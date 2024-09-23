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  3. Сербия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Партизан
0:0
Первый тайм: 19'
Црвена Звезда
0'
Прогнозы 106
Партизан 20.8% (22)
X 20.8% (22)
Црвена Звезда 58.5% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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История личных встреч

Партизан
Црвена Звезда

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 15 побед

53 матча

35.8%
30.2%
34%
19 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
39.6%
28.3%
17 побед 21 ничья 15 побед

История матчей

К
2:0
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.09
0.93

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.61

Среднее время на гол

71
147

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

1.19
0.79

Тотал матчей

2.5
47
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49

Среднее время на гол

75
113

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.43
Салданья 1 0.14
Филипович Александар 1 0.14
Маркович Светозар 1 0.14
Северина Ксандер 1 0.14
Ибрагим Зубаиру 1 0.14
Трифунович Неманья 1 0.14
Натхо Бибрас 1 (1) 0.14
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 5 (1) 0.63
Ндиайе Чериф 4 0.5
Иванич Мирко 2 0.25
Олайинка Питер 2 0.25
Элшник Тими Макс 2 0.25
Катай Александар 1 0.13
Родригес Хосе Луис 1 0.13
Илич Лука 1 0.13
Соль Ен У 1 0.13
Милсон 1 0.13

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Партизан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
12
Партизан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Црвена Звезда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
30%
2
10%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ОФК Белград - Партизан 3:2 Партизан - Войводина Нови Сад 0:0 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1 Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1

Результаты матчей

Партизан
Црвена Звезда

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Партизан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 0:0 8 6 2 0 21 - 4 20
2.
Младост Лучани
 9 6 1 2 16 - 11 19
3.
ОФК Белград
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Чукарички
 9 5 2 2 17 - 13 17
5.
Раднички Ниш
 8 5 0 3 12 - 13 15
6.
Раднички 1923
 9 4 1 4 19 - 12 13
7.
Железничар Панчево
 9 4 1 4 10 - 11 13
8.
Партизан
 0:0 7 3 3 1 9 - 3 12
9.
Войводина Нови Сад
 8 3 2 3 13 - 11 11
10.
Бачка-Топола
 8 3 1 4 11 - 9 10
11.
Текстилац Оцаци
 9 3 1 5 8 - 16 10
12.
Спартак Суботица
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Нови Пазар
 8 2 2 4 12 - 17 8
14.
Напредак
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
ИМТ Нови Белград
 9 2 2 5 8 - 16 8
16.
Единство Уб
 9 0 1 8 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раднички Ниш
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Чукарички
 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Црвена Звезда
 0:0 4 3 1 0 12 - 3 10
4.
Младост Лучани
 5 3 0 2 9 - 7 9
5.
Нови Пазар
 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Спартак Суботица
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Железничар Панчево
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Раднички 1923
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Бачка-Топола
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Текстилац Оцаци
 5 2 1 2 6 - 10 7
11.
ОФК Белград
 4 2 0 2 8 - 9 6
12.
Партизан
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
ИМТ Нови Белград
 4 1 1 2 3 - 8 4
14.
Напредак
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Войводина Нови Сад
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Единство Уб
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФК Белград
 5 4 1 0 7 - 2 13
2.
Црвена Звезда
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
3.
Младост Лучани
 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Войводина Нови Сад
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Партизан
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Раднички 1923
 4 2 0 2 10 - 6 6
7.
Железничар Панчево
 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Чукарички
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Напредак
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
ИМТ Нови Белград
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Текстилац Оцаци
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Раднички Ниш
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Спартак Суботица
 5 0 1 4 4 - 10 1
15.
Единство Уб
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Нови Пазар
 3 0 0 3 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Чукарички Мелло Винисиус 5
Црвена Звезда Дуарте Бруно 5
ОФК Белград Кахвич Александар 5
Младост Лучани Пейович Александар 5
Црвена Звезда Ндиайе Чериф 4
Весь список

Топ нарушителей
Младост Лучани Цветинович Душан 2
Единство Уб Marko Mitrovic 1
Текстилац Оцаци Nikola Marjanovic 1
Младост Лучани Любомирац Урош 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    В этом календарном году команды успели сыграть трижды - в чемпионате было 2:2 и 3:2 в пользу "Црвены Звезды", в полуфинале Кубка также была победа красно-белых - 2:0.
  • 16'
    "Партизан" же еврокубковую кампанию завалил, вылетев в квалификации поочередно из всех трех турниров.
  • 14'
    Напомним, что "Црвена Звезда" на прошлой неделе стартовала в Общем этапе Лиги чемпионов, уступив в Белграде "Бенфике" со счётом 1:2.
  • 12'
    Пока ничего опасного на поле не происходит, хотя трибуны активно гонят "Партизан" вперед.
  • 10'
    Пока у "Црвены Звезды" солидное игровое преимущество, "Партизан" крайне редко встречается с мячом.
  • Угловой
    8'
    Угловой на правом фланге заработали гости, однако после навеса от флажка оборона "Партизана" обстановку разрядил.
  • 7'
    Позиционная атака гостей завершается попыткой дальнего удара - мяч попадает в соперника.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, однако Глазер спокойно забрал мяч на выходе.
  • 5'
    Острая атака удается гостям, следует прострел во вратарскую и удар Ндиайе с линии вратарской, однако мя прошел над перекладиной.
  • 4'
    "Партизан" же сыграл 6 игр и пока застрял в середине турнирной таблицы, но есть шанс всё исправить.
  • 3'
    Напомним, что "Црвена Звезда" делит первое место в двумя командами, однако у многократного чемпиона Сербии сыграно на две игры меньше.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в главной матче 9-го тура сербской Суперлиги "Партизан" принимает "Црвену Звезду". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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Прогнозы 106
Партизан 20.8% (22)
X 20.8% (22)
Црвена Звезда 58.5% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Црвена Звезда
6.30
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4.20
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Партизан 0:0 Црвена Звезда онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Партизан 0:0 Црвена Звезда

Исход игры
Партизан
20.6% (22)
Ничья
20.6% (22)
Црвена Звезда
58.9% (63)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (66)
Меньше
37.74% (40)
Обе команды забьют
Да
81.13% (86)
Нет
18.87% (20)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
43% (46)
1:1 Ничья
18.7% (20)
2:1 Партизан
12.1% (13)
0:1 Црвена Звезда
10.3% (11)
1:0 Партизан
4.7% (5)
2:0 Партизан
2.8% (3)
2:3 Црвена Звезда
1.9% (2)
1:3 Црвена Звезда
1.9% (2)
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