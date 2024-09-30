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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вильярреал
 
Позже
Лас-Пальмас
Прогнозы 128
Вильярреал 92.2% (118)
X 3.9% (5)
Лас-Пальмас 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
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13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
2
Коста
Логан
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
6
Денис
Суарес
19
Пепе
Николя
15
Барри
Тьерно
13
Хоркаш
Динко
4
Суарес
Алехандро
28
Херцог
Хуанма
23
Муньос
Алекс
11
Бенито
Рамирес
24
Янузай
Аднан
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
16
Макбарни
Оливер
Вильярреал
4-4-2
Лас-Пальмас
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Лас-Пальмас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:2
П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
С
1:1
С
2:2
КК
2:1
КК
2:4

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.86
Данджума Арно 2 0.29
Кардона Серхи 1 0.14
Парехо Даниэль 1 0.14
Коста Логан 1 0.14
Барри Тьерно 1 0.14
Баэна Алекс 0 0
Морено Херард 0 0
Пепе Николя 0 0
Комесанья Санти 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.43
Молейро Альберто 3 0.43
Муньос Алекс 1 0.14
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Альбиоль Рауль 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Фемения Кико 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Баэна Алекс 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармоль Мика 2 0
Силва Фабио 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Молейро Альберто 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Вильярреал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
4
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
6
40%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0

Результаты матчей

Вильярреал
Лас-Пальмас

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 14 - 14 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

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    • Прогнозы 128
    Вильярреал 92.2% (118)
    X 3.9% (5)
    Лас-Пальмас 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Лас-Пальмас
    7.10
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    6.90
    7.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Вильярреал
    92.2% (119)
    Ничья
    3.9% (5)
    Лас-Пальмас
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    42.6% (55)
    2:0 Вильярреал
    24.8% (32)
    1:0 Вильярреал
    9.3% (12)
    3:1 Вильярреал
    7% (9)
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