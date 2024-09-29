Тур: 8. Стадион: Оболонь Арена.
0'
18' Желтая карточкаVilivald Volodymyr
37' Желтая карточкаЧерненко Руслан
58' Желтая карточкаOleg Pushkaryov
1:0
59' ГолVitaliy Grusha
72' Желтая карточкаМельничук Максим
80' Желтая карточкаКозак Александр
2:0
86' ГолViktor Bliznichenko
2:1
90' ГолКозак Александр
90' Желтая карточкаПриймак Владислав
90' Желтая карточкаМысык Марьян
90'+6
Ход матча
37'
58'
59'
1:0
72'
80'
86'
90'
2:1
90'
90'
90'
15
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Оболонь
Ингулец
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.13
|Слободян Олег
|1
|0.13
|Vitaliy Grusha
|1
|0.13
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.13
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.25
|Козак Александр
|1
|0.13
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.13
|Малыш Станислав
|1
|0.13
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.13
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|3
|0
|Дубко Валерий
|1
|1
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Черненко Руслан
|1
|0
|Тарануха Ростислав
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Козак Александр
|2
|0
|Oleg Pushkaryov
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Мысык Марьян
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Vilivald Volodymyr
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Оболонь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
0
Оболонь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
6
32%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0
Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1
Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0
Результаты матчей
Оболонь
Ингулец
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
26
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|Александрия
|Смирный Евгений
|3