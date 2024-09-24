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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Реал Мадрид
 
Позже
Алавес
Прогнозы 127
Реал Мадрид 94.5% (120)
X 0.8% (1)
Алавес 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Алавес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
1
Сивера
Антонио
12
Моуриньо
Сантьяго
5
Абкар
Абделькабир
22
Диарра
Мусса
16
Новоа
Уго
3
Санчес
Мануэль
20
Ромеро
Лука
23
Бенавидес
Карлос
8
Бланко
Антонио
10
Конечни
Томас
9
Вильялибре
Асьер
Реал Мадрид
4-3-3
Алавес
5-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Алавес

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
5:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

3
2.43

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.29

Среднее время на гол

105
315

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (3) 0.67
Винисиус Жуниор 3 (2) 0.5
Родриго 2 0.33
Вальверде Федерико 1 0.17
Диас Браим 1 0.17
Карвахаль Даниэль 1 0.17
Эндрик II 1 0.17
Милитао Эдер 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.33
Висенте Карлос 2 0.33
Теналья Науэль 1 0.17
Кике Гарсия 1 0.17
Конечни Томас 1 0.17
Мартин Карлос 1 0.17
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.17
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 1
Винисиус Жуниор 2 0
Модрич Лука 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гюлер Арда 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 3 0
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Стоичков Хуан 1 0
Гарсия Луис 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Алавес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Алавес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
9
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
5
36%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Алавес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2
Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Алавес

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Севилья
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Вальядолид
 1:1 Заявка 7 1 3 3 3 - 14 6
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 1:1 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
15.
Севилья
 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Вальядолид
 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" на своём поле будет принимать "Алавес". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2024, осталось 25 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 127
Реал Мадрид 94.5% (120)
X 0.8% (1)
Алавес 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Алавес

Исход игры
Реал Мадрид
94.6% (123)
Ничья
0.8% (1)
Алавес
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
23.64% (26)
Нет
76.36% (84)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
37.7% (49)
3:0 Реал Мадрид
24.6% (32)
3:1 Реал Мадрид
10% (13)
2:1 Реал Мадрид
8.5% (11)
4:1 Реал Мадрид
1.5% (2)
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