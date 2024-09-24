Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О Л - Торрес Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

44' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

43' Андре Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Маркан Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Ихеаначо Келечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Андре Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Андре Маркос получил желтую карточку от судьи

33' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Мачис Дарвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Севилья

17' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гудель Неманья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Вальядолид

10' Alexandro Fernandez не смог попасть в створ ударом издали

10' Ньигес Сауль не смог попасть в створ ударом издали

9' Кёмерт Эрай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Пауло Пессолано получил желтую карточку от судьи

2' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч