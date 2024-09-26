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Тур: 7. Стадион: . Зрители: 23147 Главный судья: Alejandro Quintero
Эспаньол
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
45' Желтая карточка
Перес Айосе
1:0
45' Гол
Каррерас Жофре
1:1
45' Гол
Перес Айосе
47' Желтая карточка
Лосано Поль
1:2
63' Гол
Перес Айосе
76' Желтая карточка
Ромеро Карлос
85' Желтая карточка
Конде Диего
90' Желтая карточка
Агуадо Альваро
90' Желтая карточка
Террац Рамон
90' Желтая карточка
Пуадо Хавьер
90' Желтая карточка
Хеддира Валид
90'+6

Ход матча

35'
 
Эрик-Бертран Байи
Альбиоль Рауль
45'
 
Перес Айосе
45'
Каррерас Жофре
(Оливан Бриан)
1:0
45'
1:1
Перес Айосе
(Баэна Алекс)
46'
Серхи Гомес
Кабрера Леандро
 
47'
Лосано Поль
 
63'
1:2
Перес Айосе
(Баэна Алекс)
64'
Ромеро Карлос
Техеро Альваро
 
66'
 
Комесанья Санти
Баэна Алекс
66'
 
Денис Суарес
Парехо Даниэль
72'
Хеддира Валид
Велиз Алехо
 
73'
Юнювар Наджи
Оливан Бриан
 
73'
Грагера Хосе
Лосано Поль
 
74'
 
Пепе Николя
Перес Айосе
74'
 
Наварро Пау
Коста Логан
76'
Ромеро Карлос
 
80'
 
Террац Рамон
Ахомаш Ильяс
81'
Кардона Ирвин
Каррерас Жофре
 
85'
 
Конде Диего
90'
Агуадо Альваро
 
90'
 
Террац Рамон
90'
Пуадо Хавьер
 
90'
Хеддира Валид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 504 Количество передач 403
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Эспаньол 12.1% (14)
X 33.6% (39)
Вильярреал 54.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Техеро
Альваро
20
Крал
Алекс
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
2
Коста
Логан
3
Альбиоль
Рауль
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
14
Комесанья
Санти
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
15
Барри
Тьерно
22
Перес
Айосе
Эспаньол
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Эспаньол
Вильярреал

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
П
2:2
КК
3:1
КК
2:2
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
2:2
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

0.93
0.93

Среднее время на гол

96
96

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.87
0.73

Среднее время на гол

48
122

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Тотал матчей

2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

64
108

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.43
Каррерас Жофре 1 0.14
Велиз Алехо 1 0.14
Ромеро Карлос 1 0.14
Техеро Альваро 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.86
Данджума Арно 2 0.29
Кардона Серхи 1 0.14
Парехо Даниэль 1 0.14
Коста Логан 1 0.14
Барри Тьерно 1 0.14
Баэна Алекс 0 0
Морено Херард 0 0
Пепе Николя 0 0
Комесанья Санти 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 3 0
Лосано Поль 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Ромеро Карлос 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Альбиоль Рауль 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Фемения Кико 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Баэна Алекс 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Эспаньол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
4
Эспаньол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3
Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Эспаньол
Вильярреал

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 7 3 4 0 10 - 3 13
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Сельта
 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
9.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Сельта
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 0:0 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эспаньол: 56%, Вильярреал: 44%.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Барри Тьерно. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Гуйе Папе из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Валид Кеддира
  • 95'
    Валид Кеддира получает желтую карточку за нырок
  • 94'
    Конде Диего из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Эспаньол 12.1% (14)
    X 33.6% (39)
    Вильярреал 54.3% (63)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Эспаньол
    12.1% (14)
    Ничья
    33.6% (39)
    Вильярреал
    54.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    37.9% (44)
    1:1 Ничья
    28.4% (33)
    0:1 Вильярреал
    10.3% (12)
    2:1 Эспаньол
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Вильярреал
    2.6% (3)
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