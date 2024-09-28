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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Осасуна
2:1
Второй тайм: 62'
Барселона
0'
1:0
18' Гол
Будимир Анте
2:0
28' Гол
Сарагоса Брайан
2:1
53' Гол
Виктор Пау
62' Желтая карточка
Ибаньес Пабло

Ход матча

18'
Будимир Анте
(Сарагоса Брайан)
1:0
28'
Сарагоса Брайан
(Ибаньес Пабло)
2:0
53'
2:1
Виктор Пау
(Мартин Жерар)
58'
Пенья Рубен
Гарсия Рубен
 
58'
 
Рафинья Диас
Торре Пабло
58'
 
Ямаль Ламин
Виктор Пау
62'
Ибаньес Пабло
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 7 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 127 Количество передач 335
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 122
Осасуна 1.6% (2)
X 0.8% (1)
Барселона 97.5% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
8
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
19
Сарагоса
Брайан
17
Будимир
Анте
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
36
Домингес
Серхи
2
Кубарси
Пау
35
Мартин
Жерар
24
Гарсия
Эрик
8
Педри
7
Торрес
Ферран
14
Торре
Пабло
18
Виктор
Пау
9
Левандовски
Роберт
Осасуна
4-2-3-1
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Барселона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 21 победа

28 матчей

10.7%
14.3%
75%
3 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.33

Среднее время на гол

83
270

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

3.27
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

63
31

Голов в среднем за матч

2.25
1.11

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

40
81

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 2 (1) 0.25
Сарагоса Брайан 1 0.13
Гарсия Рубен 1 0.13
Гарсия Рауль 1 0.13
Орос Аймар 1 0.13
Бойомо Флавьян 1 0.13
Бретонес Абель 1 0.13
Ибаньес Пабло 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 0.88
Рафинья Диас 5 0.63
Ямаль Ламин 3 0.38
Ольмо Дани 3 0.38
Педри 2 0.25
Кунде Жюль 1 0.13
Торрес Ферран 1 0.13
Торре Пабло 1 0.13
Виктор Пау 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Висенте 2 0
Торро Лукас 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Бретонес Абель 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
10
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Барселона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
6
26%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
4
17%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2

Результаты матчей

Осасуна
Барселона

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:2 Заявка 8 7 0 1 24 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетико М
 Заявка 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6.
Осасуна
 2:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Сельта
 Заявка 7 3 0 4 14 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 2:1 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Барселона
 1:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:2 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 2:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Ибаньес получает жёлтую карточку в составе "Осасуны". Эмоционально отреагировал футболист хозяев на решение арбитра. Куадра Фернандес такое поведение терпеть не стал. 
  • 62'
    Педри из глубины выполнил классный заброс к правому углу штрафной соперника, куда рвался Ферран Торрес, вот только его опередил Эррера, своевременно выскочивший из ворот. 
  • Судья
    61'
    СПОРНО! Ибаньес правее центра ворвался в штрафную гостей, и его откровенно подтолкнул в спину Эрик Гарсия. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было!
  • Замена
    60'
    Двойная замена в составе "Барселоны". Ушли с поля Пабло Торре и Пау Виктор, а появились Рафинья и Ламин Ямаль. 
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Осасуны". Вместо Рубена Гарсии на поле появился Рубен Пенья. 
  • 57'
    Пабло Торре правее центра пытался подобраться к штрафной "Осасуны", но его на газон уронил Торро. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
  • 56'
    Важное дело провернули футболисты "Барселоны". Удалось каталонцам быстро отыграть один мяч, что теперь несколько упрощает задачу по спасению этого матча. 
  • 55'
    Сразу же в ответную атаку бросаются футболисты "Осасуны". Аресо получил игровой снаряд на правом фланге и прострелил в центр вратарской, вот только эта передача пришла в руки Пеньи. 
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ПАУ ВИКТОР! Эррера неудачно отдал пас вперёд, и Жерар Мартин совершил перехват. Защитник "Барселоны" отпасовал в центр на Пау Виктора, который с 23 метров пробил в левый нижний угол. Эррера снова ошибся и пропустил мяч под руками в цель!
  • Опасный момент
    53'
    ШАНСИЩЕ! Кунде справа ворвался в штрафную хозяев и прострелил в центр на Левандовски, который с 9 метров пробил в правый нижний угол, однако Эррера в классном прыжке свою команду выручил!
  • 52'
    Левандовски от левого угла штрафной со стандарта плотно пробил во вратарский угол. Мяч полетел по интересной траектории, но всё равно ушёл значительно выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Пабло Торре получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника и пытался продвинуться вперёд, но его грубым приёмом остановил Торро. Право на перспективный стандарт получают гости. 
  • 50'
    С трудом поднимается Хуан Круз после предыдущего эпизода. Думаю, таких остановок во втором тайме будет много, так как футболисты "Осасуны" будут стараться тянуть время. 
  • Травма, повреждение
    49'
    Ферран Торрес не успел к мячу на чужой половине поля, после чего в грубом подкате влетел в ноги Хуану Крузу. Досталось защитнику "Осасуны" в этом эпизоде. 
  • 48'
    Жерар Мартин с левого фланга низом отдал пас в штрафную соперника, однако там внимательно на перехвате сыграл Катена, в одно касание выбивший мяч за боковую. 
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    • 47'
      Не решился делать перестановки в составе своей команды Хан-Дитер Флик. Активно готовился к выходу на поле Рафинья, однако немецкий специалист немного отложил эту замену. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Осасуна" - "Барселона" 2-0. 
    • Штанга
      45'
      ОПАСНО! Пау Виктор с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Кунде выиграл борьбу у защитника и пробил головой в перекладину. Эррера, как показалось, всё контролировал!
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Хуан Круз забросил мяч в правую часть штрафной гостей на Ибаньеса, который в одно касание пробил по воротам. Мяч полетел по удивительной траектории и чуть было не зашёл в дальний верхний угол!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Куадра Фернандес. 
    • Угловой
      44'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Последовал короткий розыгрыш, после которого Пабло Торре навесил в центр штрафной, а Эрик Гарсия слабо пробил в руки голкиперу. 
    • 43'
      Быстрая атака могла получиться у "сине-гранатовых", вот только Левандовски слишком промедлил с передачей в штрафную, и футболисты "Осасуны" заставили поляка ошибиться. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Педри подхватил мяч у центральной линии поля и правее центра пытался продвинуться вперёд, но его сзади по ногам зацепил Торро. Куадра Фернандес обошёлся без карточки. 
    • Угловой
      41'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Пабло Торре навесил в центр к линии вратарской, однако никто из одноклубников пробить по воротам так и не сумел. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Эрик Гарсия успел прокинуть мяч себе на ход недалеко от штрафной соперника, после чего ему по ногам врезал Ибаньес. Право на перспективный стандарт получают каталонцы. 
    • 39'
      Пабло Торре классно разобрался на правом фланге и выполнил скидку немного назад на Пау Виктора, который навесил в центр штрафной, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
    • 38'
      Пабло Торре из центрального круга выполнил заброс в правую часть штрафной хозяев на Кунде, а тот в одно касание прострелил вдоль ворот, но Катена эту передачу перехватил. 
    • 37'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Памплонцы обеспечили себе солидный задел и теперь большую часть времени проводят в обороне. 
    • 36'
      Ферран Торрес по правому флангу рвался вперёд, дабы откликнуться на скидку Левандовски, но его движение заблокировал Хуан Круз. Арбитр нарушения в этом моменте не увидел. 
    • 35'
      Рубен Гарсия подключил по правому флангу Аресо, который практически от лицевой прострелил в центр, но эта передача пришла в руки Пеньи. А ведь совсем рядом был открытый Будимир. 
    • 34'
      Быстрая атака могла получиться у хозяев, но Будимиру не хватило скорости, дабы по правому флангу умчаться от Кубарси. Классно в этом эпизоде сыграл защитник "Барсы". 
    • 33'
      Под свист фанатов перебрались на чужую половину футболисты "Барселоны". Каталонцы пытаются найти брешь в обороне соперника, однако сделать пока это проблематично. 
    • Офсайд
      32'
      Орос получил мяч в левой части штрафной гостей, под углом вырвался к воротам и с хорошей позиции пробил в Пенью. Плюсом, в положение вне игры забрался футболист "Осасуны". 
    • 31'
      Что интересно, но у каталонцев абсолютно ничего не получается в атаке в первом тайме. Гости всего несколько раз подобрались к штрафной "Осасуны", однако ударов по воротам Эрреры не последовало. 
    • 30'
      Невероятным образом закручивается интрига в нашем матче. Теперь, конечно, главному тренеру "Барселоны" стоит задуматься о том, в течении какого времени начать выпускать на поле лидеров. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! САРАГОСА! Домингес потерял мяч в центральном круге, после чего Ибаньес выполнил резкий пас вперёд на Сарагосу, который умчался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Пеньи, а затем покатил снаряд уже в пустой створ!
    • 27'
      Пенья далеко вышел за пределы штрафной и неудачно выбил мяч на Рубена Гарсию, который с правого фланга пытался пробить по пустым воротам, вот только попасть толково по снаряду футболист "Осасуны" не сумел. 
    • 26'
      Пабло Торре из глубины отправил мяч в штрафную "Осасуны". Пау Виктор открылся в районе одиннадцатиметровой отметки, однако зацепиться за мяч у него не получилось. 
    • 25'
      Напомню, что "Барселона" идёт на первой строчке в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре балла. Памплонцы комфортно расположились в середине таблицы. 
    • 24'
      Быстрая атака получилась у футболистов "Осасуны", в ходе которой Сарагоса подхватил мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его уверенно остановил Кунде. 
    • 23'
      Очередной аут на левом фланге заработали хозяева. Хуан Круз снова вбросил мяч практически в центр вратарской, откуда Рубен Гарсия пробить по воротам не сумел. Внимательно на "втором этаже" сыграл Кубарси. 
    • 22'
      Будимир после заброса из глубины зацепился за мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его руками прихватил Домингес. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было. 
    • 21'
      Хуан Круз с левого фланга навесил в центр штрафной, Будимир выиграл верховое единоборство и сделал скидку на правый край, где Жерар Мартин успел опередить Рубена Гарсию. 
    • 20'
      Довольно неожиданным получается старт матча. Казалось, что "Барселона" сегодня одержит очередную победу, однако гол Будимира показывает, что каталонцам сегодня будет крайне сложно. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БУДИМИР! Сарагоса получил мяч на левом фланге у лицевой и выполнил классный кросс в центр вратарской, где Будимир опередил Кубарси и головой с близкого расстояния пробил под перекладину!
    • 18'
      Аут на левом фланге заработали футболисты "Осасуны". Хуан Круз вбросил мяч практически в центр вратарской, а там каталонцы сыграли внимательно и выбили снаряд. 
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Аресо получил мяч на правом фланге, перспективно ворвался в штрафную и плотно пробил в дальний нижний угол. Игровой снаряд пролетел рядом со штангой!
    • 16'
      Довольно экспериментальный состав на эту встречу Хан-Дитер Флик. Прекрасно понимает немецкий специалист, что лидерам нужно предоставить время для отдыха. 
    • 15'
      Эрик Гарсия из глубины сделал классный заброс к штрафной "Осасуны" на Феррана Торреса, который по центру мог умчаться к воротам, вот только его своевременно опередил Эррера. 
    • 14'
      Рубен Гарсия зацепился за мяч в правой части штрафной гостей и выполнил скидку на Торро, который от лицевой пытался прострелить в центр, однако эта попытка была перехвачена. 
    • 13'
      Кунде со своей половины поля выполнил перевод на левый фланг атаки, где Жерар Мартин в простой ситуации обработать мяч не сумел. Ничего пока не получается впереди у гостей. 
    • Угловой
      12'
      Теперь уже на левом фланге корнер удалось заработать хозяевам. Ибаньес выполнил плохой кросс к ближней штанге, и Левандовски спокойно игровой снаряд перехватил. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Осасуны". Рубен Гарсия навесил к дальней штанге, а там каталонцы сыграли уверенно и вынесли мяч от владений Пеньи. 
    • 10'
      Аресо подключился к атаке своей команды по правому флангу, после чего получил мяч в штрафной и пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Пау Виктор. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Ибаньес и Жерар Мартин боролись за мяч на правом фланге атаки "Осасуны", и футболисту хозяев досталось по лицу. Не может он пока самостоятельно подняться с газона. 
    • 8'
      По правому флангу выбрались в атаку футболисты "Барселоны". Кунде от боковой линии отдал пас в центр на Пабло Торре, а тот рваться вперёд не стал и просто сохранил владение для своей команды. 
    • 7'
      В очень спокойном ритме пока проходит эта встреча. "Сине-гранатовые" по-прежнему владеют мячом, а вот хозяева выстроили серьёзные оборонительные редуты и ждут момента, дабы убежать в быструю атаку. 
    • Судья
      6'
      Обслуживает встречу Гильермо Куадра Фернандес. Надеемся, что арбитр сегодня не допустит ошибок, которые повлияют на результат матча. Пожелаем ему удачной работы. 
    • 5'
      Ферран Торрес зацепился за мяч у правого угла штрафной соперника и выполнил кросс в центр к линии вратарской. Катена сыграл внимательно и снаряд головой выбил. 
    • Офсайд
      4'
      Орос из глубины отдал пас к штрафной гостей на Будимира, который забрался в положение вне игры. Лайнсмен не стал дожидаться окончания эпизода и сразу же поднял флажок. 
    • 3'
      Спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Барселоны" забрали игровой снаряд под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет. 
    • 2'
      Футболисты "Осасуны" вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, каталонцы играют в жёлтом комплекте формы. Ворота Эрреры в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Второй тайм
    • 62'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Кунде Жюль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Ибаньес Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Удар от ворот произведет Барселона
    • 60'
      Круз Хуан не смог попасть в створ ударом издали
    • 60'
      Контроль мяча: Осасуна: 26%, Барселона: 74%.
    • 60'
      Gerard Martin из команды Барселона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Гарсия Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Тактическая замена. Торре Пабло уходит с поля и его заменяет Рафинья Диас
    • 58'
      Тактическая замена. Гарсия Рубен уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
    • 58'
      Тактическая замена. [player1] уходит с поля и его заменяет [player2]
    • 58'
      Торро Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Барселона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Барселона пытается что-то создать.
    • 57'
      Барселона пытается что-то создать.
    • 56'
      Катена Алехандро из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Пенья Иньяки из команды Барселона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Осасуна: 26%, Барселона: 74%.
    • 55'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Гарсия Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Эррера Серхио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 53'
      Gerard Martin сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Виктор Пау из команды Барселона правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 53'
      Gerard Martin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Левандовски Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Кунде Жюль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Гарсия Рубен из команды Осасуна в офсайде
    • 52'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 52'
      Левандовски Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Торре Пабло
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Торро Лукас из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Педри
    • 50'
      Контроль мяча: Осасуна: 28%, Барселона: 72%.
    • 50'
      Барселона контролирует мяч.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Круз Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Барселона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Барселона контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Барселона

    Исход игры
    Осасуна
    1.6% (2)
    Ничья
    0.8% (1)
    Барселона
    97.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.7% (46)
    0:2 Барселона
    23.8% (29)
    1:3 Барселона
    15.6% (19)
    0:3 Барселона
    5.7% (7)
    0:1 Барселона
    4.9% (6)
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