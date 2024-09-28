Тур: 8. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Куадра Гильермо
0'
1:0
18' ГолБудимир Анте
2:0
28' ГолСарагоса Брайан
2:1
53' ГолВиктор Пау
62' Желтая карточкаИбаньес Пабло
Ход матча
18'
1:0
28'
2:0
53'
2:1
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
7 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
127 Количество передач 335
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
35
Мартин
Жерар
24
Гарсия
Эрик
8
Педри
14
Торре
Пабло
18
Виктор
Пау
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Барселона
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 21 победа
28 матчей
10.7%
14.3%
75%
3 победы 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.33
Среднее время на гол
83
270
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
3.27
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
63
31
Голов в среднем за матч
2.25
1.11
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
40
81
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.25
|Сарагоса Брайан
|1
|0.13
|Гарсия Рубен
|1
|0.13
|Гарсия Рауль
|1
|0.13
|Орос Аймар
|1
|0.13
|Бойомо Флавьян
|1
|0.13
|Бретонес Абель
|1
|0.13
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|0.88
|Рафинья Диас
|5
|0.63
|Ямаль Ламин
|3
|0.38
|Ольмо Дани
|3
|0.38
|Педри
|2
|0.25
|Кунде Жюль
|1
|0.13
|Торрес Ферран
|1
|0.13
|Торре Пабло
|1
|0.13
|Виктор Пау
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Висенте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
0
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
10
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Барселона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
6
26%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
4
17%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Результаты матчей
Осасуна
Барселона
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
61
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|8
|7
|0
|1
|24 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|2:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Барселона
Исход игры
Осасуна
1.6% (2)
Ничья
0.8% (1)
Барселона
97.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
1:2 Барселона
37.7% (46)
0:2 Барселона
23.8% (29)
1:3 Барселона
15.6% (19)
0:3 Барселона
5.7% (7)
0:1 Барселона
4.9% (6)
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