Тур: 7. Стадион: Балаидос. Главный судья: Гарсия Виктор
Позже
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Атлетико М
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
10.7%
21.4%
67.9%
3 победы 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.5
0.86
Среднее время на гол
180
105
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.57
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.5
|Иглесиас Борха
|3
|0.5
|Мингеса Оскар
|2
|0.33
|Альварес Уго
|1
|0.17
|Сведберг Виллиот
|1
|0.17
|Старфельт Карл
|1
|0.17
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.17
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.17
|Дуран Пабло
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|2
|0.33
|Льоренте Маркос
|2
|0.33
|Галлахер Конор
|2
|0.33
|Сорлот Александр
|1
|0.17
|Коке Хорхе
|1
|0.17
|Корреа Анхель
|1
|0.17
|Альварес Хулиан
|1
|0.17
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|2
|0
|Илайш Мориба
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Родригес Хави
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
6
Сельта
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
12
2
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3
Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1
Результаты матчей
Сельта
Атлетико М
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сельта
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
2.7% (1)
Ничья
21.6% (8)
Атлетико М
75.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
56.8% (21)
1:1 Ничья
16.2% (6)
0:1 Атлетико М
5.4% (2)
0:2 Атлетико М
5.4% (2)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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