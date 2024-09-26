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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Лас-Пальмас
1:1
Конец матча
Бетис
0'
1:0
9' Гол
Молейро Альберто
1:1
45' Гол
Ло Чельсо Джовани
54' Желтая карточка
Молейро Альберто
57' Желтая карточка
Рока Марк
62' Желтая карточка
Силлессен Яспер
64' Желтая карточка
Алтимира Серхи
70' Желтая карточка
Луаодис Энзо
86' Желтая карточка
Бенито Рамирес
90'+4

Ход матча

9'
Молейро Альберто
(Росада Виктор)
1:0
44'
Макбарни Оливер
Рамирес Сандро
 
45'
1:1
Ло Чельсо Джовани
(Диао Ассане)
46'
Бенито Рамирес
Синкгравен Дэйли
 
54'
Молейро Альберто
 
57'
 
Рока Марк
62'
Силлессен Яспер
 
64'
 
Бакамбу Седрик
Диао Ассане
64'
 
Алтимира Серхи
Рока Марк
64'
 
Алтимира Серхи
70'
Луаодис Энзо
 
74'
Муньос Хави
Силва Фабио
 
75'
Пехиньо Франсиско
Эссугу Дариу
 
75'
 
Авила Эсекьель
Эз Абде
82'
 
Лосада Икер
Ло Чельсо Джовани
83'
Янузай Аднан
Молейро Альберто
 
86'
Бенито Рамирес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 21 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 552 Количество передач 448
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лас-Пальмас 10.3% (12)
X 35% (41)
Бетис 54.7% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
28
Херцог
Хуанма
23
Муньос
Алекс
22
Синкгравен
Дэйли
12
Луаодис
Энзо
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
10
Молейро
Альберто
19
Рамирес
Сандро
37
Силва
Фабио
1
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
38
Диао
Ассане
Лас-Пальмас
4-5-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Бетис

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМК
4:0
П
1:0
П
1:0
П
4:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
С
0:3
С
0:0
КК
1:0
КК
1:1
С
4:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.1

Среднее время на гол

60
900

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.56
0.61

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
147

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.43
Молейро Альберто 3 0.43
Муньос Алекс 1 0.14
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 4 (1) 0.57
Бартра Марк 1 0.14
Эз Абде 1 0.14
Роке Витор 1 0.14
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармоль Мика 2 0
Силва Фабио 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Молейро Альберто 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 3 0
Рока Марк 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Лас-Пальмас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
5
Лас-Пальмас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0
Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Бетис

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 3 13
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Сельта
 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
9.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Сельта
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 0:0 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 93'
    Луаодис Энзо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Льоренте Диего из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Янузай Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Льоренте Диего из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лас-Пальмас пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лас-Пальмас 10.3% (12)
    X 35% (41)
    Бетис 54.7% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Бетис

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    10.3% (12)
    Ничья
    35% (41)
    Бетис
    54.7% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (40)
    1:2 Бетис
    31.6% (37)
    0:1 Бетис
    14.5% (17)
    2:1 Лас-Пальмас
    6% (7)
    0:2 Бетис
    3.4% (4)
    1:0 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
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