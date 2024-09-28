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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 13186 Главный судья: Муньис Алехандро
Райо Вальекано
1:1
Конец матча
Леганес
0'
1:0
8' Гол
Камелло Серхио
27' Желтая карточка
Тапия Ренато
1:1
55' Гол
Круз Хуан
57' Желтая карточка
Родригес Хамес
90' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
90'+5

Ход матча

8'
Камелло Серхио
1:0
27'
 
Тапия Ренато
55'
1:1
Круз Хуан
(Розье Валентен)
57'
Родригес Хамес
 
63'
Валентин Оскар
Сисс Пате
 
64'
Паласон Иси
Родригес Хамес
 
64'
Нтекья Ранди
Камелло Серхио
 
64'
 
Брашанац Дарко
Сиссе Сейдуба
74'
Эмбарба Адриан
Гарсия Альваро
 
74'
 
Оскар Родригес
Альтимира Адриа
74'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Аллер Себастьян
80'
Трехо Оскар
Де Фрутос Хорхе
 
85'
 
Франкеза Энрик
Круз Хуан
90'
Эмбарба Адриан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 486 Количество передач 400
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Райо Вальекано 86.6% (97)
X 10.7% (12)
Леганес 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
6
Сисс
Пате
19
Де
Фрутос
Хорхе
10
Родригес
Хамес
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Камелло
Серхио
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
22
Настасич
Матия
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
8
Сиссе
Сейдуба
5
Тапия
Ренато
11
Круз
Хуан
21
Лопес
Роберто
III
2
Альтимира
Адриа
18
Аллер
Себастьян
Райо Вальекано
4-2-3-1
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Леганес

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
ТМС
0:1
ТМК
2:2
П
1:2
КК
0:1
КК
2:2
П
1:0
ТМК
2:0
ТМК
0:2
ТМК
2:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Унаи 2 0.25
Камелло Серхио 2 0.25
Мумин Абдул 1 0.13
Де Фрутос Хорхе 1 0.13
Рациу Андрей 1 0.13
Паласон Иси 1 0.13
Гарсия Альваро Ривера 1 0.13
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 3 0.38
Саэнс Хорхе 1 0.13
Франкеза Энрик 1 0.13
Оскар Родригес 0 0
Розье Валентен 0 0
Неу Иван 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 3 0
Мумин Абдул 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Балью Иван 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 3 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Неу Иван 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3
Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Леганес

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
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Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Райо Вальекано 86.6% (97)
    X 10.7% (12)
    Леганес 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Леганес

    Исход игры
    Райо Вальекано
    86.6% (97)
    Ничья
    10.7% (12)
    Леганес
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    38.4% (43)
    1:0 Райо Вальекано
    35.7% (40)
    2:0 Райо Вальекано
    12.5% (14)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    1:2 Леганес
    1.8% (2)
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