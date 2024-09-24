Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Рефери не любит споров - именно за это Москера Кристиан сейчас получил желтую

47' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Пенья Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Риоха Луис пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

45' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Валенсия

43' Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рауль Гарсия возвращается на поле.

41' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде

37' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бретонес Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Алмейда Андре IV создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

22' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

21' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Эррандо Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Васкес Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

19' Пепелу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Васкес Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Пепелу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

5' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Рауль Гарсия наказан за толчок Барренечеа Энцо

4' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валенсия начинает с центра поля