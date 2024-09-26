Максим Игнатьев навесил с левого фланга к дальней штанге, где на выходе смахнул мяч Станислав Антипин.

Дмитрий Садов нанёс дальний удар низом из-за пределов штрафной площади, целился в левый угол, Станислав Антипин перевёл мяч на угловой.

Ответную атаку попробовали провести гости после чужого углового, но проброс вперёд от Максима Исаева оказался в адрес соперника.

Александр Надольский смещался с правого фланга к чужой штрафной площадке, но легко отобрали у него мяч костромичи.

Александр Надольский вновь берёт на себя игру, пытается войти с мячом в правую часть чужой штрафной площади, но и тут отбирают у него владение.

Против Никиты Богатырёва нарушены правила на одном из флангов в центральной трети поля.

Во втором случае навес слева с углового у "Спартака" пришёлся в район ближней штанги, где мяч поймал Станислав Антипин.

Длинный заброс из глубины поля последовал у хозяев в правую часть штрафной площади "Енисея", где Максим Чиканчи упустил мяч за лицевую линию.

Вернулся "Спартак" к инициативной игре, "Енисей" несколько минут позиционно обороняется.

Максим Чиканчи пробил низом с линии штрафной площади, и мяч после рикошета проследовал правее створа на угловой.

Станислав Антипин сыграл на выходе, когда осуществлялась подача гостей с правого фланга. Получился угловой на другом фланге.

Зафиксировано нарушение правил со стороны хозяев в чужой штрафной площади против Станислава Антипина после подачи углового с левого края.

Анатолий Немченко скинул мяч с правой стороны, а Максим Чиканчи в падении не сумел проткнуть его в створ и угловой тоже не заработал.

Концовка первого тайма, и "Спартак", опять-таки, не прочь забить новый гол, раз играет активно.

30' Углового на левом фланге добились костромичи. Подача со стандарта привела к возникновению ещё одного углового.

28' Александр Саплинов отметился дальним низовым ударом с правой ноги - и не попал в правый угол ворот "Енисея".

27' После углового у "Енисея" состоялся длинный заброс из глубины в левую часть чужой штрафной площадки, где мяч зафиксировал в перчатках Денис Терехов.

26' Сергей Бугриёв и Денис Терехов проявили несогласованность в своей штрафной площади. Вратарь "Спартака" готовился брать мяч в руки, а защитник сыграл грудью, и всё-таки ушёл мяч за лицевую линию. Привезли себе невынужденный угловой хозяева.

24' "Енисей" отодвинул игру от своей штрафной площади, но созидание пока даётся красноярцам с трудом.

23' Максим Игнатьев на чужой половине поля прицепился к Максиму Исаеву, судья свистнул о фоле костромской команды.

21' Остановлена атака "Енисея" главным арбитром встречи, поскольку Артём Мальфанов примерно на линии чужой штрафной площади подыграл себе рукой.

21' Штрафной удар подали гости с левого фланга, а с подбора не удался дальний удар Максиму Исаеву, толком не попал он по мячу.

20' Поддерживают свою команду местные фанаты, скандируют: "Спартак" Кострома!".