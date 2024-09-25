Тур: 8. Стадион: Эль-Садар.
-
Главный тренер: Морено Висенте
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Осасуна
Барселона
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 21 победа
28 матчей
10.7%
14.3%
75%
3 победы 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.33
Среднее время на гол
83
270
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
3.27
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
63
31
Голов в среднем за матч
2.25
1.11
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
40
81
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|0.14
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.14
|Гарсия Рауль
|1
|0.14
|Орос Аймар
|1
|0.14
|Бойомо Флавьян
|1
|0.14
|Бретонес Абель
|1
|0.14
|Сарагоса Брайан
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|1
|Рафинья Диас
|5
|0.71
|Ямаль Ламин
|3
|0.43
|Ольмо Дани
|3
|0.43
|Педри
|2
|0.29
|Кунде Жюль
|1
|0.14
|Торрес Ферран
|1
|0.14
|Торре Пабло
|1
|0.14
|Виктор Пау
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Висенте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
0
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
10
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Барселона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
6
26%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
4
17%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Результаты матчей
Осасуна
Барселона
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
61
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогнозы на матч Осасуна - Барселона
Исход игры
Осасуна
2.3% (1)
Ничья
2.3% (1)
Барселона
95.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:3 Барселона
27.9% (12)
1:2 Барселона
27.9% (12)
0:2 Барселона
23.3% (10)
0:3 Барселона
7% (3)
0:1 Барселона
4.7% (2)
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