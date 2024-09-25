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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
КАМАЗ
0:1
Первый тайм
Торпедо Москва

Ход матча

35'
0:1
Коледин Юрий
Прогнозы 118
КАМАЗ 11% (13)
X 23.7% (28)
Торпедо Москва 65.3% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
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КАМАЗ
Ничья
Торпедо Москва
3.10
3.15
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3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
КАМАЗ
Торпедо Москва

История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
1:0
МПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
162

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0
Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг Малолетов Андрей 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Снова через правый край организовали наступление "автозаводцы". И заработали угловой.
  • 37'
    Орехов с мячом, передача на левый край на Насырова, который, подачу на дальнюю штангу организовал, но из-под носа у Шитова выбили мяч.
  • 36'
    Разыграли с центра поля челнинцы. С мячом Суханов на левом фланге. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Через правый край провели атаку "автозаводцы", Коледин получил передачу на ход, ворвался в штрафную площадь и не стал выполнять прострел, а пробил в ближний угол ворот! Купцов потерял ворота... Счёт открыли гости!
  • 34'
    Хубаев получил передачу, ушёл от соперника, подачу на дальнюю штангу исполнил. Но вновь нет адресата.
  • 33'
    Продолжают наседать на ворота соперника хозяева, подача от Защепкина, но адресат был далековато.
  • 32'
    Абдуллаев с мячом на левом фланге, передача по краю пошла. Подачу исполнить некому.
  • Фол, нарушение
    31'
    Соколов нарушил правила на левом фланге обороны. Ждём подачу со стандарта от Хубаева.
  • 30'
    Четверть часа остаётся играть командам. Передача на правый край от Апекова, который пытался найти на фланге Кириллова.
  • 28'
    Апеков пошёл в отбор, не сумел мячом завладеть. Тут же ответ "Торпдео", попытка удара от Шитова, но он предпочёл сыграть на правый край.
  • 26'
    Борьба в центре поля, Кириллов завладел мячом, увидел рывок Мельникова, но с передачей не очень удачно вышло.
  • 25'
    Удар по воротам Ботнаря, Хубаев приложился к мячу. На месте голкипер "Торпедо".
  • 24'
    Мельников грубовато в подкате сыграл. Но без фолов со стороны рефери.
  • 23'
    Без моментов пошла игра Аут бросили челнинцы, перевод на Максимова, который пытается разбежаться по правому краю.
  • Опасный момент
    21'
    Аут бросил Насыров, получил передачу обратно, но его обокрал Защепкин, покатил дальше на  Абдуллаева, тот уже в чужой штрафной площади , покатил на Дерюгина, который должен был переиграть Ботнаря, но голкипер "Торпедо" вовремя выскочил из ворот и отразил удар  Абдуллаева!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      20'
      Угловой удар заработали челнинцы, подача в центр штрафной площади пошла, удар головой Защепкина состоялся. Мимо ворот. 
    • 18'
      Классная передача по левому краю на Шитова, который ворвался в штрафную площадь и с левой ноги пробил! Во внешнюю сторону сетки попал мяч.
    • 17'
      Исполнил навес с правой ноги Хубаев, но низко. Подбор за Кузьмичёвым, который выбил головой игровой снаряд подальше. 
    • 16'
      Штрафной удар на левом фланге заработали челнинцы. Долгая подготовка. Подачу ждём.
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды, от ворот разыграл Купцов, передача на край на Аюкина. Тот в центр отыграл на Хубаева.
    • 13'
      Подача с правого фланга в штрафную площадь челнинцев, удар Шитова, сложно было подстроиться под удар.
    • 12'
      Гюрджан с мячом, отыграл неудачно в центр обороны, Суханов оттёр соперника, покатил на Купцова. Опасно было. 
    • 11'
      Насыров оказался на газоне. В борьбе с Кирилловым он получил удар в спину. Разыграли стандарт "автозаводцы".
    • 10'
      Полетел игровой снаряд в дальний угол, рикошетом от ноги Апекова, после удара Кириллова ... Однако мяч сбросил скорость. 
    • 8'
      Червяков не успел к мячу, который был адресован на левый край. 
    • 7'
      Удар под перекладину ворот Ботнаря пошёл, голкипер был готов мяч смахнуть, но тот ушёл выше перекладины. 
    • 6'
      Подача с левого угла штрафной площади, Гюрджан рикошетом от защитника чуть не оформил опасный прострел, но подстраховал Коледин своего голкипера, выбив игровой снаряд подальше.
    • 5'
      Пять минут отыграли команды. С мячом в районе центрального круга Гюрджан, не стал обострять, отыграл назад. 
    • 4'
      Крупным планом наставник "Торпедо" Олег Кононов, пока что его парни чаще мячом владеют, но сейчас получили контратаку. Апеков разогнал атаку. 
    • 3'
      Абдуллаев оказался с мячом в чужой штрафной площади, выполнил пару раскачивающих движений, но с ударом не вышло. Накрыл защитник. 
    • 2'
      На левом фланге заработали аут москвичи, ввёл мяч в игру Насыров, передача по флангу не прошла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Сегодня встречаемся на матче 1/32 финала Кубка России между "КАМАЗом" и московским "Торпедо". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
      Судейская бригада
      Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)                          
      Помощники: Сергей Ядров (Калининград), Степан Щербаков (Омск)
      Статистика и цифры
      - В этом сезоне команды уже играли один раз и выдали ничью в Набережных Челнах – 1:1;
      - Всего раз «Торпедо» обыгрывало «КАМАЗ» в пяти последних очных матчах;
      - «Торпедо» проводит сезон без поражений;
      - Тотал забитых голов в каждом из последних пяти поединков «КАМАЗа» не превышает 2,5.
      Прогноз на игру
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Торпедо Москва.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.52. Новички получат приятный бонус!
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      2.52 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    КАМАЗ 11% (13)
    X 23.7% (28)
    Торпедо Москва 65.3% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.10
    3.15
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ 0:1 Торпедо Москва

    Исход игры
    КАМАЗ
    11.1% (13)
    Ничья
    23.9% (28)
    Торпедо Москва
    65% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (70)
    Нет
    36.36% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    30.8% (36)
    0:1 Торпедо Москва
    21.4% (25)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    0:2 Торпедо Москва
    5.1% (6)
    1:0 КАМАЗ
    5.1% (6)
    2:3 Торпедо Москва
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:1 КАМАЗ
    1.7% (2)
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    Торпедо Москва
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