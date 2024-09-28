Важное дело провернули футболисты "Барселоны". Удалось каталонцам быстро отыграть один мяч, что теперь несколько упрощает задачу по спасению этого матча.

Пабло Торре правее центра пытался подобраться к штрафной "Осасуны", но его на газон уронил Торро. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

Двойная замена в составе "Барселоны". Ушли с поля Пабло Торре и Пау Виктор, а появились Рафинья и Ламин Ямаль.

СПОРНО! Ибаньес правее центра ворвался в штрафную гостей, и его откровенно подтолкнул в спину Эрик Гарсия. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было!

Педри из глубины выполнил классный заброс к правому углу штрафной соперника, куда рвался Ферран Торрес, вот только его опередил Эррера, своевременно выскочивший из ворот.

Ибаньес получает жёлтую карточку в составе "Осасуны". Эмоционально отреагировал футболист хозяев на решение арбитра. Куадра Фернандес такое поведение терпеть не стал.

Жерар Мартин с левого фланга низом отдал пас в штрафную соперника, однако там внимательно на перехвате сыграл Катена, в одно касание выбивший мяч за боковую.

Ферран Торрес не успел к мячу на чужой половине поля, после чего в грубом подкате влетел в ноги Хуану Крузу. Досталось защитнику "Осасуны" в этом эпизоде.

С трудом поднимается Хуан Круз после предыдущего эпизода. Думаю, таких остановок во втором тайме будет много, так как футболисты "Осасуны" будут стараться тянуть время.

Пабло Торре получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника и пытался продвинуться вперёд, но его грубым приёмом остановил Торро. Право на перспективный стандарт получают гости.

Левандовски от левого угла штрафной со стандарта плотно пробил во вратарский угол. Мяч полетел по интересной траектории, но всё равно ушёл значительно выше перекладины.

ШАНСИЩЕ! Кунде справа ворвался в штрафную хозяев и прострелил в центр на Левандовски, который с 9 метров пробил в правый нижний угол, однако Эррера в классном прыжке свою команду выручил!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ПАУ ВИКТОР! Эррера неудачно отдал пас вперёд, и Жерар Мартин совершил перехват. Защитник "Барселоны" отпасовал в центр на Пау Виктора, который с 23 метров пробил в левый нижний угол. Эррера снова ошибся и пропустил мяч под руками в цель!

Сразу же в ответную атаку бросаются футболисты "Осасуны". Аресо получил игровой снаряд на правом фланге и прострелил в центр вратарской, вот только эта передача пришла в руки Пеньи.

Не решился делать перестановки в составе своей команды Хан-Дитер Флик. Активно готовился к выходу на поле Рафинья, однако немецкий специалист немного отложил эту замену.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Пабло Торре навесил в центр к линии вратарской, однако никто из одноклубников пробить по воротам так и не сумел.

Педри подхватил мяч у центральной линии поля и правее центра пытался продвинуться вперёд, но его сзади по ногам зацепил Торро. Куадра Фернандес обошёлся без карточки.

Быстрая атака могла получиться у "сине-гранатовых", вот только Левандовски слишком промедлил с передачей в штрафную, и футболисты "Осасуны" заставили поляка ошибиться.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Последовал короткий розыгрыш, после которого Пабло Торре навесил в центр штрафной, а Эрик Гарсия слабо пробил в руки голкиперу.

МОМЕНТИЩЕ! Хуан Круз забросил мяч в правую часть штрафной гостей на Ибаньеса, который в одно касание пробил по воротам. Мяч полетел по удивительной траектории и чуть было не зашёл в дальний верхний угол!

ОПАСНО! Пау Виктор с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Кунде выиграл борьбу у защитника и пробил головой в перекладину. Эррера, как показалось, всё контролировал!

40' Эрик Гарсия успел прокинуть мяч себе на ход недалеко от штрафной соперника, после чего ему по ногам врезал Ибаньес. Право на перспективный стандарт получают каталонцы.

39' Пабло Торре классно разобрался на правом фланге и выполнил скидку немного назад на Пау Виктора, который навесил в центр штрафной, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

38' Пабло Торре из центрального круга выполнил заброс в правую часть штрафной хозяев на Кунде, а тот в одно касание прострелил вдоль ворот, но Катена эту передачу перехватил.

37' Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Памплонцы обеспечили себе солидный задел и теперь большую часть времени проводят в обороне.

36' Ферран Торрес по правому флангу рвался вперёд, дабы откликнуться на скидку Левандовски, но его движение заблокировал Хуан Круз. Арбитр нарушения в этом моменте не увидел.

35' Рубен Гарсия подключил по правому флангу Аресо, который практически от лицевой прострелил в центр, но эта передача пришла в руки Пеньи. А ведь совсем рядом был открытый Будимир.

34' Быстрая атака могла получиться у хозяев, но Будимиру не хватило скорости, дабы по правому флангу умчаться от Кубарси. Классно в этом эпизоде сыграл защитник "Барсы".

33' Под свист фанатов перебрались на чужую половину футболисты "Барселоны". Каталонцы пытаются найти брешь в обороне соперника, однако сделать пока это проблематично.

32' Орос получил мяч в левой части штрафной гостей, под углом вырвался к воротам и с хорошей позиции пробил в Пенью. Плюсом, в положение вне игры забрался футболист "Осасуны".

31' Что интересно, но у каталонцев абсолютно ничего не получается в атаке в первом тайме. Гости всего несколько раз подобрались к штрафной "Осасуны", однако ударов по воротам Эрреры не последовало.

30' Невероятным образом закручивается интрига в нашем матче. Теперь, конечно, главному тренеру "Барселоны" стоит задуматься о том, в течении какого времени начать выпускать на поле лидеров.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! САРАГОСА! Домингес потерял мяч в центральном круге, после чего Ибаньес выполнил резкий пас вперёд на Сарагосу, который умчался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Пеньи, а затем покатил снаряд уже в пустой створ!

27' Пенья далеко вышел за пределы штрафной и неудачно выбил мяч на Рубена Гарсию, который с правого фланга пытался пробить по пустым воротам, вот только попасть толково по снаряду футболист "Осасуны" не сумел.

26' Пабло Торре из глубины отправил мяч в штрафную "Осасуны". Пау Виктор открылся в районе одиннадцатиметровой отметки, однако зацепиться за мяч у него не получилось.

25' Напомню, что "Барселона" идёт на первой строчке в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре балла. Памплонцы комфортно расположились в середине таблицы.

24' Быстрая атака получилась у футболистов "Осасуны", в ходе которой Сарагоса подхватил мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его уверенно остановил Кунде.

23' Очередной аут на левом фланге заработали хозяева. Хуан Круз снова вбросил мяч практически в центр вратарской, откуда Рубен Гарсия пробить по воротам не сумел. Внимательно на "втором этаже" сыграл Кубарси.

22' Будимир после заброса из глубины зацепился за мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его руками прихватил Домингес. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было.

21' Хуан Круз с левого фланга навесил в центр штрафной, Будимир выиграл верховое единоборство и сделал скидку на правый край, где Жерар Мартин успел опередить Рубена Гарсию.

20' Довольно неожиданным получается старт матча. Казалось, что "Барселона" сегодня одержит очередную победу, однако гол Будимира показывает, что каталонцам сегодня будет крайне сложно.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БУДИМИР! Сарагоса получил мяч на левом фланге у лицевой и выполнил классный кросс в центр вратарской, где Будимир опередил Кубарси и головой с близкого расстояния пробил под перекладину!

18' Аут на левом фланге заработали футболисты "Осасуны". Хуан Круз вбросил мяч практически в центр вратарской, а там каталонцы сыграли внимательно и выбили снаряд.

17' МОМЕНТ! Аресо получил мяч на правом фланге, перспективно ворвался в штрафную и плотно пробил в дальний нижний угол. Игровой снаряд пролетел рядом со штангой!

16' Довольно экспериментальный состав на эту встречу Хан-Дитер Флик. Прекрасно понимает немецкий специалист, что лидерам нужно предоставить время для отдыха.

15' Эрик Гарсия из глубины сделал классный заброс к штрафной "Осасуны" на Феррана Торреса, который по центру мог умчаться к воротам, вот только его своевременно опередил Эррера.

14' Рубен Гарсия зацепился за мяч в правой части штрафной гостей и выполнил скидку на Торро, который от лицевой пытался прострелить в центр, однако эта попытка была перехвачена.

13' Кунде со своей половины поля выполнил перевод на левый фланг атаки, где Жерар Мартин в простой ситуации обработать мяч не сумел. Ничего пока не получается впереди у гостей.

12' Теперь уже на левом фланге корнер удалось заработать хозяевам. Ибаньес выполнил плохой кросс к ближней штанге, и Левандовски спокойно игровой снаряд перехватил.

11' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Осасуны". Рубен Гарсия навесил к дальней штанге, а там каталонцы сыграли уверенно и вынесли мяч от владений Пеньи.

10' Аресо подключился к атаке своей команды по правому флангу, после чего получил мяч в штрафной и пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Пау Виктор.

9' Ибаньес и Жерар Мартин боролись за мяч на правом фланге атаки "Осасуны", и футболисту хозяев досталось по лицу. Не может он пока самостоятельно подняться с газона.

8' По правому флангу выбрались в атаку футболисты "Барселоны". Кунде от боковой линии отдал пас в центр на Пабло Торре, а тот рваться вперёд не стал и просто сохранил владение для своей команды.

7' В очень спокойном ритме пока проходит эта встреча. "Сине-гранатовые" по-прежнему владеют мячом, а вот хозяева выстроили серьёзные оборонительные редуты и ждут момента, дабы убежать в быструю атаку.

6' Обслуживает встречу Гильермо Куадра Фернандес. Надеемся, что арбитр сегодня не допустит ошибок, которые повлияют на результат матча. Пожелаем ему удачной работы.

5' Ферран Торрес зацепился за мяч у правого угла штрафной соперника и выполнил кросс в центр к линии вратарской. Катена сыграл внимательно и снаряд головой выбил.

4' Орос из глубины отдал пас к штрафной гостей на Будимира, который забрался в положение вне игры. Лайнсмен не стал дожидаться окончания эпизода и сразу же поднял флажок.

3' Спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Барселоны" забрали игровой снаряд под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд пока нет.

2' Футболисты "Осасуны" вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, каталонцы играют в жёлтом комплекте формы. Ворота Эрреры в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.