Тур: 8. Стадион: Оболонь Арена.
Ход матча
15
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Оболонь
Ингулец
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.13
|Слободян Олег
|1
|0.13
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.25
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.13
|Малыш Станислав
|1
|0.13
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.13
|Козак Александр
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|3
|0
|Дубко Валерий
|1
|1
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Тарануха Ростислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|2
|1
|Кобин Василий
|0
|1
|Козак Александр
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Oleg Pushkaryov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Оболонь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
0
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
5
28%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0
Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1
Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0
Результаты матчей
Оболонь
Ингулец
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|5 - 12
|5
|16.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 18
|3
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|5 - 12
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|Александрия
|Смирный Евгений
|3