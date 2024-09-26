Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

56' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Г О О О О Л - Каррерас Жофре из команды Эспаньол правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Перес Айосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Кумбулла Мараш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Вильярреал

40' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Эспаньол

38' Барри Тьерно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

36' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

30' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Велиз Алехо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Эспаньол

29' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Техеро Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ахомаш Ильяс пробует нанести удар издали, но Хоан Гарсия держит все под контролем

21' Конде Диего взял и забрал мяч на выходе

19' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лосано Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Барри Тьерно получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Каррерас Жофре получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Барри Тьерно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Матч возобновлен

10' Ахомаш Ильяс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

4' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру