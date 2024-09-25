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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Осасуна
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Осасуна 2.3% (1)
X 2.3% (1)
Барселона 95.3% (41)
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Барселона

История личных встреч

Осасуна
Барселона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 21 победа

28 матчей

10.7%
14.3%
75%
3 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.33

Среднее время на гол

83
270

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

3.27
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

63
31

Голов в среднем за матч

2.25
1.11

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

40
81

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.14
Будимир Анте 1 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.14
Орос Аймар 1 0.14
Бойомо Флавьян 1 0.14
Бретонес Абель 1 0.14
Сарагоса Брайан 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 1
Рафинья Диас 5 0.71
Ямаль Ламин 3 0.43
Ольмо Дани 3 0.43
Педри 2 0.29
Кунде Жюль 1 0.14
Торрес Ферран 1 0.14
Торре Пабло 1 0.14
Виктор Пау 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Висенте 2 0
Торро Лукас 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Бретонес Абель 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
10
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Барселона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
6
26%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
4
17%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2

Результаты матчей

Осасуна
Барселона

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 43
    Осасуна 2.3% (1)
    X 2.3% (1)
    Барселона 95.3% (41)
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    Прогнозы на матч Осасуна - Барселона

    Исход игры
    Осасуна
    2.3% (1)
    Ничья
    2.3% (1)
    Барселона
    95.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    27.9% (12)
    1:2 Барселона
    27.9% (12)
    0:2 Барселона
    23.3% (10)
    0:3 Барселона
    7% (3)
    0:1 Барселона
    4.7% (2)
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