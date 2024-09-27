Тур: 8. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 20388 Главный судья: Мунуэра Хосе
1:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаПерес Кике
26' Желтая карточкаМану Морланес
0:1
59' ГолЛарин Кайл
68' Желтая карточкаСаму Кошта
76' Желтая карточкаБа Джума
0:2
83' ГолФернандес Валери
85' Желтая карточкаКёмерт Эрай
1:2
90' ГолСанчес Иван
90'+7
Ход матча
21'
26'
59'
0:1
68'
76'
83'
0:2
85'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
408 Количество передач 413
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ба
Джума
22
Роза
Лукас
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
18
Мачис
Дарвин
14
Латаса
Хуан
11
Моро
Рауль
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинНападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
11 Моро РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Часко РаульЗащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
34 Марото МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Уэйд СебасЗащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Мальорка
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед
22 матча
54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.09
1.45
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.25
|Санчес Иван
|1
|0.13
|Перес Кике
|1
|0.13
|Амалла Селим
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.25
|Фернандес Валери
|2
|0.25
|Ларин Кайл
|1
|0.13
|Мурики Ведат
|1
|0.13
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.13
|Саму Кошта
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|4
|0
|Роза Лукас
|4
|0
|Paulo Pezzolano
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Перес Кике
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Латаса Хуан
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Торрес Давид
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ману Морланес
|2
|0
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Пратс Абдон
|1
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
0
2
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Мальорка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0
Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1
Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Вальядолид
Мальорка
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 14
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Мальорка
Исход игры
Вальядолид
28.1% (34)
Ничья
34.7% (42)
Мальорка
37.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (39)
0:1 Мальорка
17.4% (21)
1:2 Мальорка
13.2% (16)
2:1 Вальядолид
13.2% (16)
1:0 Вальядолид
9.9% (12)
2:0 Вальядолид
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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