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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Оболонь
0:0
Первый тайм: 29'
Ингулец
0'
18' Желтая карточка
Vilivald Volodymyr

Ход матча

18'
 
Vilivald Volodymyr
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Ингулец
2.95
2.93
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3.20
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Все Коэффициенты
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
9
Igor
Medynsky
25
Vitaliy
Grusha
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
7
Viktor
Bliznichenko
12
Oleksiy
Palamarchuk
2
Малыш
Станислав
23
Шершень
Михаил
45
Vilivald
Volodymyr
91
Мельничук
Максим
9
Oleg
Pushkaryov
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
10
Козак
Александр
18
Valeriy
Sad
99
Кисленко
Сергей
Оболонь
Ингулец

История личных встреч

Оболонь
Ингулец

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.13
Слободян Олег 1 0.13
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.25
Oleksandr Pyatov 1 0.13
Малыш Станислав 1 0.13
Белоцерковец Владимир 1 0.13
Козак Александр 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Medynsky 3 0
Дубко Валерий 1 1
Vadym Vitenchuk 2 0
Грисьо Максим 0 1
Тарануха Ростислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Суханов Сергей 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Taras Moroz 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 2 1
Кобин Василий 0 1
Козак Александр 1 0
Ситало Артём 1 0
Малыш Станислав 1 0
Oleg Pushkaryov 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Оболонь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
0
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
5
28%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0
Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1
Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0

Результаты матчей

Оболонь
Ингулец

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
7.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 8 2 2 4 10 - 14 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Ингулец
 0:0 8 0 5 3 5 - 12 5
16.
Оболонь
 0:0 8 0 3 5 2 - 18 3
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Оболонь
 0:0 5 0 3 2 2 - 8 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Ингулец
 0:0 8 0 5 3 5 - 12 5
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 0:0 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Александрия Смирный Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Владимир Виливальд получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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Ничья
Ингулец
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