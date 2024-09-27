Тур: 8. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0:0
Первый тайм: 15'
0'
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
26
Конопля
Ефим
38
Педриньо
II
39
Невертон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Верес
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.33
Среднее время на гол
225
270
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.25
|Степанюк Руслан
|1
|0.13
|Клёц Дмитрий
|1
|0.13
|Гайдучик Николай
|1
|0.13
|Мрвалевич Марко
|1 (1)
|0.13
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|4
|0.57
|Сикан Даниил
|3
|0.43
|Судаков Георгий
|2 (1)
|0.29
|Зубков Александр
|2
|0.29
|Матвиенко Николай
|2
|0.29
|Педриньо II
|1
|0.14
|Траоре Лассина
|1
|0.14
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.14
|Степаненко Тарас
|1
|0.14
|Невертон
|1
|0.14
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|3
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
9
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шахтёр Донецк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0
Результаты матчей
Верес
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Верес
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3