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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Шинник
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 44
Шинник 15.9% (7)
X 31.8% (14)
Торпедо Москва 52.3% (23)
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История личных встреч

Шинник
Торпедо Москва

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
МПЛ
1:1
МПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.55

Среднее время на гол

67
165

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Среднее время на гол

82
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
109

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фёдоров Захар 2 0.2
Алейников Василий 1 0.1
Жамалетдинов Тимур 1 0.1
Малахов Артём 1 0.1
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.1
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.2
Корян Аршак 2 0.2
Червяков Руслан 2 0.2
Нетфуллин Равиль 2 (1) 0.2
Максимов Максим 1 0.1
Галкин Владислав 1 0.1
Манелов Ираклий 1 0.1
Соколов Артём 1 0.1
Шитов Виталий 1 0.1
Чурич Марио 1 0.1
Чупаёв Александр 1 0.1
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косогоров Артемий 3 0
Джон Джонатан 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Малахов Артём 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0
Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0

Результаты матчей

Шинник
Торпедо Москва

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шинник
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7.
Чайка
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
8.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
9.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
16.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
8.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Балтика Аванесян Тигран 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Шинник 15.9% (7)
    X 31.8% (14)
    Торпедо Москва 52.3% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.15
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    Прогнозы на матч Шинник - Торпедо Москва

    Исход игры
    Шинник
    15.9% (7)
    Ничья
    31.8% (14)
    Торпедо Москва
    52.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (14)
    1:2 Торпедо Москва
    29.5% (13)
    0:1 Торпедо Москва
    18.2% (8)
    1:0 Шинник
    13.6% (6)
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