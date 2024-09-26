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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Спартак Кострома
1:0
Перерыв
Енисей

Ход матча

6'
Киселёв Геннадий
1:0
Прогнозы 131
Спартак Кострома 30.5% (40)
X 21.4% (28)
Енисей 48.1% (63)
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Спартак Кострома
Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киселёв Геннадий 2 0.67
Чурсин Кирилл 1 (1) 0.33
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демьянов Виктор 0 1
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Спартак Кострома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Кострома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Спартак Кострома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Кострома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ленинградец - Спартак Кострома 2:0 Волгарь - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Кубань 3:1 Текстильщик - Спартак Кострома 1:1
Калуга - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Текстильщик 2:0 Спартак Кострома - 2DROTS 1:0 Челябинск - Спартак Кострома 3:1 Спартак Кострома - Новосибирск 2:0 Авангард Курск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Ленинградец 2:1 Спартак Кострома - Велес Москва 1:1 Спартак Кострома - Химик Дзержинск 0:1 Машук-КМВ - Спартак Кострома 0:2 Калуга - Спартак Кострома 2:1 Спартак Кострома - Текстильщик 0:0 Торпедо Миасс - Спартак Кострома 0:3 Спартак Кострома - Динамо Брянск 1:1 Волга Ульяновск - Спартак Кострома 0:1 Спартак Кострома - Калуга 5:2
Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2
Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1

Результаты матчей

Спартак Кострома
Енисей

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Кострома
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма без добавленных минут. "Спартак" (Кострома) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Против Никиты Богатырёва нарушены правила на одном из флангов в центральной трети поля.
  • 45'
    Александр Надольский вновь берёт на себя игру, пытается войти с мячом в правую часть чужой штрафной площади, но и тут отбирают у него владение.
  • 43'
    Александр Надольский смещался с правого фланга к чужой штрафной площадке, но легко отобрали у него мяч костромичи.
  • 41'
    Ответную атаку попробовали провести гости после чужого углового, но проброс вперёд от Максима Исаева оказался в адрес соперника.
  • Опасный момент
    40'
    Дмитрий Садов нанёс дальний удар низом из-за пределов штрафной площади, целился в левый угол, Станислав Антипин перевёл мяч на угловой.
  • 39'
    Максим Игнатьев навесил с левого фланга к дальней штанге, где на выходе смахнул мяч Станислав Антипин.
  • 38'
    Концовка первого тайма, и "Спартак", опять-таки, не прочь забить новый гол, раз играет активно.
  • Опасный момент
    36'
    Анатолий Немченко скинул мяч с правой стороны, а Максим Чиканчи в падении не сумел проткнуть его в створ и угловой тоже не заработал.
  • Фол, нарушение
    35'
    Зафиксировано нарушение правил со стороны хозяев в чужой штрафной площади против Станислава Антипина после подачи углового с левого края.
  • Угловой
    34'
    Станислав Антипин сыграл на выходе, когда осуществлялась подача гостей с правого фланга. Получился угловой на другом фланге.
  • Угловой
    33'
    Максим Чиканчи пробил низом с линии штрафной площади, и мяч после рикошета проследовал правее створа на угловой.
  • 32'
    Вернулся "Спартак" к инициативной игре, "Енисей" несколько минут позиционно обороняется.
  • 31'
    Длинный заброс из глубины поля последовал у хозяев в правую часть штрафной площади "Енисея", где Максим Чиканчи упустил мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    31'
    Во втором случае навес слева с углового у "Спартака" пришёлся в район ближней штанги, где мяч поймал Станислав Антипин.
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    • Угловой
      30'
      Углового на левом фланге добились костромичи. Подача со стандарта привела к возникновению ещё одного углового.
    • 28'
      Александр Саплинов отметился дальним низовым ударом с правой ноги - и не попал в правый угол ворот "Енисея".
    • 27'
      После углового у "Енисея" состоялся длинный заброс из глубины в левую часть чужой штрафной площадки, где мяч зафиксировал в перчатках Денис Терехов.
    • Угловой
      26'
      Сергей Бугриёв и Денис Терехов проявили несогласованность в своей штрафной площади. Вратарь "Спартака" готовился брать мяч в руки, а защитник сыграл грудью, и всё-таки ушёл мяч за лицевую линию. Привезли себе невынужденный угловой хозяева.
    • 24'
      "Енисей" отодвинул игру от своей штрафной площади, но созидание пока даётся красноярцам с трудом.
    • Фол, нарушение
      23'
      Максим Игнатьев на чужой половине поля прицепился к Максиму Исаеву, судья свистнул о фоле костромской команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Остановлена атака "Енисея" главным арбитром встречи, поскольку Артём Мальфанов примерно на линии чужой штрафной площади подыграл себе рукой.
    • 21'
      Штрафной удар подали гости с левого фланга, а с подбора не удался дальний удар Максиму Исаеву, толком не попал он по мячу.
    • 20'
      Поддерживают свою команду местные фанаты, скандируют: "Спартак" Кострома!".
    • 19'
      Максим Исаев на правом фланге чужой половины поля нашёл возможность для точной короткой передачи партнёру между игроками соперников. Весьма неплохо.
    • 18'
      На этой стадии дальше проходят и клубы Второй лиги, и клубы Первой лиги, так что сюрпризы возможны.
    • Опасный момент
      17'
      Момент у "Спартака"! Александр Серасхов подал угловой с левого фланга на дальнюю штангу, а Денис Жилмостных головой не попал в ворота.
    • Угловой
      16'
      Максим Игнатьев делал подачу с левого фланга на линию вратарской, и гости верхом выбили мяч на угловой.
    • 14'
      Костромская команда старается оказывать давление на оборону соперника, преисполнены хозяева желания забить второй гол.
    • 13'
      "Енисей" не переламывает характер игры, по-прежнему мяч больше держится у проводящего позиционные атаки "Спартака".
    • Офсайд
      12'
      Нападающий "Спартака" Максим Чиканчи оказался в положении "вне игры" на правом фланге.
    • 11'
      "Енисей" играет неосновным составом, да и главный тренер красноярской команды не прибыл на этот выезд.
    • 9'
      Денис Жилмостных с левого фланга своей половины поля выбил мяч за боковую линию. Аут вбросит команда "Енисей".
    • Фол, нарушение
      8'
      18-й номер сфолил против 18-го номера на фланге вдали от ворот. Александр Надольский уронил Максима Игнатьева.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ГЕННАДИЙ КИСЕЛЁВ!
      Александр Саплинов перед чужой штрафной площадью скинул правее Геннадию Киселёву, который пробил в дальний угол, а рикошет от Станислава Антипина отправил мяч в девятку.
    • 5'
      Максим Игнатьев чересчур далеко подал штрафной удар диагональю с правого фланга, а Кирилл Корольков врезался в рекламный щит за лицевой линией.
    • 4'
      Играют команды на стадионе СШОР имени А.В. Голубева, рядом с футбольным полем идёт строительство легкоатлетической зоны.
    • Фол, нарушение
      3'
      Против Геннадия Киселёва нарушены правила на центральной линии. Сфолил из состава "Енисея" Артём Мальфанов.
    • 3'
      "Спартак" выступает во Второй лиге A, тогда как "Енисей" играет в Первой лиге. Но сейчас они пересекаются в Кубке.
    • 2'
      Костромской "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах (шортах), а у "Енисея" полностью белая экипировка.
    • Фол, нарушение
      1'
      Максим Игнатьев слева из аута вбросил мяч в чужую штрафную площадь, и нарушили правила в верховой борьбе хозяева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья:       Владислав Целовальников (Астрахань).
      Ассистент судьи: Максим Каюмов (Москва).
      Ассистент судьи: Никита Матиеску (Псков).
      Резервный судья: Артем Харин (Вологда).
      Инспектор: Алексей Сулимов (Смоленск).
      Комиссар: Пётр Петухов.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В четвёртом раунде (1/32 финала) Пути регионов Кубка России костромской "Спартак" сыграет против красноярского "Енисея". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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      BetBoom
      2.07 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 131
    Спартак Кострома 30.5% (40)
    X 21.4% (28)
    Енисей 48.1% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Кострома
    Ничья
    Енисей
    3.45
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    7.30
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    5.06
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Кострома 1:0 Енисей

    Исход игры
    Спартак Кострома
    30.5% (40)
    Ничья
    21.4% (28)
    Енисей
    48.1% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    20.6% (27)
    0:1 Енисей
    16.8% (22)
    1:1 Ничья
    16.8% (22)
    2:1 Спартак Кострома
    13.7% (18)
    1:0 Спартак Кострома
    6.1% (8)
    1:3 Енисей
    3.8% (5)
    0:2 Енисей
    3.1% (4)
    0:3 Енисей
    1.5% (2)
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