Тур: 7. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 23147 Главный судья: Alejandro Quintero
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПерес Айосе
1:0
45' ГолКаррерас Жофре
1:1
45' ГолПерес Айосе
47' Желтая карточкаЛосано Поль
1:2
63' ГолПерес Айосе
76' Желтая карточкаРомеро Карлос
85' Желтая карточкаКонде Диего
90' Желтая карточкаАгуадо Альваро
90' Желтая карточкаТеррац Рамон
90' Желтая карточкаПуадо Хавьер
90' Желтая карточкаХеддира Валид
90'+6
Ход матча
45'
45'
1:0
45'
1:1
47'
63'
1:2
76'
85'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
504 Количество передач 403
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оливан
Бриан
20
Крал
Алекс
10
Лосано
Поль
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
15
Барри
Тьерно
22
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бернат ХуанПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
33 Pau Cabanes
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Вильярреал
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
0.93
0.93
Среднее время на гол
96
96
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.87
0.73
Среднее время на гол
48
122
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Тотал матчей
2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
64
108
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.43
|Каррерас Жофре
|1
|0.14
|Велиз Алехо
|1
|0.14
|Ромеро Карлос
|1
|0.14
|Техеро Альваро
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.86
|Данджума Арно
|2
|0.29
|Кардона Серхи
|1
|0.14
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|Коста Логан
|1
|0.14
|Барри Тьерно
|1
|0.14
|Баэна Алекс
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Лосано Поль
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Эль Хилали Омар
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Ромеро Карлос
|2
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Рока Антонио
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Баэна Алекс
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Эспаньол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
4
Эспаньол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3
Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Эспаньол
Вильярреал
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
52
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Вильярреал
Исход игры
Эспаньол
12.1% (14)
Ничья
33.6% (39)
Вильярреал
54.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.9% (44)
1:1 Ничья
28.4% (33)
0:1 Вильярреал
10.3% (12)
2:1 Эспаньол
8.6% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Вильярреал
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!