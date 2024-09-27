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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 24'
Мальорка
0'
21' Желтая карточка
Перес Кике

Ход матча

21'
Перес Кике
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 120
Вальядолид 28.3% (34)
X 35% (42)
Мальорка 36.7% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Мальорка
3.60
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3.40
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2.75
Все Коэффициенты
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
18
Мачис
Дарвин
14
Латаса
Хуан
11
Моро
Рауль
13
Рикельме
Леонардо
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
27
Наварро
Роберто
17
Ларин
Кайл
14
Родригес
Даниэль
I
Вальядолид
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Вальядолид
Мальорка

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ТМК
2:2
КК
2:1
КК
1:2
С
2:1
С
0:3
С
1:3
С
0:1
С
1:5
С
2:1
П
4:2
П
3:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:1
П
3:0
П
2:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.45

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.25
Перес Кике 1 0.13
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.25
Мурики Ведат 1 0.13
Фернандес Валери 1 0.13
Пратс Абдон 1 (1) 0.13
Ларин Кайл 0 0
Саму Кошта 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 4 0
Роза Лукас 4 0
Paulo Pezzolano 3 0
Мартин Марио 1 1
Андре Маркос 2 0
Латаса Хуан 2 0
Луис Перез 1 0
Торрес Давид 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Перес Кике 1 0
Чуки 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лато Тони 0 1
Пратс Абдон 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Ману Морланес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Саму Кошта 1 0
Копете Хосе 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0
Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1
Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Мальорка

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 1 3 4 3 - 15 6
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 0:0 Заявка 4 1 3 0 1 - 0 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 0:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
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Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 120
    Вальядолид 28.3% (34)
    X 35% (42)
    Мальорка 36.7% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Мальорка
    3.60
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    3.40
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Вальядолид
    28.1% (34)
    Ничья
    34.7% (42)
    Мальорка
    37.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (39)
    0:1 Мальорка
    17.4% (21)
    1:2 Мальорка
    13.2% (16)
    2:1 Вальядолид
    13.2% (16)
    1:0 Вальядолид
    9.9% (12)
    2:0 Вальядолид
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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