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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Шинник
1:1
Второй тайм: 77'
Торпедо Москва
0'
1:0
33' Гол
Малахов Артём
1:1
64' Гол
Чупаёв Александр
66' Желтая карточка
Малахов Артём

Ход матча

33'
Малахов Артём
1:0
46'
 
Корян Аршак
Максимов Максим
46'
 
Чупаёв Александр
Соколов Артём
63'
Жамалетдинов Тимур
Фёдоров Захар
 
64'
1:1
Чупаёв Александр
65'
 
Галкин Владислав
Манелов Ираклий
65'
 
Червяков Руслан
Горбунов Игорь
66'
Малахов Артём
 
69'
Скворцов Лев
Самойлов Дмитрий
 
69'
Куль Руслан
Зинков Вячеслав
 
Прогнозы 117
Шинник 12% (14)
X 37.6% (44)
Торпедо Москва 50.4% (59)
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Шинник
Торпедо Москва

История личных встреч

Шинник
Торпедо Москва

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
МПЛ
1:1
МПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.55

Среднее время на гол

67
165

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Среднее время на гол

82
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
109

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.18
Фёдоров Захар 2 0.18
Алейников Василий 1 0.09
Жамалетдинов Тимур 1 0.09
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.09
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.18
Корян Аршак 2 0.18
Червяков Руслан 2 0.18
Нетфуллин Равиль 2 (1) 0.18
Максимов Максим 1 0.09
Галкин Владислав 1 0.09
Манелов Ираклий 1 0.09
Соколов Артём 1 0.09
Шитов Виталий 1 0.09
Чурич Марио 1 0.09
Чупаёв Александр 1 0.09
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косогоров Артемий 3 0
Джон Джонатан 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Малахов Артём 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0
Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0

Результаты матчей

Шинник
Торпедо Москва

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шинник
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Сочи
 1:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 1:1 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
15.
Шинник
 1:1 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 1:1 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 1:1 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Сочи
 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
8.
Сокол
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
9.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
10.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
12.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Червяков справа от бровки попытался забросить мяч в дальний угол ворот. Айдаров успел отойти назад и сферу поймал.
  • Фол, нарушение
    75'
    Червяков у центрального круга подтолкнул в спину Загре.
  • 74'
    Команды стараются прибавить темп. Стало больше длинных передач вперёд, многие из которых оказываются неточными.
  • 72'
    Косогоров справа прошёл вперёд, но его навес пришёлся в руки Бабурину.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Шинника": вместо Вячеслава Зинкова на поле вышел Руслан Куль.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Шинника": вместо Дмитрия Самойлова на поле вышел Лев Скворцов.
  • Желтая карточка
    69'
    Малахов на фланге прыгнул в ноги Шевченко и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Торпедо": вместо Ираклия Манелова на поле вышел Владислав Галкин.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Торпедо": вместо Игоря Горбунова на поле вышел Руслан Червяков.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЧЦПАЁВ!!! Чупаёв слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил в дальний угол.
  • 64'
    "Торпедо" на чужой половине поля переводит мяч с фланга на фланг.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Шинника": вместо Захара Фёдорова на поле вышел Тимур Жамалетдинов.
  • Штанга
    63'
    Горбунов справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю крестовину.
  • 62'
    Гости  на правом фланге разыграли штрафной удар. После паса Коряна Роганович навесил к дальней штанге, где партнёрам вверху добраться до мяча не удалось.
  • Фол, нарушение
    61'
    Самойлов на фланге сбил Шевченко.
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    • Дождь
      60'
      В Ярославле начинается дождь. Зрители начали прятаться под зонтами.
    • 58'
      Навес Горбунова справа в центр штрафной площади получился низким и до партнёров не дошёл.
    • Травма, повреждение
      57'
      Фёдорову потребовалась помощь медиков. Сбил дыхание в верховой борьбе у центрального круга Захар.
    • 56'
      Горбунов на линии штрафной площадью сыграл на подборе и с лёта пробил немного правее центра. Айдаров успел сделать шаг в сторону и мяч поймал.
    • 55'
      Навес Рогановича слева дошёл до Чупаёва, которому с разворота пробить по воротам не позволил Зинков.
    • 54'
      Фёдоров слева сместился в центр и с двадцати пяти метров низом пробил по центру ворот. Бабурин забрал мяч в руки.
    • 53'
      Фёдоров с тридцати метров решил пробить по воротам, но мячом попал в спину Малахова, который был на линии штрафной площади.
    • 52'
      У Алейникова не получился прострел справа к воротам. Мяч укатился за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      51'
      Чупаёв у центрального круга подтолкнул в спину Зинкова.
    • Фол, нарушение
      50'
      Косогоров на чужой половине поля завалил на газон Манелова.
    • 49'
      Фёдоров слева убежал в отрыв, но его передачу в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 48'
      Столичная команда активно начала второй тайм и сразу перевела игру на половину поля хозяев.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Торпедо" произошли замены: вместо Артёма Соколова и Максима Максимова на поле вышли Аршак Корян и Александр Чупаёв.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Ярославле!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Шинник" - "Торпедо" (Москва) - 1:0.
    • Описание гола
      45'
      Кто-то из торпедовцев на правом фланге забрался в офсайд.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Волошин в первом тайме.
    • 45'
      Заброс Манелова слева к одиннадцатиметровой отметке перехватил Джон.
    • 44'
      Зинков слева ушёл к бровке, откуда навес исполнил в руки Бабурину.
    • Фол, нарушение
      43'
      Фёдоров на чужой половине поля зацепил ногу Манелова.
    • 42'
      Фёдоров справа прошёл вперёд и заработал аут.
    • 41'
      Роганович слева навесил в руки Айдарову.
    • Фол, нарушение
      40'
      Чурич в центре поля прихватил руками Фёдорова.
    • 38'
      Малахов справа от угла штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Угловой
      37'
      После розыгрыша углового удара Самойлов слева навесил в центр штрафной площади слабо, и ударом по воротам этот  "стандарт" не завершился.
    • Угловой
      36'
      Хозяева разыграли угловой удар. Малахов слева получил пас перед воротам, но Бабурин выдвинулся навстречу Артёму и пробить не позволил.
    • 35'
      После удара Малахлова с пятнадцати метров с небольшим рикошетом мяч разминулся с левой штангой.
    • 34'
      Джон слева получил пас на ход, но его подача в касание к дальней штанге получилась слишком сильной.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МАЛАХОВ!!! Малахов слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в дальний угол. Бабурин в прыжке мяч достать не смог.
    • 31'
      Зинков слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      30'
      Шевченко на фланге зацепил ногу Самойлова.
    • 30'
      Дальний удар Рогановича слева соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      29'
      Малахов в центре поля подтолкнул сзади Соколова.
    • Травма, повреждение
      29'
      Медики оказывают помощь Рогановичу. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      28'
      Алейников на чужой половине поля влетел прямыми ногами в Рогановича.
    • 27'
      Соколов справа со штрафного навесил к ближней штанге, где ярославские защитники выбили мяч обратно во фланг.
    • Фол, нарушение
      26'
      Джон у угла штрафной площади сбил в подкате Горбунова.
    • Фол, нарушение
      25'
      Малахов в центре поля сбил Манелова.
    • 24'
      Загре по правому флангу заброс вперёд на Косогорова исполнил слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • 22'
      Передачу Джона слева в центр на чужой половине поля соперники перехватили.
    • Угловой
      21'
      Соколов с Рогановичем разыграли угловой удар. После подачи Манелова справа Бородин головой пробил правее ворот.
    • Угловой
      20'
      Гости исполнили первый угловой удар в матче. Загре от ворот выбил мяч за блоковую линию поля.
    • Опасный момент
      19'
      После прострела справа опасный удар Манелова с десяти метров принял на себя Загре.
    • 18'
      Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. "Шинник" почаще контролирует мяч, а московская команда чаще бьёт по воротам.
    • 16'
      "Шинник" с мячом отошёл на свою половину поля.
    • 15'
      Джон слева навесил к дальней штанге, где Малахов в борьбе с соперником не смог добраться до мяча.
    • 14'
      На Малахова последовал длинный заброс вперёд по центру. Бабурин вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и первым оказался на мяче
    • 13'
      Горбунов с дальней дистанции пробил по воротам. Айдаров уверенно поймал мяч. Опасными удары москвичей по воротам назвать нельзя, но у хозяев таковых в активе и вовсе нет.
    • 12'
      Соколов на левом фланге сделал пас пяткой вдоль линии поля, а Манелов сделал рывок к центру. Несогласованность привела к потере мяча.
    • Фол, нарушение
      11'
      Чурич на чужой половине поля ударил по ногам Зинкова.
    • 10'
      "Торпедо" свои атаки развивает очень неспешно с большим количеством поперечных передач.
    • Фол, нарушение
      8'
      Соколов у чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Сухомлинова.
    • 7'
      Шевченко справа навесил на Максимова, который головой направил мяч в ближний угол. Айдаров успел сместиться к штанге и уверенно сыграл руками.
    • 6'
      "Шинник" попробовал действовать активно на чужой половине поля. Хозяева больше уходят на правый фланг, но до обострений не доходит.
    • Фол, нарушение
      5'
      Косогоров на чужой половине поля подтолкнул в спину Чурича.
    • 4'
      На Фёдорова по правому флангу прошёл заброс вперёд, но Захару не удалось убежать от соперников.
    • 3'
      Роганович слева попытался прорваться в штрафную площадь хозяев, но у него мяч аккуратно выбил Малахов.
    • 2'
      "Шинник" играет в сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Торпедо" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Шиннике"!
    • До матча
    • Главный судья: Волошин Николай (Смоленск);
      Первый помощник: Мирошник Денис (Ставрополь);
      Второй помощник: Хатмуллин Альмир (Московская область);
      Резервный судья: Перезва Максим (Раменское).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча одиннадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Шинник» и московское «Торпедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Торпедо Москва.
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    Прогнозы 117
    Шинник 12% (14)
    X 37.6% (44)
    Торпедо Москва 50.4% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник 1:1 Торпедо Москва

    Исход игры
    Шинник
    12% (14)
    Ничья
    37.6% (44)
    Торпедо Москва
    50.4% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (42)
    1:2 Торпедо Москва
    28.2% (33)
    0:1 Торпедо Москва
    16.2% (19)
    1:0 Шинник
    7.7% (9)
    0:2 Торпедо Москва
    2.6% (3)
    2:1 Шинник
    1.7% (2)
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