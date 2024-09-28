Тур: 24. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 8022 Главный судья: Сагги Рохит
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаPeter Reinhardsen
0:1
48' ГолСкогволд Хенрик
54' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
80' Желтая карточкаDaniel Eid
83' Желтая карточкаSimen Rafn
90' Undefined phrase: football_event_Simen Rafn
90' Желтая карточкаКох Менно
90'+7
Ход матча
48'
0:1
80'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
266 Количество передач 101
-
70 Владение мячом, % 30
32
Вишне
Эйрик
26
Daniel
Job
15
Фолл
Фаллу
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Фредрикстад
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
2.2
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.25
Среднее время на гол
112
360
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.33
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.21
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.17
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.13
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Хрупалла Павел
|2
|0.08
|Тебо Франклин
|2
|0.08
|Peter Reinhardsen
|2
|0.08
|Victor Halvorsen
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Сандер Кристиансен
|1
|0.04
|Daniel Job
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|9 (3)
|0.38
|Stian Stray Molde
|5
|0.21
|Sondre Soerloekk
|3
|0.13
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.13
|Траоре Маи
|2
|0.08
|Кьяер Йеппе
|2
|0.08
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.08
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1
|0.04
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Квиле Сигур
|1
|0.04
|Фолл Фаллу
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0
|Йохансен Стефан
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Шер Аймар
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Кох Менно
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Simen Rafn
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
5
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
17
15
Сарпсборг-08
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Фредрикстад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
14%
5
28%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
14%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
3
20%
76-90
Пропущено
24
13
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
8
33%
4
31%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Забито
35
33
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
5
14%
9
27%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
8
23%
3
9%
61-75
7
20%
8
24%
76-90
Пропущено
46
28
17 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 13
3
7%
5
18%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
5
11%
5
18%
31-45
7
15%
5
18%
46-60
10
22%
5
18%
61-75
12
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Фредрикстад
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
57
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
66
48
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
177
915
915
420
420
222
222
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5