Тур: 8. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Мелеро Марио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
18
Гуйе
Папе
19
Пепе
Николя
15
Барри
Тьерно
13
Хоркаш
Динко
23
Муньос
Алекс
24
Янузай
Аднан
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
36 Эйонг ЭттаПолузащитник
-
33 Pau Cabanes
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Защитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Лас-Пальмас
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.86
|Данджума Арно
|2
|0.29
|Кардона Серхи
|1
|0.14
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|Коста Логан
|1
|0.14
|Барри Тьерно
|1
|0.14
|Баэна Алекс
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.43
|Молейро Альберто
|3
|0.43
|Муньос Алекс
|1
|0.14
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Баэна Алекс
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Вильярреал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
4
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
6
40%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Результаты матчей
Вильярреал
Лас-Пальмас
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Лас-Пальмас
Исход игры
Вильярреал
92.2% (119)
Ничья
3.9% (5)
Лас-Пальмас
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
42.6% (55)
2:0 Вильярреал
24.8% (32)
1:0 Вильярреал
9.3% (12)
3:1 Вильярреал
7% (9)
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