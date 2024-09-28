Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

54' После проверки VAR рефери поменял решение - Алавес не будет бить пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес

52' Хорошую попытку сделал Хордан Хоан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Стоичков Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

45' Бенавидес Карлос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Альдерете Омар пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Муса Диарра выиграл воздушное противоборство у Арамбарри Мауро

42' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Арамбарри Мауро правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

42' Судья свистит. Стоичков Хуан атаковал сзади соперника. Это Chrisantus Uche заработал своей команде штрафной

41' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Перес Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Алавес

35' Муса Диарра выиграл воздушное противоборство у Перес Карлес

34' Удар от ворот произведет Хетафе

33' Удар от ворот произведет Алавес

33' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рико Диего пробил со штрафного прямо в стенку

33' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хетафе пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

31' Абкар Абделькабир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Безумный фол. Абкар Абделькабир грубо играет против соперника. Пострадал Chrisantus Uche

30' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Муса Диарра.

29' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

27' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Алавес

25' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

23' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оооо... вот это был удар! Chrisantus Uche должен был забить с этой позиции.

22' Хорошую попытку сделал Chrisantus Uche. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Судья свистит. Мартин Карлос атаковал сзади соперника. Это Chrisantus Uche заработал своей команде штрафной

19' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Мартинес Антонио III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Стоичков Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Алавес

8' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Алавес

6' Йылдырым Бертуг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали

5' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

3' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Алавес

1' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля