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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Сельта
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 120
Сельта 4.2% (5)
X 18.3% (22)
Атлетико М 77.5% (93)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
5
Каррейра
Серхио
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
19
Сведберг
Виллиот
7
Иглесиас
Борха
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
24
Ле
Норман
Робен
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
22
Симеоне
Джулиано
9
Сорлот
Александр
7
Гризманн
Антуан
Сельта
3-4-2-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Атлетико М

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

10.7%
21.4%
67.9%
3 победы 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:0
П
3:0
П
0:1
П
3:2
П
0:4
П
2:0
КК
2:3
КК
0:0
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
2:1
П
1:3
П
1:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.5
0.86

Среднее время на гол

180
105

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 3 (1) 0.5
Иглесиас Борха 3 0.5
Мингеса Оскар 2 0.33
Альварес Уго 1 0.17
Сведберг Виллиот 1 0.17
Старфельт Карл 1 0.17
Пейнадо Франсиско 1 0.17
Дувикас Анастасиос 1 0.17
Дуран Пабло 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.33
Льоренте Маркос 2 0.33
Галлахер Конор 2 0.33
Сорлот Александр 1 0.17
Коке Хорхе 1 0.17
Корреа Анхель 1 0.17
Альварес Хулиан 1 0.17
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 2 0
Илайш Мориба 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Родригес Хави 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
6
Сельта
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

12
2
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3
Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1

Результаты матчей

Сельта
Атлетико М

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сельта
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Вильярреал
 2:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 1:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 1:2 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 1:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 2:1 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Вильярреал Перес Айосе 5
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Гарсия Виктор

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    • Прогнозы 120
    Сельта 4.2% (5)
    X 18.3% (22)
    Атлетико М 77.5% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Атлетико М
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    4.2% (5)
    Ничья
    18.3% (22)
    Атлетико М
    77.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.42% (70)
    Меньше
    34.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    50.8% (61)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    0:1 Атлетико М
    10% (12)
    0:2 Атлетико М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Атлетико М
    1.7% (2)
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