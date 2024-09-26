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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 40
Реал Сосьедад 65% (26)
X 17.5% (7)
Валенсия 17.5% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Валенсия
5.70
3.55
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Реал Сосьедад
Валенсия

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
60.7%
14.3%
7 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Среднее время на гол

63
74

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.14
Кубо Такефуса 1 0.14
Субименди Мартин 1 0.14
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.29
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.14
Гомес Даниэль 1 0.14
Мир Рафа 0 0
Пепелу 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 3 0
Васкес Хесус 2 0
Гильямон Уго 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Таррега Сесар 1 0
Герра Хавьер 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Валенсия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Валенсия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Валенсия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Валенсия

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 40
    Реал Сосьедад 65% (26)
    X 17.5% (7)
    Валенсия 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Валенсия
    5.70
    3.55
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    65% (26)
    Ничья
    17.5% (7)
    Валенсия
    17.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    1:2 Валенсия
    15% (6)
    1:0 Реал Сосьедад
    12.5% (5)
    2:0 Реал Сосьедад
    7.5% (3)
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