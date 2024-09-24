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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Валенсия
0:0
Второй тайм: 70'
Осасуна
0'
45' Желтая карточка
Москера Кристиан
54' Желтая карточка
Торро Лукас
68' Желтая карточка
Васкес Хесус

Ход матча

45'
Москера Кристиан
 
46'
 
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
54'
 
Торро Лукас
62'
Перес Фран
Алмейда Андре
 
62'
Герра Хавьер
Барренечеа Энцо
 
63'
 
Будимир Анте
Гарсия Рауль
63'
 
Гарсия Рубен
Орос Аймар
68'
Васкес Хесус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 200 Количество передач 220
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 125
Валенсия 74.4% (93)
X 16.8% (21)
Осасуна 8.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Осасуна
3.35
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
5
Барренечеа
Энцо
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
10
Алмейда
Андре
IV
17
Гомес
Даниэль
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
22
Бойомо
Флавьян
5
Эррандо
Хорхе
23
Бретонес
Абель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
9
Гарсия
Рауль
10
Орос
Аймар
Валенсия
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Осасуна

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
14 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.36
1.43

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.29
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.14
Гомес Даниэль 1 0.14
Мир Рафа 0 0
Пепелу 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.14
Будимир Анте 1 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.14
Орос Аймар 1 0.14
Бойомо Флавьян 1 0.14
Бретонес Абель 1 0.14
Сарагоса Брайан 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 3 0
Гильямон Уго 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Таррега Сесар 1 0
Герра Хавьер 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 2 0
Монкайола Хон 2 0
Морено Висенте 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Бретонес Абель 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осасуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Валенсия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Валенсия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Осасуна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
2
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0
Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3

Результаты матчей

Валенсия
Осасуна

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Севилья
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Вальядолид
 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 14 6
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 1:1 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
15.
Севилья
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Вальядолид
 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
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Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
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Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
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    Прогнозы 125
    Валенсия 74.4% (93)
    X 16.8% (21)
    Осасуна 8.8% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Осасуна
    3.35
    3.20
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Валенсия
    74.4% (93)
    Ничья
    16.8% (21)
    Осасуна
    8.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    40.8% (51)
    1:0 Валенсия
    22.4% (28)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    2:0 Валенсия
    6.4% (8)
    1:2 Осасуна
    2.4% (3)
    0:1 Осасуна
    1.6% (2)
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