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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Севилья
1:1
Второй тайм: 75'
Вальядолид
0'
7' Желтая карточка
Paulo Pezzolano
21' Желтая карточка
Гудель Неманья
33' Желтая карточка
Андре Маркос
37' Желтая карточка
Роза Лукас
1:0
45' Гол
Фернандес Жерар
1:1
56' Гол
Перес Кике
66' Желтая карточка
Лукебакио Доди

Ход матча

7'
 
Paulo Pezzolano
21'
Гудель Неманья
 
33'
 
Андре Маркос
37'
 
Роза Лукас
45'
Фернандес Жерар
(Лукебакио Доди)
1:0
46'
 
Санчес Иван
Дьедью Амат
53'
Агум Люсьен
Ньигес Сауль
 
56'
1:1
Перес Кике
(Мартин Марио)
57'
 
Моро Рауль
Мачис Дарвин
57'
 
Латаса Хуан
Перес Кике
61'
Эджуке Чидера
Навас Хесус
 
62'
Сусо Хесус
Ихеаначо Келечи
 
66'
Лукебакио Доди
 
74'
 
Месегер Виктор
Андре Маркос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 149 Количество передач 159
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 120
Севилья 90% (108)
X 8.3% (10)
Вальядолид 1.7% (2)
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Севилья
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13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
23
Маркан
Маркос
19
Барко
Валентин
6
Гудель
Неманья
17
Ньигес
Сауль
11
Лукебакио
Доди
14
Фернандес
Жерар
16
Навас
Хесус
9
Ихеаначо
Келечи
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
20
Юрич
Станко
12
Мартин
Марио
18
Мачис
Дарвин
9
Андре
Маркос
19
Дьедью
Амат
Севилья
4-2-3-1
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Вальядолид

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
0:2
П
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
77

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.29
Навас Хесус 1 0.14
Фернандес Жерар 1 0.14
Хуанлу Санчес 1 0.14
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.29
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанлу Санчес 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Педроса Адриа 2 0
Баде Луак 2 0
Гудель Неманья 1 0
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Салас Кике 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роза Лукас 4 0
Paulo Pezzolano 3 0
Юрич Станко 3 0
Мартин Марио 1 1
Андре Маркос 2 0
Латаса Хуан 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Перес Кике 1 0
Чуки 1 0

Результаты матчей

Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0
Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Вальядолид
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2

Результаты матчей

Севилья
Вальядолид

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Севилья
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Вальядолид
 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 14 6
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 1:1 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
15.
Севилья
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Вальядолид
 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.7% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Севилья 90% (108)
    X 8.3% (10)
    Вальядолид 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вальядолид
    3.95
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    5.56
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    6.60
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    Где смотреть матч Севилья 1:1 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Вальядолид

    Исход игры
    Севилья
    90% (108)
    Ничья
    8.3% (10)
    Вальядолид
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (54)
    Нет
    50.91% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    36.7% (44)
    1:0 Севилья
    32.5% (39)
    2:0 Севилья
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    5% (6)
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