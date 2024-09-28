  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 6090 Главный судья: Крингстад Сигурд
Мольде
5:3
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
6' Гол
Эйкрем Магнус
2:0
24' Гол
Эриксен Кристиан
2:1
56' Гол
Корник Лео
3:1
73' Пенальти
Стеневик Халлдор
4:1
76' Гол
Брюнхильдсен Ола
4:2
85' Гол
Корник Лео
5:2
90' Гол
Эриксен Кристиан
5:3
90' Гол
Эдвардссон Давид
90'+6
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Нордас
Лассе
Мольде
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Тромсё

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:1
КН
2:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:2
ТМС
5:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
4:4
Э
0:0

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.65

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 12 0.5
Эриксен Кристиан I 12 0.5
Брюнхильдсен Ола 5 0.21
Ловик Матиас 4 0.17
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.13
Хестад Эйрик 3 0.13
Хауган Эйрик 3 0.13
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.08
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Frederik Ihler 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 7 (1) 0.29
Vegard Oestraat Erlien 5 0.21
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.13
Корник Лео 3 0.13
Йенсен Рубен 2 0.08
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.04
Mamadou Barry 1 0.04

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0

Результаты матчей

Мольде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

11
4
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

18
15
Мольде
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Тромсё
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

29
19

Голы по времени матча

Забито

35
9
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
6
17%
1
11%
1-15
8
23%
1
11%
16-30
3
9%
1
11%
31-45
5
14%
3
33%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
4
11%
3
33%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
3
15%
2
10%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
24%
76-90

Забито

55
29
26 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 10
8
15%
1
3%
1-15
10
18%
5
17%
16-30
8
15%
5
17%
31-45
9
16%
7
24%
46-60
13
24%
6
21%
61-75
7
13%
5
17%
76-90

Пропущено

27
32
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
15%
3
9%
1-15
2
7%
7
22%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
9
33%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1
Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3
Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0

Результаты матчей

Мольде
Тромсё

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мольде
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
4
8
3
9
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
2
10
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
14
10
16
8
1.5
8
16
8
16
2.5
5
19
5
19
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
3.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 23 10 7 6 31 - 29 37
7.
КФУМ Осло
 23 7 9 7 27 - 28 30
8.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Г О О О О Л - Эдвардссон Давид правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 92'
    Г О О О О Л - Эриксен Кристиан I забивает с правой ноги!
  • 92'
    Брейвик Эмиль сделал результативную передачу.
  • 85'
    Jakob Napoleon Romsaas сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Корник Лео левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 82'
    Тактическая замена. Mamadou Barry уходит с поля и его заменяет Isak Vaadebu
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    • 6'
      Г О О О О Л - Эйкрем Магнус правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 5:3 Тромсё онлайн

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