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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Хетафе
2:0
Конец матча
Алавес
0'
31' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
1:0
42' Гол
Арамбарри Мауро
45' Желтая карточка
Гарсия Луис
45' Желтая карточка
Бенавидес Карлос
2:0
58' Пенальти
Милья Луис
62' Желтая карточка
Сивера Антонио
67' Желтая карточка
Сола Алекс
70' Желтая карточка
Бланко Антонио
78' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
81' Желтая карточка
Кике Гарсия
90' Желтая карточка
Родригес Альваро
90' Желтая карточка
Висенте Карлос
90'+6

Ход матча

31'
 
Абкар Абделькабир
42'
Арамбарри Мауро
1:0
45'
 
Гарсия Луис
45'
 
Бенавидес Карлос
46'
 
Кике Гарсия
Мартин Карлос
55'
 
Санчес Мануэль
Абкар Абделькабир
55'
 
Бенавидес Карлос
Седлар Александр
55'
 
Моуриньо Сантьяго
Бланко Антонио
58'
Милья Луис
2:0
62'
 
Сивера Антонио
67'
Сола Алекс
 
69'
 
Вильялибре Асьер
Мартинес Антонио
70'
Иглесиас Хуан
Сола Алекс
 
70'
 
Бланко Антонио
74'
Майораль Борха
Йылдырым Бертуг
 
78'
Арамбарри Мауро
 
81'
 
Кике Гарсия
89'
Аберден Набиль
Арамбарри Мауро
 
89'
Родригес Альваро
Уче Крисантус
 
90'
Родригес Альваро
 
90'
 
Висенте Карлос

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 205 Количество передач 255
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Хетафе 59.1% (68)
X 33% (38)
Алавес 7.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Беррокаль
Хуан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
6
Уче
Крисантус
10
Йылдырым
Бертуг
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
22
Диарра
Мусса
24
Хордан
Хоан
23
Бенавидес
Карлос
7
Висенте
Карлос
19
Стоичков
Хуан
15
Мартин
Карлос
11
Мартинес
Антонио
III
Хетафе
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Алавес

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
0.29

Среднее время на гол

52
315

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
180

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 2 0.25
Милья Луис 1 (1) 0.13
Уче Крисантус 1 0.13
Майораль Борха 1 (1) 0.13
Рико Диего 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.25
Мартинес Антонио III 2 0.25
Висенте Карлос 2 0.25
Бенавидес Карлос 1 0.13
Теналья Науэль 1 0.13
Конечни Томас 1 0.13
Мартин Карлос 1 0.13
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.13
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Арамбарри Мауро 3 0
Сола Алекс 3 0
Дьене Даконам 2 0
Рико Диего 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Уче Крисантус 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 4 0
Сивера Антонио 3 0
Седлар Александр 1 1
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Кике Гарсия 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Алавес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Алавес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1

Результаты матчей

Хетафе
Алавес

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
8.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
9.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
16.
Леганес
 0:1 Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
11.
Леганес
 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
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Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Стоичков Хуан из команды Алавес в офсайде
    • 91'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Иглесиас Хуан из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 90'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Хетафе: 45%, Алавес: 55%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 89'
      Сория Давид из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Тактическая замена. Chrisantus Uche уходит с поля и его заменяет Родригес Альваро
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хетафе 59.1% (68)
    X 33% (38)
    Алавес 7.8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Алавес

    Исход игры
    Хетафе
    59.1% (68)
    Ничья
    33% (38)
    Алавес
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (35)
    1:0 Хетафе
    29.6% (34)
    2:1 Хетафе
    22.6% (26)
    1:2 Алавес
    5.2% (6)
    0:1 Алавес
    2.6% (3)
    2:0 Хетафе
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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