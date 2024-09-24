Тур: 7. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаPaulo Pezzolano
21' Желтая карточкаГудель Неманья
33' Желтая карточкаАндре Маркос
37' Желтая карточкаРоза Лукас
1:0
45' Гол в свои воротаТоррес Давид
1:1
56' ГолПерес Кике
66' Желтая карточкаЛукебакио Доди
78' Желтая карточкаМаркан Маркос
82' Желтая карточкаЮрич Станко
2:1
85' ГолЭджуке Чидера
90' Вторая желтая карточкаМаркан Маркос
90' Желтая карточкаФернандес Жерар
90' Желтая карточкаТоррес Давид
90'+8
Ход матча
21'
33'
37'
45'
1:0
56'
1:1
66'
78'
82'
85'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
367 Количество передач 304
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
17
Ньигес
Сауль
16
Навас
Хесус
15
Кёмерт
Эрай
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
12
Мартин
Марио
18
Мачис
Дарвин
19
Дьедью
Амат
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сусо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Часко РаульЗащитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
34 Марото МариоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моро РаульНападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Вальядолид
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.39
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
64
77
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|2
|0.29
|Навас Хесус
|1
|0.14
|Эджуке Чидера
|1
|0.14
|Хуанлу Санчес
|1
|0.14
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.29
|Перес Кике
|1
|0.14
|Амалла Селим
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|2
|1
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Педроса Адриа
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|4
|0
|Роза Лукас
|4
|0
|Paulo Pezzolano
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Андре Маркос
|2
|0
|Латаса Хуан
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Торрес Давид
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Чуки
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
6
43%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0
Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Вальядолид
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2
Результаты матчей
Севилья
Вальядолид
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Севилья
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 2:1 Вальядолид
Исход игры
Севилья
90% (108)
Ничья
8.3% (10)
Вальядолид
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
2:1 Севилья
36.7% (44)
1:0 Севилья
32.5% (39)
2:0 Севилья
14.2% (17)
1:1 Ничья
5% (6)
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