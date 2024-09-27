Тур: 8. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаDmytro Godya
0:1
65' ПенальтиСудаков Георгий
71' Желтая карточкаШарай Владислав
1:1
81' ГолКлёц Дмитрий
90'+6
Ход матча
22'
65'
0:1
71'
81'
1:1
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
26
Конопля
Ефим
38
Педриньо
II
39
Невертон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Верес
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.33
Среднее время на гол
225
270
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.25
|Клёц Дмитрий
|2
|0.25
|Степанюк Руслан
|1
|0.13
|Гайдучик Николай
|1
|0.13
|Мрвалевич Марко
|1 (1)
|0.13
|Кампос Луан
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|4
|0.57
|Судаков Георгий
|3 (2)
|0.43
|Сикан Даниил
|3
|0.43
|Зубков Александр
|2
|0.29
|Матвиенко Николай
|2
|0.29
|Педриньо II
|1
|0.14
|Траоре Лассина
|1
|0.14
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.14
|Степаненко Тарас
|1
|0.14
|Невертон
|1
|0.14
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|3
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
9
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шахтёр Донецк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
6
33%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0
Результаты матчей
Верес
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Верес
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
15
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
17
43
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3