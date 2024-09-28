Тур: 24. Стадион: Акер. Зрители: 6090 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
6' ГолЭйкрем Магнус
2:0
24' ГолЭриксен Кристиан
2:1
56' ГолКорник Лео
3:1
73' ПенальтиСтеневик Халлдор
4:1
76' ГолБрюнхильдсен Ола
4:2
85' ГолКорник Лео
5:2
90' ГолЭриксен Кристиан
5:3
90' ГолЭдвардссон Давид
90'+6
Ход матча
6'
24'
56'
2:1
73'
3:1
76'
85'
90'
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
583 Количество передач 490
-
55 Владение мячом, % 45
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Yaw Paintsil
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Тромсё
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
48.5%
27.3%
24.2%
16 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
1.65
Среднее время на гол
43
54
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|12
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|12
|0.5
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.21
|Ловик Матиас
|4
|0.17
|Стеневик Халлдор
|3 (1)
|0.13
|Хестад Эйрик
|3
|0.13
|Хауган Эйрик
|3
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.08
|Линнес Мартин
|1
|0.04
|Оланаре Аарон
|1
|0.04
|Frederik Ihler
|1
|0.04
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|7 (1)
|0.29
|Vegard Oestraat Erlien
|5
|0.21
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.13
|Корник Лео
|3
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.04
|Mamadou Barry
|1
|0.04
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
4
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
18
15
Мольде
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Тромсё
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
29
19
Голы по времени матча
Забито
35
9
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 18
6
17%
1
11%
1-15
8
23%
1
11%
16-30
3
9%
1
11%
31-45
5
14%
3
33%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
4
11%
3
33%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
4
20%
6
30%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Забито
55
29
26 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 10
8
15%
1
3%
1-15
10
18%
5
17%
16-30
8
15%
5
17%
31-45
9
16%
7
24%
46-60
13
24%
6
21%
61-75
7
13%
5
17%
76-90
Пропущено
27
32
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
15%
3
9%
1-15
2
7%
7
22%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
9
33%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КФУМ Осло - Мольде 1:1 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1
Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3
Тромсё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Одд - Тромсё 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
Результаты матчей
Мольде
Тромсё
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мольде
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
57
48
39
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
57
210
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
1410
168
816
816
519
519
123
222
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5