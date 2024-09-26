Мухин с правого фланга ворвался в штрафную хозяев и без сопротивления прострелил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Лавренков, выбивший снаряд за лицевую.

МОМЕНТИЩЕ! Турищев из левой части штрафной навесил в центр вратарской, откуда Мухин с близкого расстояния пробил в створ, но угодил футболист "Арсенала" точно в Стратана!

Веретенников задержался на чужой половине поля и оказался в очевидном положении вне игры. Возможно, единственный показатель, по которому хозяева сегодня лидируют, так это офсайды.

Соболев подхватил мяч перед чужой штрафной и выполнил скидку немного назад на Лавренкова, а тот с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд пролетел левее створа.

ОПАСНО! Азявин по центру прорвался вперёд и от радиуса штрафной плотно низом пробил в створ. Стратан всё прекрасно видел, поэтому сумел парировать этот выстрел!

Довольно неожиданный результат мы пока получаем в первой половине встречи. Туляки здорово начали эту игру, однако сейчас футболисты "Знамя Труда" инициативу перехватили.

Несколько успокоились хозяева. Удалось футболистам "Арсенала" забрать игровой снаряд под свой контроль, вот только продвижения к воротам Стратана мы пока не наблюдаем.

ОПАСНО! Раздорских из глубины забросил мяч в правую часть штрафной на Азявина, который мяч принял, а затем в борьбе с Любченко пробил немного выше ближнего угла!

Чуть ли не первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Любченко в одном из предыдущих моментов получил травму. Не может пока самостоятельно подняться игрок "Знамя Труда".

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Хороший футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имею равные шансы на успех.

Кузнецов с правого фланга забросил мяч в центр на Соболева, который перспективно мог выбраться к воротам, вот только убежать от Короткова у него не получилось.

Соболев и Раздорских столкнулись головами в центральной части поля. Оба футболиста оказались на газоне после этого эпизода, что привело к ещё одной вынужденной остановке.

Всё в порядке с игроками, и игра продолжается. Футболисты "Арсенала" владеют преимуществом в концовке тайма, но подходов к воротам Стратана практически нет.

32' ОПАСНО! Любченко с левого фланга навесил во вратарскую, туляки мяч выбили точно на Шишкова, который с убойной позиции пробил плохо, и снаряд прикатился в руки Кашинцеву!

31' Ещё один угловой на правом фланге заработали хозяева. Урхов навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграли игроки "Арсенала" и выбили мяч в центральную часть поля.

30' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Знамя Труда". Последовал короткий розыгрыш, после которого Красильщиков получил мяч в ближней части штрафной и пробил по воротам, однако туляки эту попытку заблокировали.

29' Продолжают атаковать хозяева! Веретенников получил игровой снаряд на правом фланге и пытался прорваться к лицевой, вот только обыграть Жилкина у него не получилось.

28' Лавренков получает жёлтую карточку в составе "Знамя Труда". Жилкин по левому флангу пытался начать быструю атаку своей команды, а защитник хозяев грубым подкатом уложил его на газон.

27' Продолжают на эмоциях атаковать футболисты "Знамя Труда". Кузнецов с правого фланга сделал скидку к штрафной на Урхова, который пытался прорваться к воротам, но его успел остановить Печенкин.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КУЗНЕЦОВ! Соболев классно разобрался на чужой половине поля и выполнил заброс к правому углу штрафной на Кузнецова, который выскочил на рандеву с голкипером и уверенно переиграл Кашинцева!

24' Стоит отметить, что эта встреча собрала довольно много фанатов на трибунах. Прекрасно болельщики поддерживают "Знамя Труда". Небольшой сектор занят и тульскими фанатами.

23' Жилкин с левого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Шевченко в одно касание пытался пробить по воротам, вот только толково попасть по мячу футболист "Арсенала" не сумел.