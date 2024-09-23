Тур: 9. Стадион: Партизан.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Партизан
Црвена Звезда
27 матчей
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 15 побед
53 матча
35.8%
30.2%
34%
19 побед 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.1%
39.6%
28.3%
17 побед 21 ничья 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.09
0.93
Среднее время на гол
82
96
Всего голов
38
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.61
Среднее время на гол
71
147
Всего голов
63
42
Голов в среднем за матч
1.19
0.79
Тотал матчей
2.5
47
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
Среднее время на гол
75
113
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|3
|0.43
|Салданья
|1
|0.14
|Филипович Александар
|1
|0.14
|Маркович Светозар
|1
|0.14
|Северина Ксандер
|1
|0.14
|Ибрагим Зубаиру
|1
|0.14
|Трифунович Неманья
|1
|0.14
|Натхо Бибрас
|1 (1)
|0.14
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|5 (1)
|0.63
|Ндиайе Чериф
|4
|0.5
|Иванич Мирко
|2
|0.25
|Олайинка Питер
|2
|0.25
|Элшник Тими Макс
|2
|0.25
|Катай Александар
|1
|0.13
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.13
|Илич Лука
|1
|0.13
|Соль Ен У
|1
|0.13
|Милсон
|1
|0.13
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Партизан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
12
Партизан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Црвена Звезда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
30%
2
10%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
7
35%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ОФК Белград - Партизан 3:2 Партизан - Войводина Нови Сад 0:0 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1 Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Результаты матчей
Партизан
Црвена Звезда
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Партизан
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
61
15
43
15
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|21 - 4
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|5.
|8
|5
|0
|3
|12 - 13
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|19 - 12
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 9
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|16.
|9
|0
|1
|8
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Чукарички
|Мелло Винисиус
|5
|Црвена Звезда
|Дуарте Бруно
|5
|ОФК Белград
|Кахвич Александар
|5
|Младост Лучани
|Пейович Александар
|5
|Црвена Звезда
|Ндиайе Чериф
|4
|Младост Лучани
|Цветинович Душан
|2
|Единство Уб
|Marko Mitrovic
|1
|Текстилац Оцаци
|Nikola Marjanovic
|1
|Младост Лучани
|Любомирац Урош
|1
|Бачка-Топола
|Радин Милан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизан 0:0 Црвена Звезда
Исход игры
Партизан
20.6% (22)
Ничья
20.6% (22)
Црвена Звезда
58.9% (63)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (66)
Меньше
37.74% (40)
Обе команды забьют
Да
81.13% (86)
Нет
18.87% (20)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
43% (46)
1:1 Ничья
18.7% (20)
2:1 Партизан
12.1% (13)
0:1 Црвена Звезда
10.3% (11)
1:0 Партизан
4.7% (5)
2:0 Партизан
2.8% (3)
2:3 Црвена Звезда
1.9% (2)
1:3 Црвена Звезда
1.9% (2)
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