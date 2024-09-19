Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Шинник
Торпедо Москва
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.55
Среднее время на гол
67
165
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
1.33
Среднее время на гол
82
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
109
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фёдоров Захар
|2
|0.2
|Алейников Василий
|1
|0.1
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.1
|Малахов Артём
|1
|0.1
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.1
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.2
|Корян Аршак
|2
|0.2
|Червяков Руслан
|2
|0.2
|Нетфуллин Равиль
|2 (1)
|0.2
|Максимов Максим
|1
|0.1
|Галкин Владислав
|1
|0.1
|Манелов Ираклий
|1
|0.1
|Соколов Артём
|1
|0.1
|Шитов Виталий
|1
|0.1
|Чурич Марио
|1
|0.1
|Чупаёв Александр
|1
|0.1
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Джон Джонатан
|2
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
11
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0
Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0
Результаты матчей
Шинник
Торпедо Москва
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шинник
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|10 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|7 - 7
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 7
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 9
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Чайка
|Руденко Владислав
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|4
|Балтика
|Аванесян Тигран
|4
Прогнозы на матч Шинник - Торпедо Москва
Исход игры
Шинник
15.9% (7)
Ничья
31.8% (14)
Торпедо Москва
52.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (14)
1:2 Торпедо Москва
29.5% (13)
0:1 Торпедо Москва
18.2% (8)
1:0 Шинник
13.6% (6)
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