  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 20388 Главный судья: Мунуэра Хосе
Вальядолид
1:2
Конец матча
Мальорка
0'
21' Желтая карточка
Перес Кике
26' Желтая карточка
Ману Морланес
0:1
59' Гол
Ларин Кайл
68' Желтая карточка
Саму Кошта
76' Желтая карточка
Ба Джума
0:2
83' Гол
Фернандес Валери
85' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
1:2
90' Гол
Санчес Иван
90'+7

Ход матча

21'
Перес Кике
 
26'
 
Ману Морланес
51'
Часко Рауль
Луис Перез
 
51'
Санчес Иван
Мачис Дарвин
 
59'
0:1
Ларин Кайл
(Родригес Даниэль I)
65'
 
Маскарель Омар
Ману Морланес
65'
Юрич Станко
Перес Кике
 
65'
Силла Мамаду
Мартин Марио
 
68'
 
Саму Кошта
72'
Марото Марио
Торрес Давид
 
75'
 
Пратс Абдон
Ларин Кайл
76'
 
Дардер Серхи
Родригес Даниэль
76'
 
Шикинью
Фернандес Валери
76'
Ба Джума
 
83'
0:2
Фернандес Валери
85'
Кёмерт Эрай
 
86'
 
Санчес Антонио
Наварро Роберто
90'
Санчес Иван
(Марото Марио)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 408 Количество передач 413
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вальядолид 28.1% (34)
X 34.7% (42)
Мальорка 37.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
18
Мачис
Дарвин
14
Латаса
Хуан
11
Моро
Рауль
13
Рикельме
Леонардо
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
27
Наварро
Роберто
17
Ларин
Кайл
14
Родригес
Даниэль
I
Вальядолид
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Вальядолид
Мальорка

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ТМК
2:2
КК
2:1
КК
1:2
С
2:1
С
0:3
С
1:3
С
0:1
С
1:5
С
2:1
П
4:2
П
3:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:1
П
3:0
П
2:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.45

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.25
Санчес Иван 1 0.13
Перес Кике 1 0.13
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.25
Фернандес Валери 2 0.25
Ларин Кайл 1 0.13
Мурики Ведат 1 0.13
Пратс Абдон 1 (1) 0.13
Саму Кошта 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 4 0
Роза Лукас 4 0
Paulo Pezzolano 3 0
Мартин Марио 1 1
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Латаса Хуан 2 0
Луис Перез 1 0
Торрес Давид 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Морланес 2 0
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 0 1
Пратс Абдон 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мальорка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0
Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1
Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Мальорка

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20388 болельщиков
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вальядолид: 50%, Мальорка: 50%.
  • 97'
    Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Моро Рауль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Мальорка контролирует мяч.
    • 93'
      Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Часко Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 91'
      Пратс Абдон из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Моро Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Саму Кошта из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 91'
      Шанс! Латаса Хуан из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вальядолид 28.1% (34)
    X 34.7% (42)
    Мальорка 37.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вальядолид 1:2 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Мальорка

    Исход игры
    Вальядолид
    28.1% (34)
    Ничья
    34.7% (42)
    Мальорка
    37.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (39)
    0:1 Мальорка
    17.4% (21)
    1:2 Мальорка
    13.2% (16)
    2:1 Вальядолид
    13.2% (16)
    1:0 Вальядолид
    9.9% (12)
    2:0 Вальядолид
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный