Малахов на фланге прыгнул в ноги Шевченко и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Шинника": вместо Дмитрия Самойлова на поле вышел Лев Скворцов.

Замена в составе "Шинника": вместо Вячеслава Зинкова на поле вышел Руслан Куль.

Косогоров справа прошёл вперёд, но его навес пришёлся в руки Бабурину.

Команды стараются прибавить темп. Стало больше длинных передач вперёд, многие из которых оказываются неточными.

Червяков у центрального круга подтолкнул в спину Загре.

Червяков справа от бровки попытался забросить мяч в дальний угол ворот. Айдаров успел отойти назад и сферу поймал.

Гости на правом фланге разыграли штрафной удар. После паса Коряна Роганович навесил к дальней штанге, где партнёрам вверху добраться до мяча не удалось.

Горбунов справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю крестовину.

Замена в составе "Шинника": вместо Захара Фёдорова на поле вышел Тимур Жамалетдинов.

"Торпедо" на чужой половине поля переводит мяч с фланга на фланг.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ЧЦПАЁВ!!! Чупаёв слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил в дальний угол.

Замена в составе "Торпедо": вместо Игоря Горбунова на поле вышел Руслан Червяков.

Замена в составе "Торпедо": вместо Ираклия Манелова на поле вышел Владислав Галкин.

Косогоров на чужой половине поля завалил на газон Манелова.

Чупаёв у центрального круга подтолкнул в спину Зинкова.

У Алейникова не получился прострел справа к воротам. Мяч укатился за пределы поля.

Фёдоров с тридцати метров решил пробить по воротам, но мячом попал в спину Малахова, который был на линии штрафной площади.

Фёдоров слева сместился в центр и с двадцати пяти метров низом пробил по центру ворот. Бабурин забрал мяч в руки.

Навес Рогановича слева дошёл до Чупаёва, которому с разворота пробить по воротам не позволил Зинков.

Горбунов на линии штрафной площадью сыграл на подборе и с лёта пробил немного правее центра. Айдаров успел сделать шаг в сторону и мяч поймал.

Фёдорову потребовалась помощь медиков. Сбил дыхание в верховой борьбе у центрального круга Захар.

Навес Горбунова справа в центр штрафной площади получился низким и до партнёров не дошёл.

В Ярославле начинается дождь. Зрители начали прятаться под зонтами.

Второй тайм в Ярославле!

В перерыве в составе "Торпедо" произошли замены: вместо Артёма Соколова и Максима Максимова на поле вышли Аршак Корян и Александр Чупаёв.

Столичная команда активно начала второй тайм и сразу перевела игру на половину поля хозяев.

Фёдоров слева убежал в отрыв, но его передачу в центр штрафной площади соперники перехватили.

Первый тайм

— Перерыв! "Шинник" - "Торпедо" (Москва) - 1:0.

45' Кто-то из торпедовцев на правом фланге забрался в офсайд.

45' 1 минуту добавил Волошин в первом тайме.

45' Заброс Манелова слева к одиннадцатиметровой отметке перехватил Джон.

44' Зинков слева ушёл к бровке, откуда навес исполнил в руки Бабурину.

43' Фёдоров на чужой половине поля зацепил ногу Манелова.

42' Фёдоров справа прошёл вперёд и заработал аут.

41' Роганович слева навесил в руки Айдарову.

40' Чурич в центре поля прихватил руками Фёдорова.

38' Малахов справа от угла штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

37' После розыгрыша углового удара Самойлов слева навесил в центр штрафной площади слабо, и ударом по воротам этот "стандарт" не завершился.

36' Хозяева разыграли угловой удар. Малахов слева получил пас перед воротам, но Бабурин выдвинулся навстречу Артёму и пробить не позволил.

35' После удара Малахлова с пятнадцати метров с небольшим рикошетом мяч разминулся с левой штангой.

34' Джон слева получил пас на ход, но его подача в касание к дальней штанге получилась слишком сильной.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАЛАХОВ!!! Малахов слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в дальний угол. Бабурин в прыжке мяч достать не смог.

31' Зинков слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.

30' Шевченко на фланге зацепил ногу Самойлова.

30' Дальний удар Рогановича слева соперники заблокировали.

29' Малахов в центре поля подтолкнул сзади Соколова.

29' Медики оказывают помощь Рогановичу. Небольшая пауза в матче.

28' Алейников на чужой половине поля влетел прямыми ногами в Рогановича.

27' Соколов справа со штрафного навесил к ближней штанге, где ярославские защитники выбили мяч обратно во фланг.

26' Джон у угла штрафной площади сбил в подкате Горбунова.

25' Малахов в центре поля сбил Манелова.

24' Загре по правому флангу заброс вперёд на Косогорова исполнил слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

22' Передачу Джона слева в центр на чужой половине поля соперники перехватили.

21' Соколов с Рогановичем разыграли угловой удар. После подачи Манелова справа Бородин головой пробил правее ворот.

20' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Загре от ворот выбил мяч за блоковую линию поля.

19' После прострела справа опасный удар Манелова с десяти метров принял на себя Загре.

18' Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. "Шинник" почаще контролирует мяч, а московская команда чаще бьёт по воротам.

16' "Шинник" с мячом отошёл на свою половину поля.

15' Джон слева навесил к дальней штанге, где Малахов в борьбе с соперником не смог добраться до мяча.

14' На Малахова последовал длинный заброс вперёд по центру. Бабурин вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и первым оказался на мяче

13' Горбунов с дальней дистанции пробил по воротам. Айдаров уверенно поймал мяч. Опасными удары москвичей по воротам назвать нельзя, но у хозяев таковых в активе и вовсе нет.

12' Соколов на левом фланге сделал пас пяткой вдоль линии поля, а Манелов сделал рывок к центру. Несогласованность привела к потере мяча.

11' Чурич на чужой половине поля ударил по ногам Зинкова.

10' "Торпедо" свои атаки развивает очень неспешно с большим количеством поперечных передач.

8' Соколов у чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Сухомлинова.

7' Шевченко справа навесил на Максимова, который головой направил мяч в ближний угол. Айдаров успел сместиться к штанге и уверенно сыграл руками.

6' "Шинник" попробовал действовать активно на чужой половине поля. Хозяева больше уходят на правый фланг, но до обострений не доходит.

5' Косогоров на чужой половине поля подтолкнул в спину Чурича.

4' На Фёдорова по правому флангу прошёл заброс вперёд, но Захару не удалось убежать от соперников.

3' Роганович слева попытался прорваться в штрафную площадь хозяев, но у него мяч аккуратно выбил Малахов.

2' "Шинник" играет в сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Торпедо" - в белых футболках и чёрных трусах.