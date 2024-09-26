Тур: 7. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Санчес Хосе
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМолейро Альберто
1:1
45' ГолЛо Чельсо Джовани
54' Желтая карточкаМолейро Альберто
57' Желтая карточкаРока Марк
62' Желтая карточкаСиллессен Яспер
64' Желтая карточкаАлтимира Серхи
70' Желтая карточкаЛуаодис Энзо
86' Желтая карточкаБенито Рамирес
90'+4
Ход матча
9'
45'
1:1
54'
57'
62'
64'
70'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
552 Количество передач 448
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
12
Луаодис
Энзо
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
6
Натан
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
10
Эз
Абде
38
Диао
Ассане
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Защитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
-
38 Диао АссанеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Менди НобельЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Бетис
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.1
Среднее время на гол
60
900
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.56
0.61
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
147
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.43
|Молейро Альберто
|3
|0.43
|Муньос Алекс
|1
|0.14
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|4 (1)
|0.57
|Бартра Марк
|1
|0.14
|Эз Абде
|1
|0.14
|Роке Витор
|1
|0.14
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|3
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Лас-Пальмас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
5
Лас-Пальмас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0
Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Бетис
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Бетис
Исход игры
Лас-Пальмас
10.3% (12)
Ничья
35% (41)
Бетис
54.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (40)
1:2 Бетис
31.6% (37)
0:1 Бетис
14.5% (17)
2:1 Лас-Пальмас
6% (7)
0:2 Бетис
3.4% (4)
1:0 Лас-Пальмас
1.7% (2)
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