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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 8022 Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
44' Желтая карточка
Peter Reinhardsen
0:1
48' Гол
Скогволд Хенрик
54' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
80' Желтая карточка
Daniel Eid
83' Желтая карточка
Simen Rafn
90' Undefined phrase: football_event_
Simen Rafn
90' Желтая карточка
Кох Менно
90'+7

Ход матча

44'
Peter Reinhardsen
 
48'
0:1
Скогволд Хенрик
(Бьёрло Мортен)
54'
Sondre Oerjasaeter
 
67'
Фредерик Карстенсен
Daniel Job
 
67'
Сандер Кристиансен
Peter Reinhardsen
 
78'
Alagie Sanyang
Гудьонсен Свейнн
 
78'
Диоп Амиду
Victor Halvorsen
 
78'
 
Кьяер Йеппе
Скогволд Хенрик
78'
 
Daniel Eid
Stian Stray Molde
80'
 
Daniel Eid
83'
 
Simen Rafn
84'
 
Бьярталид Йоаннес
Sondre Soerloekk
85'
Сандберг Никлас
Вишне Эйрик
 
87'
 
Тиджани Самсон
Бьёрло Мортен
90'
 
Simen Rafn
90'
Кох Менно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 266 Количество передач 101
  • 70 Владение мячом, % 30
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
20
Peter
Reinhardsen
22
Victor
Halvorsen
6
Шер
Аймар
26
Daniel
Job
14
Бергет
Йо
Инге
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Гудьонсен
Свейнн
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
3
Скарет
Браге
15
Фолл
Фаллу
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
13
Sondre
Soerloekk
10
Бьёрло
Мортен
23
Скогволд
Хенрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Фредрикстад
3-4-2-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Фредрикстад

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:1
К
0:2
ТМК
3:0
ТМК
4:0
К
1:3
ТМК
1:3
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.25

Среднее время на гол

112
360

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.33
Sondre Oerjasaeter 5 0.21
Йохансен Стефан 4 (3) 0.17
Сандберг Никлас 3 (2) 0.13
Бергет Йо Инге 3 0.13
Хрупалла Павел 2 0.08
Тебо Франклин 2 0.08
Peter Reinhardsen 2 0.08
Victor Halvorsen 1 0.04
Вишне Эйрик 1 0.04
Сандер Кристиансен 1 0.04
Daniel Job 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 9 (3) 0.38
Stian Stray Molde 5 0.21
Sondre Soerloekk 3 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.13
Траоре Маи 2 0.08
Кьяер Йеппе 2 0.08
Ага Оскар 2 (1) 0.08
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Фолл Фаллу 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sondre Oerjasaeter 5 0
Йохансен Стефан 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Шер Аймар 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Кох Менно 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Daniel Eid 2 0
Траоре Маи 2 0
Simen Rafn 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
5
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

17
15
Сарпсборг-08
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Фредрикстад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
14%
5
28%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
14%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
3
20%
76-90

Пропущено

24
13
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
8
33%
4
31%
61-75
5
21%
4
31%
76-90

Забито

35
33
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
5
14%
9
27%
1-15
6
17%
1
3%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
8
23%
3
9%
61-75
7
20%
8
24%
76-90

Пропущено

46
28
17 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 13
3
7%
5
18%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
5
11%
5
18%
31-45
7
15%
5
18%
46-60
10
22%
5
18%
61-75
12
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1 Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Фредрикстад

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
17
7
9
15
1.5
9
15
4
20
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 23 7 9 7 27 - 28 30
8.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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    • 48'
      Г О О О О Л - Скогволд Хенрик забивает с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Peter Reinhardsen из команды Сарпсборг-08 получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:1 Фредрикстад онлайн

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