Ярослав Хромей (Воронеж);
      Ассистенты судьи: Александр Туркин (Астрахань), Рустам Равилов (Саранск);
      Резервный судья: Ян Марушко (Самара).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого раунда пути регионов кубка России, в котором сыграют ульяновская «Волга» и «Ротор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Волга Ульяновск 18.9% (24)
    X 28.3% (36)
    Ротор 52.8% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Ротор
    4.80
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    3.50
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    4.26
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волга Ульяновск 1:1 Ротор

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    18.9% (24)
    Ничья
    28.3% (36)
    Ротор
    52.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    26% (33)
    1:1 Ничья
    24.4% (31)
    0:1 Ротор
    17.3% (22)
    1:0 Волга Ульяновск
    5.5% (7)
    2:1 Волга Ульяновск
    5.5% (7)
    0:2 Ротор
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:3 Ротор
    1.6% (2)
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