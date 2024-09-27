Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Наварро Роберто пробует нанести удар издали, но Карл Хайн держит все под контролем

41' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Мальорка

32' Мартин Марио не смог попасть в створ ударом издали

32' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Удар от ворот произведет Мальорка

30' Моро Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Мачис Дарвин не смог попасть в створ ударом издали

30' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Латаса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кёмерт Эрай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ману Морланес получил желтую карточку от судьи

25' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

25' Саму Кошта пробует нанести удар издали, но Карл Хайн держит все под контролем

24' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Перес Кике получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Мальорка

19' Моро Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Латаса Хуан нанес удар в каркас ворот!

19' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

17' Ману Морланес не смог попасть в створ ударом издали

16' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Мальорка

13' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Вальядолид

10' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Мальорка

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля