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Волга Ульяновск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 44
Волга Ульяновск 22.7% (10)
X 13.6% (6)
Ротор 63.6% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Ротор
3.25
3.50
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2.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Волга Ульяновск
Ротор

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛА
1:1
ВЛА
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солодаренко Валентин 3 1.5
Мурза Артур 2 1
Билалов Билал 2 1
Каменщиков Дмитрий 1 0.5
Кравцов Захар 1 0.5
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Волга Ульяновск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Волга Ульяновск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Волга Ульяновск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Родина-2 Москва - Волга Ульяновск 2:0 Волга Ульяновск - Динамо Киров 7:0
Машук-КМВ - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Краснодар-2 2:0 Лада-Тольятти - Волга Ульяновск 0:2 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Муром 1:2 Металлург Липецк - Волга Ульяновск 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:1 Химик Дзержинск - Волга Ульяновск 3:1 Волга Ульяновск - Машук-КМВ 1:0 Текстильщик - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Авангард Курск 3:0 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 4:0 Динамо Брянск - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Калуга 1:2 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:1 Авангард Курск - Волга Ульяновск 1:0
Ротор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Ротор

Точный счет

7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов.



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    • Прогнозы 44
    Волга Ульяновск 22.7% (10)
    X 13.6% (6)
    Ротор 63.6% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Ротор
    3.25
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    2.70
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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Ротор

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    22.7% (10)
    Ничья
    13.6% (6)
    Ротор
    63.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    38.6% (17)
    0:1 Ротор
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    0:2 Ротор
    9.1% (4)
    2:1 Волга Ульяновск
    9.1% (4)
    1:0 Волга Ульяновск
    6.8% (3)
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    Волга Ульяновск
    Ротор
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