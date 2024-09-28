Тур: 24. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
0:1
36' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
56' Желтая карточкаБизоза Парфе
68' Желтая карточкаТунекти Себастьян
68' Undefined phrase: football_event_Anders Baertelsen
84' Желтая карточкаКастро Никлас
89' Желтая карточкаMikkel Hope
Ход матча
36'
56'
84'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
154 Количество передач 350
-
35 Владение мячом, % 65
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Бранн
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед
34 матча
32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.5%
52.9%
20.6%
9 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Среднее время на гол
54
85
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.59
Среднее время на гол
58
56
Всего голов
54
45
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.17
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.13
|Тунекти Себастьян
|3
|0.13
|Лейте Бруно
|3
|0.13
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|Mikkel Hope
|1
|0.04
|Лисет Сёндре
|1
|0.04
|Troy Nyhammer
|1
|0.04
|Бизоза Парфе
|1
|0.04
|Mathias Sauer
|1
|0.04
|Sander Innvaer
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Ismael Seone
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|7
|0.29
|Кастро Никлас
|6 (3)
|0.25
|Финне Бор
|5
|0.21
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.21
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|3 (1)
|0.13
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Нильсен Сиверт
|2
|0.08
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Sorry Diarra
|6
|0
|Лейте Бруно
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Mathias Sauer
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бранн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
7
Хёугесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
9
18
Хёугесунн
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Бранн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
7
21
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
2
29%
7
33%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
3
19%
7
35%
76-90
Пропущено
25
11
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
5
20%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
1
9%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
6
24%
5
45%
61-75
4
16%
2
18%
76-90
Забито
23
41
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
1
4%
3
7%
1-15
2
9%
7
17%
16-30
4
17%
4
10%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
5
22%
8
20%
61-75
5
22%
14
34%
76-90
Пропущено
36
28
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
7
19%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
6
17%
5
18%
46-60
7
19%
8
29%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3
Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Бранн
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
66
74
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
203
716
1310
122
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|1:0
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|54 - 28
|44
|4.
|23
|11
|7
|5
|42 - 30
|40
|5.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|6.
|23
|10
|7
|6
|31 - 29
|37
|7.
|23
|7
|9
|7
|27 - 28
|30
|8.
|23
|7
|7
|9
|29 - 28
|28
|9.
|24
|8
|4
|12
|28 - 33
|28
|10.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|11.
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|13.
|0:1
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|34 - 18
|23
|5.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|1:0
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5