  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Сербия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Партизан
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 50
Партизан 26% (13)
X 18% (9)
Црвена Звезда 56% (28)
Все прогнозы
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Партизан
Ничья
Црвена Звезда
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История личных встреч

Партизан
Црвена Звезда

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
44.4%
3.7%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 15 побед

53 матча

35.8%
30.2%
34%
19 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
39.6%
28.3%
17 побед 21 ничья 15 побед

История матчей

К
2:0
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.09
0.93

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.61

Среднее время на гол

71
147

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

1.19
0.79

Тотал матчей

2.5
47
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49

Среднее время на гол

75
113

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.5
Салданья 1 0.17
Филипович Александар 1 0.17
Маркович Светозар 1 0.17
Северина Ксандер 1 0.17
Ибрагим Зубаиру 1 0.17
Трифунович Неманья 1 0.17
Натхо Бибрас 1 (1) 0.17
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 5 (1) 0.71
Ндиайе Чериф 4 0.57
Иванич Мирко 2 0.29
Олайинка Питер 2 0.29
Элшник Тими Макс 2 0.29
Катай Александар 1 0.14
Родригес Хосе Луис 1 0.14
Илич Лука 1 0.14
Соль Ен У 1 0.14
Милсон 1 0.14

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Партизан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Црвена Звезда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
12
Партизан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Црвена Звезда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
30%
2
10%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ОФК Белград - Партизан 3:2 Партизан - Войводина Нови Сад 0:0 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1 Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1

Результаты матчей

Партизан
Црвена Звезда

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Партизан
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 7 6 1 0 21 - 4 19
2.
Младост Лучани
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
ОФК Белград
 8 5 1 2 14 - 11 16
4.
Чукарички
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Железничар Панчево
 8 4 1 3 10 - 10 13
6.
Раднички Ниш
 7 4 0 3 9 - 11 12
7.
Партизан
 6 3 2 1 9 - 3 11
8.
Раднички 1923
 8 3 1 4 18 - 12 10
9.
Текстилац Оцаци
 8 3 1 4 8 - 15 10
10.
Войводина Нови Сад
 7 2 2 3 10 - 11 8
11.
Нови Пазар
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Спартак Суботица
 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Напредак
 8 2 2 4 8 - 12 8
14.
ИМТ Нови Белград
 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Бачка-Топола
 7 2 1 4 6 - 7 7
16.
Единство Уб
 8 0 1 7 5 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 4 3 1 0 12 - 3 10
2.
Раднички Ниш
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Чукарички
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Младост Лучани
 5 3 0 2 9 - 7 9
5.
Нови Пазар
 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Спартак Суботица
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Железничар Панчево
 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Текстилац Оцаци
 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
ОФК Белград
 4 2 0 2 8 - 9 6
10.
Партизан
 2 1 1 0 2 - 0 4
11.
ИМТ Нови Белград
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Раднички 1923
 4 1 1 2 8 - 6 4
13.
Бачка-Топола
 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Напредак
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Войводина Нови Сад
 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Единство Уб
 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФК Белград
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Црвена Звезда
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Младост Лучани
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Партизан
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Раднички 1923
 4 2 0 2 10 - 6 6
6.
Железничар Панчево
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Войводина Нови Сад
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Чукарички
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Напредак
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
ИМТ Нови Белград
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Бачка-Топола
 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Текстилац Оцаци
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Раднички Ниш
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Спартак Суботица
 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Единство Уб
 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Нови Пазар
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Дуарте Бруно 5
ОФК Белград Кахвич Александар 5
Црвена Звезда Ндиайе Чериф 4
Чукарички Мелло Винисиус 4
Нови Пазар Ляич Адем 4
Весь список

Топ нарушителей
Младост Лучани Цветинович Душан 2
Единство Уб Marko Mitrovic 1
Текстилац Оцаци Nikola Marjanovic 1
Младост Лучани Любомирац Урош 1
Бачка-Топола Радин Милан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Партизан - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 50
    Партизан 26% (13)
    X 18% (9)
    Црвена Звезда 56% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Партизан
    Ничья
    Црвена Звезда
    5.20
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    Прогнозы на матч Партизан - Црвена Звезда

    Исход игры
    Партизан
    26.5% (13)
    Ничья
    16.3% (8)
    Црвена Звезда
    57.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    0:1 Црвена Звезда
    16.3% (8)
    2:1 Партизан
    14.3% (7)
    1:0 Партизан
    8.2% (4)
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