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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Хёугесунн
0:1
Второй тайм: 89'
Бранн
0'
0:1
36' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
56' Желтая карточка
Бизоза Парфе
68' Желтая карточка
Тунекти Себастьян
68' Undefined phrase: football_event_
Anders Baertelsen
84' Желтая карточка
Кастро Никлас
89' Желтая карточка
Mikkel Hope

Ход матча

31'
Самуэльсен Мартин
Лисет Сёндре
 
36'
0:1
Селанн-Хеггебе Эуне
(Кастро Никлас)
46'
 
Санде Мадс
Бломберг Оле-Дидрик
56'
Бизоза Парфе
 
60'
Troy Nyhammer
Бизоза Парфе
 
62'
 
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
68'
Тунекти Себастьян
 
68'
Anders Baertelsen
 
75'
 
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
75'
 
Педерсен Торе
Солтведт Йоахим
82'
Mathias Sauer
Sander Innvaer
 
82'
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
 
84'
 
Кастро Никлас
89'
Mikkel Hope
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 154 Количество передач 350
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Бранн
49.00
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3.90
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
37
Sander
Innvaer
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
11
Тунекти
Себастьян
21
Эскесен
Юлиус
9
Лисет
Сёндре
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Хёугесунн
4-4-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Бранн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

34 матча

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.5%
52.9%
20.6%
9 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
К
3:1
ТМК
0:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
3:0
Э
1:3
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Среднее время на гол

54
85

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.59

Среднее время на гол

58
56

Всего голов

54
45

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.17
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.13
Тунекти Себастьян 3 0.13
Лейте Бруно 3 0.13
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 7 0.29
Кастро Никлас 6 (3) 0.25
Финне Бор 5 0.21
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.21
Картум Сандер Эрик 4 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.13
Корнвиг Эмиль 3 (1) 0.13
Хорн Майер 2 0.08
Нильсен Сиверт 2 0.08
Варминг Магнус 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоза Парфе 6 0
Sorry Diarra 6 0
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кастро Никлас 4 0
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Хорн Майер 2 0
Картум Сандер Эрик 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бранн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
7
Хёугесунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

9
18
Хёугесунн
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Бранн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

7
21
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
2
29%
7
33%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
3
19%
7
35%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
5
20%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
1
9%
31-45
4
16%
2
18%
46-60
6
24%
5
45%
61-75
4
16%
2
18%
76-90

Забито

23
41
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
1
4%
3
7%
1-15
2
9%
7
17%
16-30
4
17%
4
10%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
5
22%
8
20%
61-75
5
22%
14
34%
76-90

Пропущено

36
28
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
7
19%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
6
17%
5
18%
46-60
7
19%
8
29%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Бранн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3
Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Бранн

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
7
4
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
20
3
7
16
1.5
13
10
1
22
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 1:0 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 23 10 7 6 31 - 29 37
7.
КФУМ Осло
 23 7 9 7 27 - 28 30
8.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 0:1 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 1:0 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 0:1 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 1:0 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 0:1 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кастро Никлас сделал результативную передачу.
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    Хёугесунн
    Ничья
    Бранн
    49.00
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    6.90
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