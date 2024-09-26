Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Близко! Бакамбу Седрик нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

81' Пехиньо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

81' Авила Эсекьель нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

81' Хорошую попытку сделал Перро Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

74' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Силва Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

70' Луаодис Энзо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Эссугу Дариу получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Эссугу Дариу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Удар от ворот произведет Бетис

66' Эссугу Дариу не смог попасть в створ ударом издали

66' Эссугу Дариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Кардозо Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Силлессен Яспер получил желтую карточку от судьи

61' Ло Чельсо Джовани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Бетис

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

54' Молейро Альберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

52' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бетис

49' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Росада Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника