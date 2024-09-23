Первый тайм

18' В этом календарном году команды успели сыграть трижды - в чемпионате было 2:2 и 3:2 в пользу "Црвены Звезды", в полуфинале Кубка также была победа красно-белых - 2:0.

16' "Партизан" же еврокубковую кампанию завалил, вылетев в квалификации поочередно из всех трех турниров.

14' Напомним, что "Црвена Звезда" на прошлой неделе стартовала в Общем этапе Лиги чемпионов, уступив в Белграде "Бенфике" со счётом 1:2.

12' Пока ничего опасного на поле не происходит, хотя трибуны активно гонят "Партизан" вперед.

10' Пока у "Црвены Звезды" солидное игровое преимущество, "Партизан" крайне редко встречается с мячом.

8' Угловой на правом фланге заработали гости, однако после навеса от флажка оборона "Партизана" обстановку разрядил.