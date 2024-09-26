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  4. Кубок 2024-2025
Знамя Труда
1:1
Перерыв
Арсенал Тула

Ход матча

11'
0:1
Турищев Максим
25'
Кузнецов Павел
1:1
27'
Кузнецов Павел
 
Прогнозы 120
Знамя Труда 6.7% (8)
X 0.8% (1)
Арсенал Тула 92.5% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Знамя Труда
Ничья
Арсенал Тула
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Знамя Труда
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Знамя Труда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Павел 2 0.67
Шишков Роман 1 0.33
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 1 1

Карточки

Результаты матчей

Знамя Труда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Знамя Труда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Знамя Труда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Знамя Труда
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ФК Иркутск - Знамя Труда 1:0 Знамя Труда - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Знамя Труда 2:0 Знамя Труда - Ленинградец 2:0
Знамя Труда - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Знамя Труда 1:2 Тверь - Знамя Труда 1:2 Знамя Труда - Луки-Энергия 0:0 Балтика-БФУ - Знамя Труда 2:1 Тверь - Знамя Труда 2:2 Знамя Труда - Енисей-2 1:0 Знамя Труда - Космос Долгопрудный 0:1 Динамо СПб - Знамя Труда 0:1 Знамя Труда - Чертаново 0:2 Динамо Вологда - Знамя Труда 5:1 Знамя Труда - Динамо-2 Москва 1:2 Леон Сатурн - Знамя Труда 2:0 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 Спартак-2 - Знамя Труда 3:1 Знамя Труда - Зенит-2 0:3
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0
Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0

Результаты матчей

Знамя Труда
Арсенал Тула

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Знамя Труда
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Знамя Труда" - "Арсенал" Тула 1-1. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Азявин по центру прорвался вперёд и от радиуса штрафной плотно низом пробил в створ. Стратан всё прекрасно видел, поэтому сумел парировать этот выстрел!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Новиков. 
  • 44'
    Соболев подхватил мяч перед чужой штрафной и выполнил скидку немного назад на Лавренкова, а тот с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд пролетел левее створа. 
  • Офсайд
    43'
    Веретенников задержался на чужой половине поля и оказался в очевидном положении вне игры. Возможно, единственный показатель, по которому хозяева сегодня лидируют, так это офсайды. 
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Турищев из левой части штрафной навесил в центр вратарской, откуда Мухин с близкого расстояния пробил в створ, но угодил футболист "Арсенала" точно в Стратана!
  • 41'
    Мухин с правого фланга ворвался в штрафную хозяев и без сопротивления прострелил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Лавренков, выбивший снаряд за лицевую. 
  • 40'
    Всё в порядке с игроками, и игра продолжается. Футболисты "Арсенала" владеют преимуществом в концовке тайма, но подходов к воротам Стратана практически нет. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Соболев и Раздорских столкнулись головами в центральной части поля. Оба футболиста оказались на газоне после этого эпизода, что привело к ещё одной вынужденной остановке. 
  • 38'
    Кузнецов с правого фланга забросил мяч в центр на Соболева, который перспективно мог выбраться к воротам, вот только убежать от Короткова у него не получилось. 
  • 37'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Хороший футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имею равные шансы на успех. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Чуть ли не первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Любченко в одном из предыдущих моментов получил травму. Не может пока самостоятельно подняться игрок "Знамя Труда". 
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Раздорских из глубины забросил мяч в правую часть штрафной на Азявина, который мяч принял, а затем в борьбе с Любченко пробил немного выше ближнего угла!
  • 34'
    Несколько успокоились хозяева. Удалось футболистам "Арсенала" забрать игровой снаряд под свой контроль, вот только продвижения к воротам Стратана мы пока не наблюдаем. 
  • 33'
    Довольно неожиданный результат мы пока получаем в первой половине встречи. Туляки здорово начали эту игру, однако сейчас футболисты "Знамя Труда" инициативу перехватили. 
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    • Опасный момент
      32'
      ОПАСНО! Любченко с левого фланга навесил во вратарскую, туляки мяч выбили точно на Шишкова, который с убойной позиции пробил плохо, и снаряд прикатился в руки Кашинцеву!
    • Угловой
      31'
      Ещё один угловой на правом фланге заработали хозяева. Урхов навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграли игроки "Арсенала" и выбили мяч в центральную часть поля. 
    • Угловой
      30'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Знамя Труда". Последовал короткий розыгрыш, после которого Красильщиков получил мяч в ближней части штрафной и пробил по воротам, однако туляки эту попытку заблокировали. 
    • 29'
      Продолжают атаковать хозяева! Веретенников получил игровой снаряд на правом фланге и пытался прорваться к лицевой, вот только обыграть Жилкина у него не получилось. 
    • Желтая карточка
      28'
      Лавренков получает жёлтую карточку в составе "Знамя Труда". Жилкин по левому флангу пытался начать быструю атаку своей команды, а защитник хозяев грубым подкатом уложил его на газон. 
    • 27'
      Продолжают на эмоциях атаковать футболисты "Знамя Труда". Кузнецов с правого фланга сделал скидку к штрафной на Урхова, который пытался прорваться к воротам, но его успел остановить Печенкин. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КУЗНЕЦОВ! Соболев классно разобрался на чужой половине поля и выполнил заброс к правому углу штрафной на Кузнецова, который выскочил на рандеву с голкипером и уверенно переиграл Кашинцева!
    • 24'
      Стоит отметить, что эта встреча собрала довольно много фанатов на трибунах. Прекрасно болельщики поддерживают "Знамя Труда". Небольшой сектор занят и тульскими фанатами. 
    • 23'
      Жилкин с левого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Шевченко в одно касание пытался пробить по воротам, вот только толково попасть по мячу футболист "Арсенала" не сумел. 
    • 22'
      Не самый основное состав на эту встречу выставил Александр Сторожук. Главный тренер "Арсенала" прекрасно понимает, что и уровня резервистов может хватить для прохода в следующий раунд. 
    • 21'
      Шевченко зацепился за мяч перед штрафной соперника и выполнил скидку немного назад на Мухина, который в одно касание пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Любченко. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Владеют большим территориальным преимуществом туляки, а вот футболисты "Знамя Труда" в атаке пока ничего интересного не создали. 
    • Судья
      19'
      СПОРНО! Любченко на высокой скорости слева ворвался в штрафную гостей и упал на газон в борьбе с Коротковым. Новиков сразу же показал, что пенальти назначать не планирует!
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Ошиблись хозяева перед своей штрафной,после чего Дмитриев по центру выскочил к воротам и с 8 метров пробил точно в Стратана. На добивании оказался Азявин, но он с близкого расстояния стрельнул выше цели!
    • Угловой
      17'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Дмитриев навесил к ближней штанге, а там хозяева сыграли внимательно и вынесли мяч от владений Стратана. 
    • 16'
      Быстрая атака получилась у туляков, в ходе которой Вебер на высокой скорости промчался по левому флангу и прострелил в центр штрафной, но эту передачу сумел остановить Шишков. 
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". После навеса Дмитриева мяч заметался по штрафной хозяев, однако удара от туляков по воротам так и не последовало. 
    • 14'
      Раздорских из глубины выполнил классный заброс в правую часть штрафной на Турищева, который мяч обработал, но вот пробить по воротам ему не позволил Любченко. 
    • Офсайд
      13'
      По правому флангу выбрались в атаку хозяева. Неплюев получил игровой снаряд у штрафной соперника, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • 12'
      Довольно легко удалось выйти вперёд тулякам. Заметно, что гораздо выше классом гости. Посмотрим, чем смогут ответить на такое развитие событий футболисты "Знамя Труда". 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ТУРИЩЕВ! Раздорских с левого фланга выполнил классный кросс к дальней штанге. Защитники "Знамя Труда" потеряли Турищева, который с близкого расстояния пробил под перекладину!
    • 10'
      Дмитриев из глубины пытался отдать проникающий пас в левую часть штрафной соперника, но футболисты "Знамя Труда" эту передачу перехватили. Сложно даётся игра впереди тулякам. 
    • 9'
      Соболев перехватил мяч на левом фланге в центральной части поля и на скорости пытался прорваться вперёд, однако убежать от Короткова ему не удалось. Спокойно пока действуют команды. 
    • 8'
      Урхов головой классно сбросил мяч вперёд по правому флангу на Веретенникова, который на скорости пытался прорваться к штрафной гостей, но его своевременно остановил Печенкин. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Жилкин по левому флангу пытался прорваться вперёд, однако далеко отпустил от себя мяч футболист "Арсенала", после чего нарушил правила против Неплюева. 
    • 6'
      Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Мухин получил мяч на правом фланге и пытался навесить в штрафную, вот только эту попытку заблокировал Соболев. 
    • 5'
      С преимуществом первые минуты матча проводят туляки. Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля. 
    • Судья
      4'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Никита Новиков из Петрозаводска. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на итоговый результат матча. 
    • 3'
      Активно футболисты "Арсенала" пытаются начать эту встречу! Печенкин со своей половины поля выполнил заброс к штрафной хозяев на Азявина, который обработать мяч не сумел. 
    • 2'
      Футболисты "Знамя Труда" вышли на эту встречу в красном комплекте формы, туляки играют в жёлтых футболках и красных трусах. Ворота Кашинцева в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/32 пути регионов Кубка России, в котором подмосковное "Знамя Труда" сыграет с тульским "Арсеналом". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 35.5% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Знамя Труда 6.7% (8)
    X 0.8% (1)
    Арсенал Тула 92.5% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Знамя Труда
    Ничья
    Арсенал Тула
    8.00
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    9.40
    1.48
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Знамя Труда 1:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Знамя Труда
    6.6% (8)
    Ничья
    0.8% (1)
    Арсенал Тула
    92.6% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (39)
    Нет
    64.86% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Арсенал Тула
    35.5% (43)
    1:2 Арсенал Тула
    27.3% (33)
    0:1 Арсенал Тула
    17.4% (21)
    0:3 Арсенал Тула
    4.1% (5)
    1:3 Арсенал Тула
    2.5% (3)
    1:0 Знамя Труда
    2.5% (3)
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