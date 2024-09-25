Абдуллаев с мячом на левом фланге, передача по краю пошла. Подачу исполнить некому.

Продолжают наседать на ворота соперника хозяева, подача от Защепкина, но адресат был далековато.

Хубаев получил передачу, ушёл от соперника, подачу на дальнюю штангу исполнил. Но вновь нет адресата.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Через правый край провели атаку "автозаводцы", Коледин получил передачу на ход, ворвался в штрафную площадь и не стал выполнять прострел, а пробил в ближний угол ворот! Купцов потерял ворота... Счёт открыли гости!

Разыграли с центра поля челнинцы. С мячом Суханов на левом фланге.

Орехов с мячом, передача на левый край на Насырова, который, подачу на дальнюю штангу организовал, но из-под носа у Шитова выбили мяч.

Снова через правый край организовали наступление "автозаводцы". И заработали угловой.

31' Соколов нарушил правила на левом фланге обороны. Ждём подачу со стандарта от Хубаева.

30' Четверть часа остаётся играть командам. Передача на правый край от Апекова, который пытался найти на фланге Кириллова.

28' Апеков пошёл в отбор, не сумел мячом завладеть. Тут же ответ "Торпдео", попытка удара от Шитова, но он предпочёл сыграть на правый край.

26' Борьба в центре поля, Кириллов завладел мячом, увидел рывок Мельникова, но с передачей не очень удачно вышло.

25' Удар по воротам Ботнаря, Хубаев приложился к мячу. На месте голкипер "Торпедо".

24' Мельников грубовато в подкате сыграл. Но без фолов со стороны рефери.

23' Без моментов пошла игра Аут бросили челнинцы, перевод на Максимова, который пытается разбежаться по правому краю.