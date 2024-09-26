Тур: 8. Стадион: Реале Арена.
Позже
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Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Валенсия
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
60.7%
14.3%
7 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.43
1.21
Среднее время на гол
63
74
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Среднее время на гол
78
96
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.29
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
84
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.14
|Кубо Такефуса
|1
|0.14
|Субименди Мартин
|1
|0.14
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.29
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.14
|Гомес Даниэль
|1
|0.14
|Мир Рафа
|0
|0
|Пепелу
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Таррега Сесар
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Валенсия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Валенсия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Валенсия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Валенсия
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия
Исход игры
Реал Сосьедад
65% (26)
Ничья
17.5% (7)
Валенсия
17.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.5% (17)
1:1 Ничья
15% (6)
1:2 Валенсия
15% (6)
1:0 Реал Сосьедад
12.5% (5)
2:0 Реал Сосьедад
7.5% (3)
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