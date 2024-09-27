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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Верес
0:0
Первый тайм: 15'
Шахтёр Донецк
0'
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Шахтёр Донецк
14.00
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6.50
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5.75
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Все Коэффициенты
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
11
Дахновский
Виталий
10
Клёц
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
99
Кампос
Луан
8
Dmytro
Godya
7
Степанюк
Руслан
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
Роша
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
2
Траоре
Лассина
39
Невертон
Верес
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Верес
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.33

Среднее время на гол

225
270

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.25
Степанюк Руслан 1 0.13
Клёц Дмитрий 1 0.13
Гайдучик Николай 1 0.13
Мрвалевич Марко 1 (1) 0.13
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 4 0.57
Сикан Даниил 3 0.43
Судаков Георгий 2 (1) 0.29
Зубков Александр 2 0.29
Матвиенко Николай 2 0.29
Педриньо II 1 0.14
Траоре Лассина 1 0.14
Крыськив Дмитрий 1 0.14
Степаненко Тарас 1 0.14
Невертон 1 0.14
Тобиас Винисиус 0 0
Кевин IV 0 0
Гомес Марлон 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Шарай Владислав 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 3 0
Матвиенко Николай 2 0
Педринью Роша 2 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Тобиас Винисиус 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
9
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шахтёр Донецк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
5
29%
29%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0

Результаты матчей

Верес
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Верес
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 4 1 2 19 - 7 13
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
6.
Кривбасс
 6 3 2 1 6 - 6 11
7.
ЛНЗ Черкасcы
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 0:0 8 1 3 4 6 - 11 6
15.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
16.
Оболонь
 7 0 2 5 2 - 18 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Кривбасс
 3 1 2 0 3 - 3 5
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Верес
 0:0 6 0 3 3 4 - 9 3
15.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 4 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ЛНЗ Черкасcы Пасич Геннадий 3
Весь список
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